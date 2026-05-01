¿Desea barra o mesa?: «Yo soy de Barra»

De las muchas aperturas que ha habido en Alicante los últimos meses la nueva Barra del Gourmet en la Explanada no es únicamente una más, es una propuesta adaptada y pensada al contexto en el que se sitúa. El espacio responde a un concepto arquitectónico moderno, pero con vocación de permanencia: hierro, cristal, mármol y madera como ejes materiales que configuran su concepto atemporal, sólido y bien hilado. No hay concesiones a la moda, sino una búsqueda clara de mimetismo, durabilidad y coherencia.

El uso del mármol dialoga directamente con el pavimento de la explanada y las columnatas del puerto, generando una integración natural con el entorno. La sensación es clara: como si la propia explanada se introdujera en el local. La barra, con su estructura de hierro y cristal, los serpentines en mármol junto a una oferta puramente local, terminan de componer un conjunto que homenajea la tradición de la barra alicantina por excelencia, una de las grandes señas de identidad gastronómica de la ciudad.

En cocina, el discurso mantiene esa misma coherencia. La ensaladilla aparece reinterpretada con dados de atún ligeramente macerados en crudo y un huevo frito que aporta novedad y tradición. La pericana alcanza un nivel técnico notable, con una fritura precisa de la ñora y un tratamiento del ajo impecable, evitando cualquier exceso y logrando un equilibrio que convierte el plato en algo más que una referencia local. Una ensalada de tomates raff, de los de Verdad, con encurtidos y semisalazones nos mete de lleno en la terreta, mediterráneo y gusto.

Los arroces, imprescindibles en este contexto, están bien resueltos. Un arroz de pollo con azafrán elaborado con variedad bahía demuestra conocimiento técnico y respeto por el producto, incluso en formato individual. Las croquetas de jamón presentan un interior cremoso bien ejecutado, y los buñuelos de bacalao mantienen un sabor profundo y reconocible. La oferta de la carta cubre toda clase de expectativas de una buena barra, con una selección de producto que refuerza el posicionamiento, destacando el fantástico Jamón, embutidos, chacinas y una interesante cecina de wagyu ahumada. Puesto que esta barra forma parte intrínseca de la Taberna del gourmet, como si estuviesen en el mismo local uno abajo y el otro arriba pero con una calle de por medio, la oferta de vinos es la propia de la taberna, reforzada con infinidad de vinos por copas; el aceite, que siempre tienes en la mesa para echarte al gusto es de una calidad excepcional. Los cafés elogios de Colombia y las leches premium de baristas hacen que se pueda ir a desayunar o merendar sabiendo del disfrute de un buen café. Es un lugar donde no se deja nada sin analizar para el mayor disfrute del cliente, la opción de usar terraza o barra lo hacen realmente atractivo.

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Al frente del proyecto se encuentra Jenny Perramón, cuya trayectoria explica en gran medida la solidez del conjunto. Formada en Suiza en el ámbito de sala, ha evolucionado hacia un perfil más amplio, consolidándose como una gestora y directora de espacios gastronómicos con criterio propio. Representa la continuidad generacional del grupo María José San Román, aportando una visión contemporánea sin perder la esencia de la casa. Bajo su dirección, y con el chef Abel Martilloti, La Barra del Gourmet y la Taberna configuran un binomio que eleva el concepto de tabernero a un nivel gastronómico de excelencia, demostrando que el modelo de barra alicantina no solo sigue con mucho músculo, sino que puede evolucionar hacia cotas de mayor precisión, producto y discurso.

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