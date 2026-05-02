El Inclusero toreará en Alicante

Será en horario de tarde y supondrá una nueva manera de acercar la tauromaquia a todos los públicos. La empresa gestora de la plaza de toros, Eventos Mare Nostrum en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, han preparado un tentadero público para la tarde del próximo domingo 10 de mayo.

Ese día, las puertas de la Plaza de Toros se abrirán de par en par y con entrada gratuita para que quienes lo deseen puedan asistir a un tentadero público. En pocas ocasiones, los espectadores tienen la suerte de acceder a los tentaderos, ya que en la mayoría de las ocasiones son eventos taurinos muy reducidos, de carácter muy profesional y únicamente restringidos a toreros y ganaderos.

Pero en esta ocasión, y con motivo de la celebración de los 60 años de alternativa de "El Inclusero", los responsables de la gestión taurina de Alicante han ideado esta novedosa iniciativa con objeto de abrir, si cabe más la tauromaquia a toda la ciudad de Alicante. De esta manera, el tentadero público del próximo día 10 tendrá como grandes protagonistas a los maestros alicantinos, Gregorio Tébar Pérez "El Inclusero" y Juan Antonio Esplá, dos pesos pesados de la tauromaquia, criados en nuestra ciudad a los que se suman Carlos Escolar "Frascuelo" y Antonio Sánchez Puerto.

Un elenco de lujo, un compendio de maestría, veteranía e historia de la tauromaquia que llevarán a cabo un tentadero con vacas del hierro de Zacarías Moreno. Además, los alumnos de la Escuela Taurina Municipal de Alicante también tendrán ocasión de salir a torear algunas de las vacas. La idea inicial partió del propio maestro Tébar y rápidamente se organizó todo con los permisos pertinentes y las propias instalaciones de la plaza de toros.

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Pero, además de volver a ver al Inclusero y a Juan Antonio Esplá pisar de nuevo el ruedo de Alicante, la experiencia supondrá la posibilidad de vivir una jornada inolvidable para los asistentes además de una manera única de acercar la tauromaquia a todos los públicos. Un acontecimiento genuino y auténtico con cuatro maestros que siguen manteniendo la ilusión del primer día. Todos irán perfectamente vestidos de corto, se guardará todo el rigor y el respeto a la liturgia misma de un tentadero y lo más importante volveremos a disfrutar de la calidad artística de cuatro toreros con vitola de grandes artistas.