Una fotografía de Laura Soler, protagonista en las actividades del Día de Europa en Madrid
Una exposición sobre el desarrollo de España en la Unión Europea durante estos 40 años en la capital incluye una imagen de la diputada socialista autonómica durante su Erasmus en Metz (Francia)
Madrid acogerá el próximo miércoles 6 de mayo un acto conmemorativo por el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea bajo el título 40 años de España en la Unión Europea: una historia de progreso. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades del Día de Europa y está organizada por EsadeGeo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El encuentro servirá como espacio de reflexión sobre la evolución del proyecto europeo y el papel de España en estas cuatro décadas. Durante la jornada se presentará la infografía 40 indicadores y una historia de progreso, que recoge los principales avances del país desde su incorporación a la UE.
El acto contará con la participación de representantes institucionales, académicos y de la sociedad civil, que abordarán tanto las contribuciones mutuas entre España y la Unión Europea como los desafíos compartidos de cara al futuro. Además, también habrá un aporte cultural con una muestra compuesta por 40 imágenes que recorren el desarrollo de España en las últimas cuatro décadas del proyecto europeo.
Bajo el título Ahora somos más, esta muestra fotográfica cuenta con una imagen donde la protagonista es Laura Soler Azorín, diputada autonómica por Alicante del PSPV-PSOE, durante su Erasmus hace más de veinte años en Metz (Francia). Fue de las primeras personas con discapacidad en lanzarse a la aventura y eso ha quedado registrado en esta muestra que repasa cuatro décadas de vínculo de España con la Unión Europea en todos sus ámbitos.
La inauguración del acto correrá a cargo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. A continuación, tendrá lugar una conversación bajo el mismo título del evento en la que participarán Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea; Juan Moscoso del Prado, senior fellow de EsadeGeo; María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España; Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Español del Movimiento Europeo; y Julia Fernández, cofundadora de Equipo Europa y Legal Officer de la UE.
La mesa estará moderada por la divulgadora y analista de políticas europeas Carlota Pombar y la clausura del evento estará a cargo de Javier Solana, presidente de EsadeGeo. Como colofón, los asistentes podrán visitar la exposición fotográfica Ahora somos más, donde está destacada la imagen de Laura Soler.
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