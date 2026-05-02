El Réquiem de Mozart abre el ciclo de conferencias “Grandes obras maestras” del Aula de Cultura de Alicante

La Fundación Mediterráneo presenta en el Aula de Cultura de Alicante el ciclo de conferencias “Grandes obras maestras: Música”, que se desarrollará los martes 5, 12 y 19 de mayo, a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Con este ciclo, la Fundación inicia un nuevo recorrido dedicado a algunas de las obras más influyentes de la tradición artística occidental, concebido como una propuesta de carácter recurrente que, en futuras ediciones, abordará distintos ámbitos de la creación.

Esta primera entrega, centrada en la música, propone un acercamiento a tres composiciones fundamentales —el Réquiem de Mozart, la Novena Sinfonía de Beethoven y La Bohème de Puccini— que han marcado la evolución del lenguaje musical y su proyección en la historia de la cultura.

Ciclo de conferencias “Grandes obras maestras” / INFORMACIÓN

A través de tres conferencias, el ciclo se adentra en el contexto histórico, estético y cultural en el que surgieron estas obras, analizando tanto sus innovaciones formales como su capacidad para trascender su tiempo y seguir dialogando con el público contemporáneo. Además, las obras seleccionadas, además de ser tres de las obras maestras más conocidas de la historia de la música, representan la música sacra, la música sinfónica y la ópera.

La programación se iniciará el martes 5 de mayo con la conferencia “El canto inacabado: los enigmas del Réquiem de Mozart”, a cargo de la musicóloga Carmen Noheda, quien abordará una de las composiciones más emblemáticas del repertorio occidental, marcada por su carácter inacabado y por la construcción de un imaginario en torno a su génesis y significado.

Carmen Noheda es musicóloga e investigadora posdoctoral Juan de la Cierva, con una trayectoria académica de excelencia reconocida con diversos premios extraordinarios. En la actualidad desarrolla su labor investigadora en el Museo Reina Sofía, donde lidera proyectos centrados en liderazgo femenino y artes vivas, colaborando con algunas de las principales instituciones culturales del país.

El ciclo continuará el martes 12 de mayo con la pianista, musicóloga y divulgadora Irene de Juan, que ofrecerá la conferencia “Un reencuentro con la Novena de Beethoven”, centrada en una obra que culmina el desarrollo del lenguaje sinfónico clásico e introduce los principios fundamentales del Romanticismo.

Irene de Juan es una destacada intérprete y divulgadora musical, con una sólida trayectoria vinculada a instituciones como Radio Clásica (RTVE), el Teatro Real o la Fundación Juan March. Combina la práctica interpretativa con una intensa labor pedagógica y de divulgación, participando en conciertos comentados y proyectos de guionismo musical para entidades como la Orquesta y Coro Nacionales de España o la Escuela Reina Sofía.

La última sesión tendrá lugar el martes 19 de mayo con la conferencia “La Bohème: el rayo de sol y el hielo”, a cargo del musicólogo y crítico Mario Muñoz Carrasco, que analizará la ópera de Puccini desde su compleja articulación dramática y su intensidad expresiva.

Mario Muñoz Carrasco es musicólogo, gestor cultural y crítico musical. Desarrolla su labor en medios especializados como ABC, Scherzo y Ópera Actual, y colabora habitualmente con instituciones de referencia como el Teatro Real y la Orquesta Nacional de España, combinando la crítica con la divulgación musical.

Con este ciclo, la Fundación Mediterráneo refuerza su apuesta por la divulgación musical, ofreciendo al público herramientas para comprender y disfrutar de algunas de las grandes obras del repertorio desde una perspectiva contextual y analítica.

Mapa de la Fundación Mediterráneo Alicante.

Las conferencias tendrán lugar en el Aula de Cultura de Alicante y la entrada es libre hasta completar aforo.