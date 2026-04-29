Una muestra de cine proyectará en Alicante películas que no han sido estrenadas en salas comerciales locales

Llega un espacio en Alicante para disfrutar de películas de autor que no han sido proyectadas en las salas comerciales locales. Con la intención de acercar a nuevos públicos obras sin estrenar, un grupo de personas relacionadas con el mundo del cine, entre las que se encuentra la productora Jaibo Films, ha dado forma al proyecto A Contraluz, la primera muestra de cine inédito de Alicante, que se desarrollará del 7 al 10 de mayo en varios puntos de la ciudad.

Se trata de un proyecto subvencionado en la convocatoria 2025-2026 de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante para el desarrollo de proyectos culturales que plantea un programa que contará con proyecciones, pero que también pretende acercar la cultura cinematográfica al público mediante actividades como talleres, conciertos o charlas de personalidades relevantes dentro de la industria.

Fotograma de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", de Hernán Rosselli / INFORMACIÓN

"La intención de esto no es solo proyectar películas, sino crear actividades alrededor de ello, porque somos conscientes de que en Alicante, una ciudad con más de 300.000 personas, hay público para este tipo de cine, pero hay que educarlo", explica el cineasta alicantino Adán Aliaga. Entre los objetivos marcados por los organizadores, el programa busca también reivindicar el cine analógico y clásico como forma de arte, con especial atención a proyecciones en celuloide y talleres de cámara en 16 mm.

Según datos ofrecidos por la organización, en los certámenes cinematográficos de Clase A, los más importantes a nivel internacional, más de la mitad de las películas se quedan sin posibilidad de estrenarse en Alicante, un porcentaje que estiman entre el 60 % y el 70 % de las producciones. "Esta muestra pretende cubrir el hueco que queda tras la desaparición de los cines Astoria, un problema que se repite en pequeñas ciudades donde no llegan la mayoría de títulos cinematográficos", apunta Aliaga.

Fotograma de "Oca", de Karla Badillo / INFORMACIÓN

Un programa variado: de la proyección de largometrajes a un pódcast en vivo

El jueves 7 de mayo, la agenda se inaugurará con la charla Cine y meditación, a cargo del director y guionista David Victori (No matarás, El pacto), en una ubicación todavía por confirmar. El viernes, Las Cigarreras acogerá a las 18.30 horas la proyección de Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, una cinta del cineasta argentino Hernán Rosselli estrenada en la Quincena de Cineastas del Festival de Cine de Cannes y galardonada como mejor película en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Más tarde, a las 21 horas, el centro cultural también acogerá un concierto de Palmer acompañado de un ejercicio audiovisual del alicantino Pau Colomina.

Fotograma de "Armonías de Werckmeister", dirigida por Béla Tarr y Ágnes Hranitzky / INFORMACIÓN

El sábado habrá actividades durante todo el día, también en Las Cigarreras. La jornada arrancará a las 11 horas con la proyección de Armonías de Werckmeister, una película dramática húngara dirigida por Béla Tarr y Ágnes Hranitzky en el año 2000, basada en la novela La melancolía de la resistencia, del Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai. Le seguirá un taller de cine analógico impartido por Beatriz Freire y Rafael Bonet, y otro para los más pequeños, Cine rebobinado, a cargo de Marisol López (ambos a las 12 horas). La amenización musical llegará a las 13 horas con los conciertos de Gilbertástico y Antonio J. Iglesias, que ofrecerán un recital de música de series de televisión para todos los públicos.

Ya por la tarde, a las 17 horas, la muestra acogerá la grabación en directo del pódcast Frecuencia 808, a cargo de Xavier Sempere, que contará con la participación del director David Valero (Enemigos) como invitado especial. También se proyectará la brasileña Manas, cinta de Marianna Brennand nominada este año al Goya a mejor película iberoamericana (19 horas), y la jornada se cerrará con un concierto de la artista castellonense Xenia Rubio sobre un montaje alternativo de la cinta Balearic (21 horas).

Fotograma de "Manas, de Marianna Brennand / INFORMACIÓN

El evento culminará el domingo 10 de mayo con dos actividades independientes. La primera será una proyección sobre la piedra de los Pozos de Garrigós de la cinta Häxan, la brujería a través de los tiempos, con música en directo de Arnáiz y Gómez (12 horas). Por la tarde, el Real Liceo Casino de Alicante abrirá de nuevo su sala de cine para proyectar Oca, de Karla Badillo, ganadora de un Hugo de Plata en el Festival Internacional de Cine de Chicago (18 horas).

Entradas a la venta

La organización ha puesto ya a la venta las entradas para acudir a cualquiera de las actividades programadas, así como un abono general que permite acceder a todas ellas. Se pueden adquirir a través de la página web acontraluzmuestra.com tanto las localidades sueltas como el abono, con el objetivo de llenar las sedes y activar nuevos públicos en torno al cine de autor. "Es una oportunidad para acercar a Alicante cine de mucho prestigio que por distribución o por falta de salas ha sido imposible proyectar", subraya Miguel Molina de Jaibo Films.

La muestra está impulsada desde Alicante con la voluntad de convertirse en un proyecto propio con peso en el tiempo, tejido en diálogo con instituciones culturales, entidades colaboradoras y patrocinadores. A Contraluz es una muestra surgida gracias a la colaboración público-privada, ofreciendo diferentes modalidades de patrocinio y visibilidad para empresas locales y regionales interesadas en vincular su marca a contenidos culturales exclusivos, accesibles y socialmente comprometidos.