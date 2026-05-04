El alicantino Jaloner publica "El camino del alfajor", su álbum más internacional hasta la fecha
El rapero publica su cuarto trabajo discográfico, una compilación de 13 canciones surgidas en una travesía por Argentina y Chile, donde se refleja la identidad de las culturas visitadas
Antonio Zaragoza
Tras el éxito conseguido con su anterior trabajo, Pangea: La Grieta (2024), el rapero alicantino Jaloner acaba de publicar su nuevo álbum, el cuarto de su carrera, titulado El camino del alfajor, un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en un viaje artístico, cultural y personal. Este disco nació como fruto de una travesía por Argentina y Chile durante 2025, donde Jaloner, junto a Dabe y Talym Kolor, construye una obra colectiva que mezcla influencias locales, experiencias de viaje y una mirada profunda sobre la identidad.
A lo largo de sus 13 canciones, el álbum recoge sonidos, lenguajes y vivencias que reflejan una inmersión real en las culturas visitadas, alejándose de una versión superficial o turística. El camino del alfajor no es solo un relato de viaje, es también una reflexión sobre el sentido de la pertenencia. El proyecto explora cómo el contacto con otras culturas puede transformar la identidad propia, abrazando el “no lugar” como una forma de conexión personal y artística.
Musicalmente, este álbum destaca por su carácter artesanal y colaborativo, ya que ha reunido a más de 20 artistas y músicos internacionales que aportan una gran riqueza instrumental al proyecto. La producción, a cargo de Dabe, construye un mapa sonoro rico en matices, donde cada colaboración aporta personalidad sin perder la coherencia del conjunto. El álbum culmina con un cierre que resume el viaje vital del artista alicantino como una exploración entre el éxito, la incertidumbre y la búsqueda constante de identidad.
Jaloner, que ha tenido un gran protagonismo musical por diversos motivos en los últimos meses, firma con este disco su trabajo más ambicioso hasta la fecha: un proyecto colectivo, honesto y profundamente humano que reivindica la música como espacio de encuentro. Cabe destacar que este álbum, grabado entre Argentina y Chile, ya ha tenido una gran acogida en YouTube, donde ha sido calificado como “contenido destacado”.
Jaloner nació en Cartagena, pero se ha criado y forjado como artista en Alicante. En los últimos meses, este rapero se ha convertido en una de las sensaciones del hip hop de habla hispana gracias a su participación en la Liga Bazooka de Argentina. Su habilidad lírica ha catapultado su nombre hasta convertirlo en un auténtico referente en Latinoamérica, gracias a una propuesta de sonoridad más experimental, marcada por los juegos métricos y las letras profundas.
Todo apunta a que, entre su ascenso fulgurante en el hip hop internacional y la publicación de El camino del alfajor, el nombre de Jaloner será uno de los grandes protagonistas musicales del año, tanto en España como en otros territorios, especialmente en Hispanoamérica.
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