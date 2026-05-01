Así es la vida musical más allá de los macroeventos este fin de semana en Alicante

Lolita Cromañón vuelve a los escenarios desde el espacio

La sala Euterpe acoge este viernes, a las 21.30 horas, la actuación del grupo alicantino Lolita Cromañón, una formación marcada por la voz de su vocalista, Jessie, y una intensa trayectoria en su único y característico garage galáctico y el rock and roll crudo, géneros que destacan especialmente en sus directos. La banda, que se define como «un grupo de pop-rock que intenta cuidar mucho la puesta en escena para dejar huella por la estética, la energía y la fuerza cuando subimos al escenario», presentará sus nuevos temas en un concierto en el que sus canciones, cargadas de vitalidad creativa, volverán a transmitir intensas emociones al público. Los protagonistas de esta semana de Sonidos de Proximidad tienen una prueba de fuego para reencontrarse con su público arriba de las tablas. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

La leyenda del suizo Reverend Beat-Man continúa su historia en la TNT Blues de Cox. / INFORMACIÓN

Las idílicas sorpresas de la TNT Blues regresan a Cox

La sala TNT Blues de Cox acoge este sábado, a las 21 horas, la actuación conjunta del suizo Reverend Beat-Man, una leyenda con una dilatada trayectoria, y la joven promesa bernesa Milan Slick, en un espectáculo que promete ser tan explosivo como sorprendente. La propuesta fusiona el rock primitivo del primero con la oscura sofisticación del segundo, en un cruce de energías que ambos han venido desarrollando tras colaborar en bandas sonoras y giras europeas. Ahora, inmersos en una gira por España, presentan un directo en el que confluyen estilos como el garaje, el goth-trash y el punk rock, ofreciendo un resultado que destaca por su fuerza y ejecución. Sala TNT Blues de Cox.

Inma Serrano realizará un concierto íntimo en las Cuevas del Canelobre. / INFORMACIÓN

Dos jornadas íntimas con mirada a la canción de autor

El Ciclo de Cantautores de las Cuevas del Canalobre celebra su segunda edición en Busot y continúa consolidándose como una cita destacada al reunir en cada gala a algunos de los nombres más relevantes del panorama español. El sábado, a las 20 horas, el escenario del renombrado Festival Mediterráneo acogerá a la alicantina Inma Serrano, referente internacional del género, junto al cantautor Richard Von. Serrano, con una trayectoria de varias décadas desde el éxito de Cantos de sirena en 1996, ha desarrollado una carrera marcada por colaboraciones, proyectos solidarios y reconocimiento en Hispanoamérica, además de trabajos como Inmalandia; aprovechará esta actuación para grabar en directo su próximo disco. En la siguiente cita del ciclo, también en las Cuevas de Canalobre, actuará Ismael Serrano, figura clave de la canción de autor desde su debut en 1997 con Atrapados en azul, con una extensa discografía, múltiples reconocimientos y una obra reciente, Grabaciones Insospechadas, en la que continúa abordando con sensibilidad cuestiones sociales y de actualidad. La jornada del domingo cuenta con todas las entradas agotadas desde hace días. Cuevas del Canelobre, Busot.

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Against You lidera una jornada junto a Puto Donald y Filax. / INFORMACIÓN

El punk y el metal más oscuro llenan Alicante de intensidad

¿Habrá cuerpo que lo aguante? Se preguntará más de uno al ver el cartel de actuaciones de la Sala Marearock, que arranca este viernes a las 22 horas con una primera jornada protagonizada por tres grupos. Abrirá la noche Puto Donald, que celebra sus 20 años de trayectoria con una carrera de éxito tanto en España como en Estados Unidos; le seguirá Filax, con sus historias de inspiración mitológica; y completará la velada el trío Against You, una formación que destaca especialmente por la intensidad de sus directos. El sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, será el turno de Balmog, banda gallega de black metal con proyección internacional que ha girado por Europa y Estados Unidos; Mixomatosis, liderada por Marc Cabildo, con varios trabajos de rock extremo en catalán y castellano; y Tümba, que cerrará la noche con un potente directo capaz de elevar la temperatura desde la primera nota. Sala Marearock, Alicante.