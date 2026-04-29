Patti Smith rompe el mito: lo digital también es legado cultural

Patti Smith es una figura esencial de la contracultura, puente entre la poesía y el rock, aúna unas cuantas de las características por las que el Princesa de Asturias de las Artes le podría haber llegado mucho antes. La de “Horses”, jefa de aspecto grunge sobre el escenario y letra clara sobre el papel, ganó hace dieciséis años el National Book Award por ‘Just Kids’ y, ahora, goza de un momento de su trayectoria curiosamente cercano al público gracias a Substack, una red social más orientada a crear y exponer que a viralizar y consumir, en la que Patti Smith a sus 79 años es una de las reinas indiscutibles con más de 218 mil subscriptores.

Los lectores se suscriben a newsletters determinadas y los autores de las mismas actualizarán el correo de sus seguidores automáticamente con cada publicación. En Substack la autora lleva tiempo compartiendo felicitaciones, textos y pensamientos. Un ejemplo es el poema dedicado a Roberto Bolaño en su cumpleaños, titulado ‘Hecatomb’ donde Santa Teresa y la mitología griega se cruzan por el camino o las últimas publicaciones con motivo del Día del Libro.

Patti Smith en el Teatro Real / Nacho Nabscab

En su primera publicación en esta plataforma (allá por 2021), Smith establece su propósito en la plataforma con una declaración casi íntima: "En la esquina de mi habitación hay una pequeña maleta, hecha hace más de un año, lista para recorrer el mundo. Ese iba a ser mi trabajo viajero, que nunca llegó a realizarse. Sigo aquí."

Sobre su relación con la escritura, afirmaba: "Escribir es lo que hago, y lo hago desde los doce años, imaginándome a mí misma como Jo March. Meditaciones, novelas policiacas y poesía, escondidas en montones de cuadernos, escritas en todas las etapas de la vida."

Poema dedicado a Roberto Bolaño subido a Substack. / Substack

Es posible que en un futuro sean estos pequeños textos y reflexiones los que se analicen, junto a la obra de los autores, para dar contexto y establecer un análisis a sus obras. Y es que Substack se distingue por favorecer tanto la cercanía como la consistencia de las entradas, al igual que ocurre con un blog o Instagram, en el caso de autoras como Marta Sanz durante la pandemia (de ahí salió el libro Parte de mí).

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Una imagen de archivo de Patti Smith. / INFORMACION

El legado literario de Patti Smith —que incluye no solo la citada Just Kids, sino también M Train y Year of the Monkey— se complementa con esta faceta digital, que no busca sustituir su obra previa, sino prolongarla y aderezarla, como ocurre con los diarios y reflexiones de cualquier otra autora (ahí están los legajos de Mary Oliver, Pizarnik, o Plath). Smith sabe que en el mundo de las palabras la batalla no está en la plataforma, sino en saber cuándo y como utilizar el verbo adecuado.