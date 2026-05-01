Libros
Marta Jiménez Serrano, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: "El éxito es poder decir que no"
La escritora, que a principios de año publicó su libro más personal, 'Oxígeno', protagoniza esta semana 'Libros y Cosas'
María Soto
La escritora Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) es esta semana la invitada en ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento literario ABRIL del grupo Prensa Ibérica. La autora acude a la charla con la también escritora y periodista Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, director de ABRIL, para conversar sobre su último libro, 'Oxígeno' (Alfaguara), el más personal de su trayectoria, ya que parte de una experiencia traumática: cómo estuvo a punto de morir debido a un escape de gas en su propio piso, de ahí que Jiménez Serrano lo describa como “el libro que nunca hubiera querido escribir”.
Se trata del relato de los minutos en los que se les escapaba la vida, pero también el de los meses posteriores al accidente y el de los años que lo precedieron todo, cuando su pareja y ella se enamoraron y empezaron a construir una vida sin pensar que podría terminar en cualquier momento.
“Es un libro que intenta ir a lo fundamental. A partir de una experiencia mía, hablar de cómo nos relacionamos con la muerte”, explica durante el episodio de ‘Libros y Cosas’, durante el que también reflexiona sobre la escritura, ese “lugar al que volver”, y el éxito, que describe así: “El éxito en sí no es nada. Para mí, el éxito es poder dedicarme a escribir, poder llevar la vida que yo quiero llevar. Creo que se habla del éxito como un punto final, pero el éxito es un medio. Si estás intentando vivir de eso, a lo mejor sí tienes que decir que sí a cosas que no te apetecen o que no quieres hacer o que necesitas por dinero, lo hemos hecho todos en algún momento. El éxito es poder decir que no”.
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