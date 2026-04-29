Carlos Javier Pérez y Cristina Verdú Serra, ganadores del concurso fotográfico JazzDay Alicante 2025

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés Alicante acoge desde este miércoles la exposición del concurso fotográfico JazzDay Alicante 2025, una de las citas destacadas del festival que convierte durante todo el mes de abril la ciudad en un gran escenario para el jazz.

La muestra recoge un total de 37 fotografías correspondientes a quince fotógrafos en la categoría profesional, seleccionadas por un jurado especializado, mientras que en la categoría de Instagram han participado 21 imágenes, elegidas por votación popular a través de la red social. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de mayo, dentro de la programación oficial del festival.

foto ganadora en la categoría profesional. Armonía, de Jose Carlos Pérez / Héctor Fuentes

La entrega de premios se celebró coincidiendo con la inauguración de la exposición, en un acto que puso en valor el creciente nivel artístico del certamen y su consolidación dentro del panorama cultural alicantino. En el palmarés, el primer premio de la categoría profesional, dotado con 300 euros en cheque de El Corte Inglés, ha sido para Carlos Javier Pérez, por su fotografía Carlos J@vier-armonía. Por su parte, el galardón a la fotografía más votada en Instagram, premiado con 200 euros, ha recaído en la imagen sin título de Cristina Verdú Serra.

El jurado ha estado compuesto por Pepe Bornay y Carla Vallet, junto a representantes de diario INFORMACIÓN como Rafa Arjones y José Navarro, además de la participación de la fotógrafa invitada Vilma Dobilaitė, especialista en fotografía de jazz, cuya obra cuenta con un espacio destacado dentro de la exposición. La iniciativa cuenta con la colaboración de la empresa Wanakay, encargada de la producción de las copias expuestas, lo que ha permitido ofrecer una muestra con altos estándares de calidad expositiva.

Foto de familia con los ganadores del concurso en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés / Héctor Fuentes

Durante el acto, la patrocinadora del concurso, Silvia Aguilar, subrayó la importancia del evento en la ciudad: "El festival JazzDay Alicante es ya un referente en la ciudad. Llena las calles de música y cultura de jazz, genera ambiente y participación, y es un placer seguir colaborando en futuras ediciones. Cada año vemos cómo crece el nivel, tanto en lo musical como en lo artístico, y eso se refleja claramente en las fotografías".

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Desde la organización se ha querido también animar a fotógrafos profesionales y aficionados a participar en la edición de 2026, invitándoles a documentar todos los eventos, conciertos y actividades que forman parte de las jornadas de JazzDay en distintos puntos de la ciudad. Con esto, el JazzDay Alicante reafirma así su crecimiento como uno de los eventos culturales más dinámicos de la ciudad, combinando música en directo, participación ciudadana y creación fotográfica en un mismo espacio.