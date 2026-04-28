Juan Luis Mira, dramaturgo alicantino: "Estoy seguro de que Trump, Netanyahu y compañía no van nunca al teatro"

Hay algo impensable para el dramaturgo alicantino Juan Luis Mira, quedarse quieto. Es una acción imposible en su manera de entender el mundo que le rodea, algo que no forma parte de su vocabulario. Por eso acaba de publicar una nueva referencia bibliográfica, Teatro contra la desmemoria o la memoria viva del teatro, una unión de tres textos propios (Mar de almendros, Dentro de una hora y Las novias viudas) que pone el broche a su trilogía sobre la guerra surgida en el Máster en Arte Dramático Aplicado de la UA.

Se trata de una obra que ha tardado en ver la luz, tanto por cuestiones editoriales como por la evolución de la idea inicial. El volumen reúne tres piezas teatrales sobre la guerra que el autor comenzó a escribir a principios de siglo y que ahora encuentran una nueva vida. “Es una trilogía de historias que me han acompañado durante mucho tiempo y que han sido representadas en numerosos lugares, pero también es el testimonio de una experiencia teatral. El teatro es efímero, es algo vivo, y mi intención era que el libro reflejara eso, no solo los textos”, asegura Mira a INFORMACIÓN.

Juan Luis Mira, durante la entrevista realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / PILAR CORTES

El libro cuenta con un extenso prólogo coral que recoge testimonios muy valiosos y que aporta una mirada al arte desde un prisma social, profundamente vinculado a la realidad. Entre esas colaboraciones, el autor destaca las de las hermanas González Beltrán, “dos personas que vivieron la historia del Stanbrook en primera persona. Eran niñas cuando estaban con sus padres en la cola para subir al barco. Era su oportunidad para salvarse, pero se quedaron fuera en el último momento”.

Su historia, casi cinematográfica, ejemplifica la dimensión humana de la guerra. “Se pusieron a llorar y, de repente, unas manos las alzaron y las subieron: eran las de Archibald Dickson”, explica el dramaturgo. “Gracias a eso se salvaron y pudieron rehacer su vida en Orán”. Testimonios que, en palabras de Mira, "reflejan a quienes verdaderamente sufrieron el conflicto" y aportan “una dimensión humana que va más allá del texto teatral”.

Portada de "Teatro contra la desmemoria o la historia viva del teatro" / INFORMACIÓN

Tres obras unidas frente al paso del tiempo

La primera pieza teatral es Mar de almendros, la única de las tres publicada previamente y ganadora del Premio Kutxa Ciudad de San Sebastián. Después llegaron Dentro de una hora y Las novias viudas, cerrando el círculo de esta trilogía. “Son obras que hablan de Alicante, pero también del pasado y de la memoria como identidad. Durante años investigué, estudié y luego ficcioné a partir de hechos reales. Pero el teatro solo ocurre cuando se representa”.

El libro recoge cómo se gestaron las funciones, el trabajo del elenco en cada montaje y las experiencias surgidas en torno a ellos, con la participación de nombres como María Dolores Padilla. “Los textos están ahí, pero no dejan de ser palabras hasta que alguien les da cuerpo en escena. Por eso para mí es tan importante el actor. Sin ellos, no hay teatro”, subraya, destacando el papel de los intérpretes en el ciclo vital de cada obra.

Juan Luis Mira posa con un ejemplar de su último libro / PILAR CORTES

Además, las piezas replantean temas que siguen plenamente vigentes, como la guerra. “Son textos que hablan de la guerra, de la memoria y de gente anónima. Personas que fueron a comprar el pan y se vieron sorprendidas por el bombardeo del Mercado Central. Y tiene mucho que ver con esos niños que estarían jugando con la pelota en Gaza cuando fueron sorprendidos por las bombas de Israel”, señala declamando una frase de Shakespeare: "Hay que vigilar la locura de los poderosos".

Mira, desde una posición crítica, subraya la importancia de la cultura como herramienta de reflexión: “Estoy seguro de que Trump, Netanyahu y compañía no van al teatro ni leen libros, y eso solo puede traer tragedia”. Esta obra, publicada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, ha sido nominada en la categoría de literatura dramática de los Premios de la Crítica Valenciana, cuyo fallo se hará público el próximo 16 de mayo.

El interior del libro, con el cartel del montaje de "Las novias viudas" / PILAR CORTES

Una presentación diferente

El autor alicantino presentará Teatro contra la desmemoria o la memoria viva del teatro este miércoles 29 de abril, a las 19 horas, en la sala Núria Espert del Teatro Principal de Alicante. Y, al igual que en otras ocasiones, la presentación se alejará del formato habitual. “Para mí es fundamental no aburrir. Muchas presentaciones se convierten en actos muy planos, y creo que eso va en contra del propio espíritu del teatro. La idea es hacer algo vivo, con actores leyendo fragmentos e interpretaciones de algunas de las canciones de las obras”, explica Mira.