El jazz y el flamenco repiten como elementos troncales de la nueva edición del Fijazz en Alicante

El Fijazz repite fórmula para este 2026. Tras una pasada edición donde el flamenco se alió con el jazz, el festival afincado en el ADDA repite la idea para emplazar una programación que abraza ambos sonidos a lo largo de nueve días ininterrumpidos. La sucesión de conciertos, que arrancarán el sábado 11 del julio con Las Migas y pondrán el broche con el cantautor Zenet el domingo 19 corresponde a una idea más cercana a la esencia de festival.

Así lo ha comunicado el director aartístico del ADDA, Josep Vicent, durante la presentación de la actividad, que se ha realizado en el propio auditorio provincial este jueves y que ha contado con la presencia del diputado de Cultura Juan de Dios Navarro. "El ADDA se afianza año tras año como referente de la cultura musical y para la Diputación es un orgullo presentar una nueva edición de Fijazz, que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la buena música gracias a la labor de un gran equipo", ha manifestado Navarro.

Las Migas abren la nueva temporada de conciertos del Fijazz 2026 / INFORMACIÓN

Bajo el título En compás de paz, se ha estructurado un calendario "que encaja como un puzle, pensado a propósito para que todas sus conexiones tengan sentido". ha expresado Josep Vicent. En total, se ofrecerán nueve conciertos del 11 al 19 de julio con la presencia de grandes artistas del panorama musical y una fusión de estilos que contará con el jazz y el flamenco como elementos troncales de la propuesta musical sobre suelo alicantino.

Unidad desde la diversidad bajo el título de la edición

Según han plasmado durante la presentación, la elección de del título no ha sido algo casual y responde "a una idea que representa la unidad en la diversidad, la combinación de influencias y estilos diferentes, de visiones diferentes, encontrando un lenguaje nuevo que acaba siendo un lenguaje de paz y de confluencia", ha puesto de relieve el director titular de la orquesta sinfónica del ADDA. "Y por eso nos ilusiona muchísimo presentar este Fijazz”.

La canción de autor cerrará la edición del Fijazz 2026 con Zenet / INFORMACIÓN

Pero la palabra "compás" toma más relieve todavía en la idea de Josep Vicent, "compás es la manera de entender la estructura musical en los palos flamencos, mientras que en el jazz es la célula desde la que se construye todo, es una partitura que permite la convivencia de estilos para el diálogo entre lo diferente, algo que nos hace mucha falta", ha reflexionado. Además, se ha mostrado contento al confirmar que, bajo su punto de vista, "es el mejor cartel que hemos creado en Fijazz".

Un cartel que mezcla historia viva con presente prometedor

Tras conquistar escenarios de más de cincuenta países, Las Migas (11 de julio) aterrizan por primera vez en el escenario alicantino y abrirán la programación con Flamencas, un repaso al origen más puro y tradicional del género sin dejar atrás la esencia que ha consolidado a las seis integrantes del grupo como referente del flamenco contemporáneo.Al día siguiente, la flauta y el saxo marcarán los sones de la mezcla de flamenco y jazz que ofrece Jorge Pardo Trío (12 de julio) en plena conexión con un público que el músico pretende que sean parte activa del espectáculo.

La tercera sesión del festival vendrá de la mano del pianista Marco Mezquida (13 de julio), que presentará junto a su trío habitual Táctil un concierto en el que confluyen ecos del jazz, la música clásica y la tradición mediterránea. Tras él, la big band de Bernard van Rossum (14 de julio) reunirá sobre el escenario a algunas de las jóvenes figuras más destacadas del flamenco y el jazz actual, como la cantante María Marín, el pianista Xavi Torres o la bailaora Karen Lugo, que ofrecerán una nueva dimensión de la fusión rítmica.

Niño Josele, el artista flamenco que quiso hacer jazz, una de las sorpresas de esta edición / INFORMACIÓN

Ya en el ecuador de la edición, David Pastor (15 de julio) se pondrá al frente de un excepcional elenco de músicos para repasar el universo sonoro que transformó la historia del jazz y presentar su nuevo proyecto, Legacy of Blue, inspirado en Kind of Blue, Miles Davis y John Coltrane. Seguidamente, y avalado por el reconocido Jorge Rossy, Iberian Trío (16 de julio) presentará Ponte Ibérica, un viaje sonoro donde tradición y contemporaneidad dialogan a través del lenguaje del jazz.

La semana proseguirá con tres grandes músicos. Roger Mas, Toni Pagés y Carles Benavent (17 de julio), que proponen un diálogo entre jazz y las raíces mediterráneas con composiciones propias y reinterpretaciones. Veinte años después de su publicación, Paz regresa a las tablas como una relectura del universo musical de Bill Evans desde la mirada de Niño Josele (18 de julio), que interpretará esta gran obra maestra con un lenguaje propio dando el protagonismo a la guitarra flamenca.

Por último, el Fijazz 2026 cerrará su edición con el cantautor Zenet (19 de julio), que pondrá el broche de oro presentando en directo su nuevo trabajo, La voz y las manos, centrado en los géneros que han marcado su vida. "Es muy interesante que sea él el encargado de cerrar esta edición del Fijazz, porque es un artista que crea una canción de autor muy personal tomando para ello los conceptos jazzísticos", ha subrayado Josep Vicent.

Entradas a la venta sin abonos generales

Las entradas para todos los conciertos de esta nueva edición ya se encuentran a la venta en la página web del ADDA (www.addaalicante.es) al precio de 25 euros. No obstante, pese a su intento de acercarse más al concepto de festival, en esta ocasión no habrá un abono a la venta que aglutine todas las actuaciones de la edición. "Como en años anteriores, el festival aplicará un descuento del 30% para los menores de 30 y los mayores de 65 años, con el que podrán acceder a la sala íntima Ruperto Chapí desde 17,50 euros. En el caso de los laterales, el descuento es todavía mayor: 12,60 euros.