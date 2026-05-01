La mala hija, de Pedro Martí

Podríamos estar ante el thriller perfecto. Es un libro para recomendar y para regalar, para quienes no leen casi nunca y para quienes leen mucho. Acierto seguro. Atrapa desde el principio, está bien escrito y tiene algo poco habitual en el género: un final larguísimo, trabajado, que no liquida la historia en tres páginas, sino que va deshaciendo la madeja con paciencia, verosimilitud y oficio.

Es la primera novela de Pedro Martí, y sorprende por la ambición. Alma, la protagonista, es una policía marcada por un episodio familiar que condiciona su vida. No conviene desvelar más. Basta decir que la novela se mueve en esa difícil frontera entre el bien y el mal, entre lo que hacemos, lo que callamos y lo que el pasado decide por nosotros.

Belén, perfecta por dentro y por fuera, se convierte en foco de odios precisamente por esa bondad que a la sociedad le cuesta tanto aceptar. A su alrededor, Martí construye un retrato lleno de temas actuales, especialmente entre los jóvenes: la banalización del sexo, las drogas que anulan la voluntad, los malos tratos, la homosexualidad encarnada en un tipo duro que rompe el tópico, las relaciones entre adolescentes y la complejidad de los vínculos familiares.

La maternidad aparece en muchas formas: Alma y Cristina, unidas más allá de la sangre; Belén, capaz de renunciar a todo por su bebé; Nayara, la mami gitana que vive en la Pantera Rosa, uno de esos secundarios que se ganan un lugar propio por su nobleza.

El autor define su libro como una carta de amor oscura y fría a Almansa. Los malos hijos son los renegados de Almansa, como Alma y como el propio autor, pero quizá todos terminan aprendiendo a querer aquello que nunca dejaron de querer. Quizá eso es madurar. También los lectores somos un poco esos malos hijos.

Queda la tensión sexual no resuelta, que casi exige una segunda parte. En el Club de las Doce apostamos por ella: quizá con el hijo del vagabundo como protagonista. Pedro Martí tiene que escribir más. Ojalá conocerlo pronto, ojalá sea en el bar de la Puri.

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