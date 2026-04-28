Miami se lo confirmó a Alicante: Gente de Zona cierra las confirmaciones del Reggaeton Millennial Fest 2026

Fue una de las grandes sorpresas de la pasada temporada festivalera en Alicante y regresa con la intención de superar las cifras de su debut. El Reggaeton Millennial Fest toma forma y anuncia el cartel definitivo de su segunda edición, que incorpora al grupo internacional Gente de Zona, uno de los nombres más reconocidos del género, con el que cierra oficialmente un line-up marcado por referentes del reggaetón.

El evento se celebrará en Alicante los días 7 y 8 de agosto tras el éxito de su primera edición, que reunió a miles de asistentes en torno a los himnos que marcaron a toda una generación. No obstante, la organización todavía no ha hecho público el recinto en el que se desarrollará, lo que parece indicar que cambiará de localización respecto a la edición del pasado año, que se llevó a cabo en El Muelle Live. En esta ocasión, además, contará con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno a la música en directo y conecta artistas y público.

Gente de Zona lidera el cartel de la segunda edición del Reggaeton Millennial Fest / INFORMACIÓN

La incorporación de Gente de Zona supone el broche final a esta segunda edición. El dúo cubano, referente global de la música latina, ha firmado algunos de los mayores éxitos internacionales de las últimas décadas, llevando el sonido urbano a lo más alto de las listas. Su presencia refuerza el carácter internacional del festival y eleva una propuesta artística diseñada para conectar con la memoria emocional del público millennial. Con temas como Bailando, La Gozadera, 3 A.M. o Traidora, su actuación apunta a ser uno de los momentos más esperados del evento.

Un cartel que celebra toda una época

Con esta última confirmación, el Reggaeton Millennial Fest 2026 presenta un cartel cerrado que reúne a figuras del reggaetón clásico y el electrolatino. Entre los artistas destacan Tito El Bambino, Alexis y Fido, Danny Romero, Dasoul, K-Narias y Xriz. A ellos se suman Jay Santos, Kiko Rivera y el espectáculo conjunto de DJ Rajobos & DJ Nev Buxxi, además de Crossfire, Saik y Rosendo, en una propuesta que combina nostalgia, energía y grandes éxitos.

Cartel oficial de la segunda edición del Reggaeton Millennial Fest / INFORMACIÓN

El cartel se completa con una amplia selección de DJ nacionales que pondrán ritmo a ambas jornadas: Alex Selas, Antonio Leal, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter.

Una experiencia para revivir una generación

El Reggaeton Millennial Fest 2026 volverá a apostar por una experiencia inmersiva en la que música, producción escénica y ambientación transportarán al público a los años dorados del reggaetón y el electrolatino. Dos jornadas concebidas para revivir recuerdos, reencontrarse con los himnos de una época y celebrar la identidad musical de toda una generación.

Asistentes al Reggaeton Millennial Fest, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Con el cartel ya completo y una expectación creciente, el festival se consolida como una de las citas destacadas del calendario musical del verano. Las entradas, en sus diferentes modalidades, y toda la información están disponibles en la web oficial www.reggaetonmillennialfest.es.

Además, la organización también confirma otra edición del festival en Madrid para próximo 3 de octubre, que se desarrollará en Autocine Madrid tras la buena acogida de su anterior edición en la capital. Las entradas para este evento ya están disponibles, aunque el cartel se dará a conocer en las próximas semanas.