Kala: descubriendo los impulsos que la hacen ser artista

El lado visceral de una persona puede ser también el más transparente. La música tiene algo de eso, un componente emocional y sincero que brota de las entrañas de quien la interpreta. Y la alicantina Kala posee una notable capacidad para mostrarse dulce a través de composiciones diáfanas y auténticas. Es una artista que persigue ese objetivo tan anhelado por quienes comienzan en la música, componer piezas que definan a una misma. "Soy una persona que intenta contar lo que una chica de veintipocos querría expresar", explica con franqueza Aitana Moreno, una cantante que aprovecha cada oportunidad para dar rienda suelta a su propuesta sonora en directo.

Su actualidad musical pasa por un amplio número de actuaciones en contextos muy diversos: desde galas sobre mujeres influyentes hasta recitales universitarios o ciclos musicales. Cualquier escenario es válido para dar a conocer su proyecto y conectar con personas que empaticen con sus canciones. Además, su colaboración con el productor musical Guijarro ha aportado una nueva dimensión a su obra.

"He descubierto gracias a mi productor que puedo contar cosas tristes con sonidos alegres, o expresar algo sobrio de una forma más experimental. Ahora estoy explorando esa mezcla: combinar lo transparente, lo sensible y lo honesto con algo más alocado, que es nuevo para mí", se sincera. "No había encontrado un sonido en el que sentirme cómoda hasta ahora, así que estoy descubriendo esa combinación que me hace sentir más artista".

Encontrarse a una misma, sin embargo, no es un proceso sencillo. Se trata de un camino largo que puede durar años. "Empecé con 15 o 16 años, en mi habitación, con guitarra y letras sencillas. Ahora trabajo en estudio con un productor, investigando sonidos", explica la cantante. Es un crecimiento profesional que bebe de referencias como Judeline, Belén Aguilera o Natalia Lacunza, con el objetivo de alcanzar una sonoridad propia. Estas influencias ilustran bien la mezcla de elementos que define su propuesta: un pop alternativo que abraza la electrónica sin renunciar a la intimidad de su mensaje. Y todo ello sin miedo a innovar y explorar territorios aún desconocidos: "Me gusta experimentar incluso con cosas que, de entrada, siento que no encajan conmigo, pero luego descubro que sí".

Cerrando un ciclo

Con una actualidad bastante ajetreada, sin renunciar a ninguna oportunidad que se cruza en su camino, y tras haber conseguido ganar la quinta edición del Concurso de Bandas Emergentes de la Plataforma InteractUA, encuentra un futuro lleno de ambición estructurado con el lanzamiento de nuevos sencillos y un proyecto que cerrará un ciclo que comenzó hace años y que le ha permitido construir una identidad. "Se vienen tres canciones muy distintas: una colaboración que me hace mucha ilusión, una canción muy personal sobre mi bisabuela, que nos dejó y sentí la necesidad de escribirle un tema, y otro tema más divertido de cara al verano", comenta en exclusiva Kala.

Pero esto no es lo más especial de todo lo que está por venir. Tras esos singles, está ideando "un proyecto al que tengo mucho cariño". Se trata de un cierre de ciclo, un adiós a esos comienzos marcados por las dudas y que mostraron a una artista con ganas pero perdida en el mundo de la música. Esa etapa, que arrancó con la canción Gusanito de seda, se cerrará con el lanzamiento de Papallona, "que habla de crecimiento y descubrimiento personal. También quiero acompañarlo con apoyo audiovisual, incluso tengo la intención de hacer una mini película al respecto, porque estudié Bellas Artes y me gusta mezclar ambas disciplinas".

Se permitirá alzar el vuelo para demostrar que ya no es la artista inexperta que quería probar suerte con la música y que ahora, tras mucho trabajo, se ha convertido en una artista que ya sabe cómo quiere sonar y que no tiembla ante los elogios. "Estoy trabajando en aceptarlos. Tengo gente alrededor que me ayuda mucho con eso, a veces cuesta ver que hay tanta gente apreciando lo que haces", se sincera una cantante con mucho futuro por delante.