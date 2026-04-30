Cinco propuestas escénicas para este fin de semana en Alicante

Conocer a Vivaldi usando la danza

Vivo Vivaldi Lugar: Palau Altea Fecha: Sábado, 18 horas Precio: Desde 12 euros

Narváez, Runde y Sanz constituyen una inmersión contemporánea en el mundo del compositor italiano barroco Antonio Vivaldi, en su música y su vida, en los lugares que inspiraron su obra. Las tres coreógrafas han concebido un emocional viaje escénico a través de las cuatro estaciones, protagonizado por nueve personajes. Del ingente fondo musical compuesto por Vivaldi (865 obras), las creadoras se han centrado en la idea de viaje para seleccionar aquellas que mejor las trasladen a las emociones que acompañan las imágenes.

Se trata de un acto escénico en cuatro estaciones que lleva de la mano al espectador a través de un viaje que comienza en la oscuridad, allí donde habitan los monstruos, hasta la luz llena de vida, alegría, juego, baile y compañeros de viaje. Vivo Vivaldi es un acto escénico creado para todos los públicos que sumerge al espectador en el mundo de Vivaldi desde una perspectiva contemporánea y una creación escénica multidisciplinar. Esta obra enseña a vivir a Vivaldi desde las emociones y lugares que inspiraron su obra, y sus cambios de estaciones a través de su música (del invierno a la primavera en un juego de inversión de las estaciones), el movimiento y las acciones plástico-escénicas.

Dos compañías y una misma velada

Valencianas Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Sábado, 20.30 horas Precio: De 5 a 15 euros

Dos compañías para una misma velada. El Teatre Arniches emplaza para este sábado el espectáculo Valencianas, donde La Socia Danza y Cos Constant demostrarán sus habilidades dancísticas dentro de la programación del ciclo de Abril en Danza. La Socia Danza presentan Sostenidor, una función que habla de aquello que sostiene al ser humano y de la entrega a ser sostenidos. Por su parte, Cos Constant Dansa se presentará con Hiraeth, una pieza que explora la nostalgia por un lugar que nunca existió. Un sitio intangible que habita más en nuestro cuerpo que en la memoria, haciendo gala de un lenguaje físico, íntimo y visceral con un elenco de bailarines que se mueve entre el deseo y la necesidad.

La Socia Danza y Cos Constant, dentro de la agenda de Abril en Danza. / INFORMACIÓN

La provincia baila en el adiós a Abril en Danza

La Terreta Balla Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Domingo, 19 horas Precio: Desde 8,70 euros

La clausura de Abril en Danza será el domingo 3 de mayo en el Gran Teatro de Elche con una de las citas más emblemáticas, La Terreta Balla, una gala en la que podrán verse nueve piezas cortas de compañías o artistas de la provincia.

Humor generacional con doble función

El raro de los 90 Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Sábado, 17.30 y 20 horas Precio: Desde 12 euros

Tras tres temporadas de éxito, llega la segunda parte del fenómeno de humor noventero. David Domínguez vuelve con nuevas historias, locuras y nostalgia pura de una época irrepetible en El raro de los 90, con los amores imposibles, los VHS, los recreativos y los primeros móviles.

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"El raro de los 90" / INFORMACIÓN

Carles Sans toma aire más allá de Tricicle

¡Por fin me voy! Lugar: Palau Altea Fecha: Domingo, 19 horas Precio: Desde 21 euros

Si en su primer espectáculo sin Tricicle fueron 150.000 espectadores a ver a Carles Sans, en su nuevo espectáculo ¡Por fin me voy! se ha propuesto el reto de superarlo contando historias cotidianas, particularidades de su vida diaria e impresiones sobre las pequeñas cosas que ha transformado en sketches hilarantes.