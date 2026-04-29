La alcoyana Sol Picó, nominada a tres Premios Max por el montaje con el que celebra tres décadas con su compañía

Sol Picó continúa en la senda de alzarse con nuevos Premios Max. La bailarina y coreógrafa alcoyana, ganadora en diez ocasiones del mayor galardón de las artes escénicas a nivel nacional, acumula tres nominaciones en esta edición por el montaje Carrer 024, con el que celebra tres décadas de actividad con su compañía. Se trata de un espectáculo de calle de gran formato que fue estrenado en 2024 en la Plaza Matadero de Madrid y que reflexiona sobre la soledad, invitando al espectador a recuperar la idea de comunidad.

La pieza toma el nombre del teléfono de asistencia para evitar el suicidio y es una nueva creación de la alcoyana en torno a esta cuestión, que se presentó ante más de dos mil personas. "En un planeta cada día más poblado, nos sentimos más solos que nunca", explica en la sinopsis de su obra. "Como pequeñas islas errantes, nos movemos en círculo en busca del otro que debe completarnos, de la autenticidad que ya no sabemos identificar en un mundo de personas solitarias y grises, en el que la mayoría de nuestras interacciones son virtuales".

Imagen de "Carrer 024" de Sol Picó / Jordi Vidal

De esta manera, el montaje se toma la licencia de emplazar en escena guiños a espectáculos anteriores de la creadora alcoyana para reflexionar sobre la paradoja de la soledad en la sociedad actual a través de ese resonar de momentos icónicos de su carrera. Es también la excusa que Sol Picó ha abrazado para recuperar el uso de grandes escenografías, una de las principales características de su lenguaje escénico, lo que le ha permitido diferenciarse en el panorama internacional.

Los profesionales del sector vieron el potencial de un espectáculo que busca generar emoción a través de la danza mediante grandes estructuras metálicas. De hecho, en el primer corte de esta vigesimonovena edición de los Max de las Artes Escénicas, Carrer 024 consiguió cinco candidaturas, de las cuales actualmente está nominada a mejor espectáculo de danza, mejor diseño de producción privada y mejor elenco de danza.

Imagen del espectáculo "Carrer 024", con el que Sol Picó opta a tres Premios Max / Jordi Vidal

Unos galardones que premian el talento del teatro y la danza

Coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, los Premios Max de las Artes Escénicas han dado a conocer este miércoles, mediante un comunicado, el nombre de los finalistas en las 22 categorías a concurso de esta 29ª edición. Los galardones, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de la Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, tienen como propósito estimular y premiar el talento de los profesionales del teatro y la danza a nivel nacional, además de promover los espectáculos de la temporada.

La reunión del jurado tuvo lugar el pasado 23 de abril de forma telemática, según ha confirmado la organización, momento en el que se reflexionó sobre los 174 espectáculos candidatos surgidos de un total de 512 inscritos. De todos ellos, solo 34 montajes han llegado a la última fase como nominados, con un total de 77 finalistas. Esto ha provocado que el resto de candidaturas de artistas de la provincia se hayan quedado en esta fase.

Los artistas alicantinos que habían sido reconocidos en el primer corte fueron el coreógrafo y bailarín torrevejense Elías Aguirre, con Aurunca, una pieza con la que logró cuatro candidaturas a los Max; el montaje Los días lentos, de la alicantina Lola Blasco, con tres candidaturas; Llar, de Federico Menini, con una candidatura; la alteana María Poquet por Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, también con una; y la compañía La Mula, uno de cuyos integrantes es el alcoyano Andreu Martínez Costa, con Manual per a éssers vius.

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Los ganadores se darán a conocer el 1 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Klemark Performing Arts & Music Management y el Grupo Eulen. La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.