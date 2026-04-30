Fin de semana | Artes escénicas
Cinco propuestas escénicas para este fin de semana en Alicante
Vivo Vivaldi en el Palau Altea, el espectáculoValencianas en el Arniches de Alicante y La Terreta Balla en Elche traen la danza a la provincia
Conocer a Vivaldi usando la danza
Vivo Vivaldi
Lugar: Palau Altea
Fecha: Sábado, 18 horas
Precio: Desde 12 euros
Narváez, Runde y Sanz constituyen una inmersión contemporánea en el mundo del compositor italiano barroco Antonio Vivaldi, en su música y su vida, en los lugares que inspiraron su obra. Las tres coreógrafas han concebido un emocional viaje escénico a través de las cuatro estaciones, protagonizado por nueve personajes. Del ingente fondo musical compuesto por Vivaldi (865 obras), las creadoras se han centrado en la idea de viaje para seleccionar aquellas que mejor las trasladen a las emociones que acompañan las imágenes.
Se trata de un acto escénico en cuatro estaciones que lleva de la mano al espectador a través de un viaje que comienza en la oscuridad, allí donde habitan los monstruos, hasta la luz llena de vida, alegría, juego, baile y compañeros de viaje. Vivo Vivaldi es un acto escénico creado para todos los públicos que sumerge al espectador en el mundo de Vivaldi desde una perspectiva contemporánea y una creación escénica multidisciplinar. Esta obra enseña a vivir a Vivaldi desde las emociones y lugares que inspiraron su obra, y sus cambios de estaciones a través de su música (del invierno a la primavera en un juego de inversión de las estaciones), el movimiento y las acciones plástico-escénicas.
Dos compañías y una misma velada
Valencianas
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Fecha: Sábado, 20.30 horas
Precio: De 5 a 15 euros
Dos compañías para una misma velada. El Teatre Arniches emplaza para este sábado el espectáculo Valencianas, donde La Socia Danza y Cos Constant demostrarán sus habilidades dancísticas dentro de la programación del ciclo de Abril en Danza. La Socia Danza presentan Sostenidor, una función que habla de aquello que sostiene al ser humano y de la entrega a ser sostenidos. Por su parte, Cos Constant Dansa se presentará con Hiraeth, una pieza que explora la nostalgia por un lugar que nunca existió. Un sitio intangible que habita más en nuestro cuerpo que en la memoria, haciendo gala de un lenguaje físico, íntimo y visceral con un elenco de bailarines que se mueve entre el deseo y la necesidad.
La provincia baila en el adiós a Abril en Danza
La Terreta Balla
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Domingo, 19 horas
Precio: Desde 8,70 euros
La clausura de Abril en Danza será el domingo 3 de mayo en el Gran Teatro de Elche con una de las citas más emblemáticas, La Terreta Balla, una gala en la que podrán verse nueve piezas cortas de compañías o artistas de la provincia.
Humor generacional con doble función
El raro de los 90
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Sábado, 17.30 y 20 horas
Precio: Desde 12 euros
Tras tres temporadas de éxito, llega la segunda parte del fenómeno de humor noventero. David Domínguez vuelve con nuevas historias, locuras y nostalgia pura de una época irrepetible en El raro de los 90, con los amores imposibles, los VHS, los recreativos y los primeros móviles.
Carles Sans toma aire más allá de Tricicle
¡Por fin me voy!
Lugar: Palau Altea
Fecha: Domingo, 19 horas
Precio: Desde 21 euros
Si en su primer espectáculo sin Tricicle fueron 150.000 espectadores a ver a Carles Sans, en su nuevo espectáculo ¡Por fin me voy! se ha propuesto el reto de superarlo contando historias cotidianas, particularidades de su vida diaria e impresiones sobre las pequeñas cosas que ha transformado en sketches hilarantes.
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