Vilma Dobilaitė celebrará el JazzDay en Alicante: "Prefiero una imagen imperfecta pero viva antes que una impecable y vacía"
La fotógrafa y comisaria, especializada en arte y cultura contemporánea, visitará la ciudad como miembro del jurado del certamen fotográfico y reivindica la emoción y la escucha como claves de la fotografía de jazz
La fotógrafa y comisaria Vilma Dobilaitė, especializada en arte y cultura contemporánea, se suma como una de las miradas más destacadas en JazzDay Alicante, donde participa como miembro del jurado del certamen fotográfico. Formada en Espai d’Art Fotogràfic, su trabajo se caracteriza por un lenguaje visual sobrio y profundamente vinculado al diálogo entre jazz y naturaleza.
Con una trayectoria internacional que la ha llevado a exponer en ciudades como Vilnius, Valencia, Madrid, Barcelona, Londres o Basilea, Dobilaitė compagina su labor artística con la curaduría y la escritura especializada. Colabora con publicaciones como Beat Valencia, Más Jazz Magazine o In&OutJAZZ, y desde 2024 forma parte como miembro votante de la Jazz Journalists Association. Además, es cofundadora y directora artística del festival ValenciaPhoto, plataforma internacional dedicada al diálogo visual contemporáneo.
En su aproximación a la fotografía de jazz, la autora pone el foco en lo intangible. “Busco el instante en que la música se vuelve visible”, explica. Para Dobilaitė, la fotografía no consiste en documentar al músico, sino en capturar la emoción que genera el sonido: “Son mis notas de jazz: fotografío el sonido y vuelvo a escucharlo cuando miro las imágenes”.
Lejos de una visión técnica o premeditada, su método se apoya en la intuición y la escucha. “Más que entender la música, hay que aprender a escucharla”, afirma. En ese proceso, el fotógrafo no se anticipa, sino que se mantiene atento a lo inesperado, a ese momento en que “músico e instrumento dejan de ser dos cosas distintas y se convierten en una sola voz”.
Como jurado del concurso JazzDay Alicante, destaca la diversidad de propuestas presentadas en esta edición, subrayando la riqueza de miradas como uno de los principales valores del certamen. A la hora de valorar una imagen, lo tiene claro: “La técnica es necesaria, pero no suficiente. Prefiero una imagen imperfecta pero viva antes que una impecable y vacía”.
Para Dobilaitė, iniciativas como JazzDay son fundamentales no solo para la música, sino también para la fotografía. “La música no termina en el concierto, continúa en la memoria, en la emoción y en las imágenes”, señala. En este sentido, considera que el festival ofrece a los fotógrafos emergentes un espacio clave de aprendizaje, visibilidad y desarrollo de una voz propia dentro de la fotografía musical.
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