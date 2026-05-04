La artista Silvia Lerín reflexiona sobre el tiempo en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

La artista Silvia Lerín presenta este jueves en Alicante su exposición Línea Vital, comisariada por la también artista alicantina Anna Pastor y seleccionada entre los 19 proyectos presentados a la convocatoria Arte en la Casa Bardín, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para 2025 y 2026, que en esta última edición ha aumentado su dotación económica estableciendo hasta 2.000 euros para los artistas y 1.200 euros para los comisarios. La muestra se inaugura este jueves 7 de mayo a las 19 horas y podrá verse hasta el 31 de julio en la sede del Gil-Albert.

La propuesta reúne un conjunto de obras en las que Lerín explora la línea como metáfora de la vida, desplegando un lenguaje plástico propio -lleno de color- en el que pintura, materia, textura y espacio se articulan como formas de pensamiento y experiencia. A través de superficies construidas con capas, lavados y sedimentaciones, la artista plantea una reflexión sobre el tiempo, el recorrido y la transformación.

De acuerdo con las explicaciones de la comisaria, en Línea Vital la línea no aparece únicamente como un elemento formal, sino también como una imagen del devenir: a veces traza una dirección, a veces interrumpe, sostiene, separa o une. Su presencia atraviesa las obras como una estructura abierta al azar, a la deriva y a la serendipia, evocando una idea de vida no lineal, marcada por desvíos, interrupciones y cambios de ritmo.

Silvia Lerín, junto a sus obras en una exposición anterior en València / IRENE MARSILLA

La exposición propone así una lectura de la trayectoria vital entendida no como un recorrido recto o previsible, sino como un proceso en permanente construcción, donde experiencia y forma se entrelazan.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha mostrado su satisfacción ante esta nueva muestra "que engrandece y da prestigio a un certamen, Arte en la Casa Bardín, que nació con el propósito y la responsabilidad de tomar el pulso del contexto artístico de la provincia para potenciar el conocimiento, el apoyo y la promoción de la creación contemporánea más cercana y del cual nos sentimos muy orgullosos, pues nos permite apreciar las visiones de nuestros artistas a través de diferentes perspectivas y lenguajes".

Sobre la artista

Afincada en Londres, la obra de Silvia Lerín (Valencia, 1975) es reconocida por una textura singular que conecta con la dimensión más íntima de la percepción humana y ha sido expuesta a nivel internacional en instituciones de París, Londres, Valencia, A Coruña o Madrid, entre otros.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y becas, entre ellos el Pollock-Krasner Foundation Grant (Nueva York), el Freelands Foundation Emergency Grant (Reino Unido) y el Annex Collection Award (Reino Unido). También ha participado en prestigiosas residencias internacionales, incluidas The Florence Trust en Londres, Eastside International ESXLA en Los Ángeles, La Casa de Velázquez-Académie de France en Madrid y, más recientemente, en la Fundació Miró Mallorca.

Mural realizado en Luton, Reino Unido, por Silvia Lerín / Silvia Lerín

En 2024, Lerín recibió el encargo de realizar un mural monumental en el centro de Luton, Reino Unido, de 47 metros de largo por 12 metros de alto y en 2019 fue una de las siete artistas internacionales —entre ellas Harriet Hill y Evy Jokhova— comisionadas por Art in the Churches (AitC) para una ruta artística en Yorkshire financiada por el Arts Council England. Para este proyecto, realizó una instalación de 10 metros de altura y la obra se presentó en la BBC.