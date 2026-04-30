El amor está en el aire... y en el Rocanrola: una pedida de mano roba el show durante el concierto de Lia Kali en Alicante
La magia del Rocanrola no solo estuvo en la música, sino también en una emotiva propuesta de matrimonio
Durante la actuación de Lia Kali en el festival Rocanrola de Alicante, el público vivió un momento que se convertirá en uno de los recuerdos más especiales de la noche: una pedida de mano sorpresa en pleno escenario.
El concierto, que estaba siendo una fiesta de música y emoción, dio un giro aún más impactante cuando un jóven subió al escenario con su pareja para hacerle una propuesta de matrimonio que dejó a todos los asistentes boquiabiertos. La sorpresa fue total, y el público no dudó en mostrar su entusiasmo, aplaudiendo y vitoreando mientras la pareja vivía ese momento único bajo las luces del festival.
Un gesto que emocionó a todos en el Rocanrola de Alicante
El escenario del Rocanrolase llenó de más que música cuando el jóven, visiblemente nervioso pero feliz, se arrodilló ante su chica para pedirle que fuera su compañera de vida. Un gesto que dejó a todos los presentes sin palabras.
El romanticismo de este momento, en medio de una de las noches más vibrantes del festival, dejó claro que el Rocanrola no solo es un evento para disfrutar de la mejor música urbana del panorama español, sino también para vivir momentos de magia, amor y complicidad.
Con la banda sonando de fondo y el público entregado, el sí rotundo de ella fue recibido con aplausos, risas y gritos de alegría. Un final perfecto para una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.
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