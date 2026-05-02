El Teatro Principal acoge este lunes la gala del pregón taurino

Mantener el elevado nivel de calidad de los últimos años es más difícil que llevar a tocar la excelencia. Por eso, este lunes, a las siete y media de la tarde, el teatro Principal de Alicante abrirá sus puestos a uno de los eventos sociales más relevantes de los últimos años. El gran auditorio alicantino se vestirá de luces para acoger el pregón taurino de la Feria de Hogueras, que este año tiene en la figura del mediático, Rubén Amón a su pregonero.

Amón, amigo de Luis Francisco Esplá y de Pedro Manzanares (hermano del recordado maestro alicantino) tiene una relación muy especial con esta tierra, a la que acude siempre que puede y en la que pasa temporadas largas. Amón, quien además de escritor, periodista y brillante contertulio es también crítico de ópera, ha seleccionado una serie de obras clásicas para acompañar sus palabras, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una velada única en la que las palabras y la música serán protagonistas. En la misma gala habrá alguna sorpresa y estarán presentes las dos grandes celebraciones de alternativas de este año 2026, como son los 50 años de la alternativa del maestro Esplá y los 60 años también de alternativa de El Inclusero.

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El alcalde de Alicante, Luis Barcala presidirá el acto que organiza la empresa Eventos Mare Nostrum junto a las entidades taurinas de la ciudad, como son el Club Taurino, Amigos de Nimes y Puerta Grande. En la misma gala se develará la imagen del cartel de la feria, que este año ha sido realizada en exclusiva para la ciudad por el pintor mallorquín, Miquel Barceló, todo un detalle de calidad y compromiso de la empresa gestora de la plaza, que apuesta por seguir manteniendo el nivel de máxima calidad en cada detalle. Todo esto se puede resumir diciendo que la calidad está en cada detalle y que ese cartel anunciador de la feria llenará de calidad artística las calles de la ciudad, pues una obra exclusiva de Barceló adornará cada rincón de la ciudad. Detalles cuidados, una gran implicación y mucho corazón están detrás de una gran gala que será el preámbulo de una enorme feria taurina. La que Alicante merece.