Antonio Serrano, armonicista: "Me inspiré en Tamariz para crear mi proyecto en solitario y mostrarme tal y como soy"

Como viene siendo tradición, la Asociación Cultural Liz Vallet, organizadora de los actos del Día Internacional del Jazz en Alicante, ha decidido conceder el IV Premio JazzDay al armonicista Antonio Serrano. El músico madrileño, alteano de adopción y reciente Premio Nacional de Músicas Actuales (2025), recibirá la estatuilla del escultor Miguel Bañuls que lo acredita como merecedor de este galardón en la 15ª edición del concierto colectivo benéfico, que se celebrará el próximo 3 de mayo en el Teatro Principal de Alicante.

Asimismo, se reconocerá la labor de Alfredo Sempere durante más de veinticuatro años programando conciertos y contribuyendo a la creación de un circuito para la promoción del jazz en directo en locales como Miles Davis Jazz Station Bar, Cuatro Gatos o La Cantina. Serrano nos recibió "telemáticamente" en su casa hace unos días, donde pudimos mantener una charla personal y cercana, pero también profunda, filosófica, didáctica y técnica, en la que dejó patente una gran dosis de sinceridad y humildad que lo retratan como un ejemplo a seguir.

¿Eligió la armónica como instrumento o la armónica le eligió a usted?

En mi caso, la armónica me eligió a mí. Nací en una familia donde mi padre tenía una fe ciega, casi una locura, por este instrumento. Él me transmitió que la armónica era tan seria como cualquier otra opción, y esa mentalidad fue clave para profundizar en ella y no verla nunca como algo menor. Gran parte de lo que he conseguido se lo debo a esa arriesgada apuesta de mi padre.

¿Qué es lo que hace que la armónica sea tan difícil de dominar a un nivel profesional?

Es un instrumento tremendamente frágil y sensible. Para hacer verdadera música con ella hay que tocar con una delicadeza extrema, casi como el pianissimo de un piano, pero con intención y ritmo. Además, tiene una naturaleza muy vocal, lo que la obliga a destacar siempre como solista.

El prestigioso armonicista Antonio Serrano será galardonado con el Premio JazzDay 2026 / INFORMACIÓN

Siendo muy joven, conoció a Larry Adler y a Toots Thielemans. ¿Cómo marcaron estos personajes su visión de la música?

Mi formación inicial estuvo vinculada a la música clásica. Mi padre consiguió financiación a través de unos amigos para poder asistir a un concurso internacional en las Islas del Canal, cuando yo tenía 13 años. Larry Adler estaba en el jurado y le cautivó mi sonido. A raíz de eso, me invitó a tocar en París en un concierto donde estaban figuras como Plácido Domingo o Lorin Maazel. Aquello me dio muchísima confianza, quizás demasiada. Años después, cuando comencé a descubrir el jazz, tuvimos ocasión de tener contacto con Toots Thielemans, quien ya había oído un disco en el que yo tocaba como solista con una orquesta algunas piezas en las que debía improvisar. Toots me puso a prueba con preguntas sobre armonía de jazz y digamos que no estuve a la altura. Me hizo entender que el jazz es una disciplina muy difícil que requiere un estudio profundo. Gracias a él y a músicos como Fabio Miano, entre otros a los que me arrimé, tuve la humildad de poner los pies en el suelo y volver a ser un principiante, a aprender desde cero.

La década de los 90 y primera mitad de los 2000 supone para usted una transición al jazz, al tiempo que desarrolla una intensa actividad como músico de sesión. ¿Con quién se relaciona en esa época?

Esta fue una etapa de búsqueda de referentes de los que aprender, porque tenía obsesión por ello. En Valencia, busqué la cercanía de músicos como el pianista Albert Sanz, el saxofonista Perico Sambeat y el guitarrista Carlos Gonzálbez. En Madrid, frecuentaba clubes emblemáticos como el Café Central, Clamores o el Whisky Jazz para conocer y tocar en jam sessions con figuras como Javier Colina, Jorge Pardo, Carles Benavent y los músicos del grupo de Paco de Lucía. Como más se aprendía era tocando con buenos músicos. Tuve la suerte de encontrar a músicos generosos dispuestos a compartir conmigo su conocimiento y que me han ayudado a convertirme en el músico que soy hoy. Por otra parte, efectivamente, aporté la armónica a numerosos proyectos de otros artistas porque era de los pocos que dominaba el instrumento en España en ese ámbito. He colaborado estrechamente con pianistas, como sabes mi segundo instrumento, como Joshua Edelman, José Reinoso, Federico Lechner y Albert Sanz. Yo destacaría el disco con Joshua Edelman, En el Central, por su honestidad y espontaneidad, a pesar de que en su momento todavía me sentía "verde" técnicamente.

El Jazz Caló de Antonio Serrano y Kaele Jiménez en el ADDA / Alex Domínguez

Formó parte en dos épocas distintas del grupo de Paco de Lucía. ¿Qué aprendió de esa experiencia en el flamenco?

Paco me dio las horas de vuelo y las tablas que solo se consiguen haciendo giras por los mejores escenarios del mundo de forma continuada. Curiosamente, me adapté bien al flamenco gracias a mi formación clásica. Aunque parece una música muy espontánea, la disciplina de tocar falsetas, entre otras cosas, requiere una precisión absoluta, respetando cada acento en su sitio, algo que a Paco le gustaba mucho de mi forma de tocar.

En su disco Harmonious se presenta en solitario. ¿Es cierto que el mago Juan Tamariz tuvo algo que ver en ese proyecto?

Absolutamente. Yo tenía el complejo de que siempre necesitaba una banda para dar un concierto. Me inspiré en Tamariz: si él podía entretener a una audiencia durante hora y media con una baraja de cartas, yo tenía que ser capaz de hacerlo con una armónica. Estudié magia y aprendí mucho sobre la psicología de la atención y el manejo del público. Harmonious fue mi "salida del armario" artística, donde me quité los complejos de etiquetas y me mostré tal como soy.

Su publicación más reciente es Jazz Caló, un dúo flamenco con el pianista Kaele Jiménez.

Sí. He encontrado en Kaele un músico de instinto salvaje y auténtico a pesar de su juventud. Un chico que nunca ha pisado una escuela de música. Son increíbles tanto su musicalidad como su precisión con el piano. Por esta razón he querido compartir el liderazgo con él en este disco.

¿Qué nos puede contar de su fascinación por Bach y sus futuros proyectos?

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El proyecto surgió por iniciativa de Daniel Oyarzabal, un experto en música antigua y organista de la Orquesta Nacional, quien me propuso adaptar las sonatas para violín de Bach a la armónica. Estoy convencido de que si Bach hubiera conocido la armónica se habría enamorado de ella por sus posibilidades polifónicas y su capacidad vocal. Actualmente trabajo en un disco de armónica sola dedicado exclusivamente a su música para instrumentos solistas, adaptando partitas y suites de flauta, violonchelo y violín. Es un reto que requiere una seriedad y un estudio inmensos.