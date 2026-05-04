Programación completa de la Feria del Libro de Alicante 2026: actuaciones, coloquios, encuentros y eventos infantiles
Consulta todas las actividades que tendrán lugar entre el 6 y 10 de mayo en la ciudad
La Feria del Libro de Alicante cuenta este año con una extensa programación para disfrutar de eventos, coloquios, actuaciones y encuentros para mayores y pequeños.
Leer es uno de los mayores placeres de la vida y poder conocer a los autores, nuevos títulos o disfrutar de una charla sobre un libro puede completar esta experiencia. A continuación recopilamos por días y horas toda la programación de la Feria del Libro de Alicante.
Feria del Libro de Alicante: miércoles, 6 de mayo
- 17:30 h. Coloquio inaugural con Lorenzo Silva «Con nadie» (Destino, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 17:30-20:00 h – El cónsul (Ernesto Abarca) y Microcosmos (Germán Martins) – Editorial Sargantana
- 17:30-19:15 h – Augusta M.ª Santana Hernández – Miradas del tiempo – ECU
- 17:30-19:00 h – Sandra Barrera – Autoindefinida – Aliar Ediciones
- 17:30-21:00 h – Roberto Hurtado – Pan, fútbol y silencio – Casa del Libro
- 17:30 h – José Antonio Calero – La bella y misteriosa isla – Bibliotecas Municipales
- 18:00 h. Cuentacuentos. Noelia Millán: El gato sin nombre. ¿Y si lo que necesita este gato no es un nombre? Público: de 3 a 8 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 18:00-19:00 h – Ángela Devesa Bas – Lola y Vitamino – Petit Lector
- 18:00 h – José Antonio López Rastoll – Un abrazo lo puede todo – Santos Ochoa
- 18:30 h. Coloquio con Marta Robles, presentación «Amada Carlota» (Espasa, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 18:30 h – Patricia Serrano – La biblioteca de Natura – Llibres Chus
- 19:00 h. Presentación y taller del libro “Socorro abejorro”, con su autora Patri Mas (Organiza Llibres Chus). Ubicación: Carpa de actividades.
- 19:00-20:00 h – M.ª Dolores González – Dolores en la UGR – Aliar Ediciones
- 19:00 h – Lola Alemany – Edelmira y la fábrica de lana – Bibliotecas Municipales
- 19:15-21:00 h – María Lucas con Desde el alma… Poemas de amor y – Ana Rosario González Cerrajero con El síndrome del elefante verde. – ECU
- 19:30 h. Encuentro con Luz Gabás «Corazón de oro» (Planeta, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 19:30 h – Patri Mas – Socorro abejorro – Llibres Chus
- 20:00 h. Espacio “Jóvenes creadores”: BookTok (actividad en línea). Ubicación: Carpa de actividades.
- 20:00-21:00 h – Óscar Fernández García – Melodías de la memoria – Aliar Ediciones
- 20:00 h. ESPACIO PARA JÓVENES “BOOTTOK” (actividad en línea) Ubicación: Carpa de actividades
Feria del Libro de Alicante: jueves, 7 de mayo
- 10:30-14:00 h – Rosario Sancho Zamora – Recuerdos de mi niñez por esos pueblos de Murcia y Carlos Sillero García – El misántropo arrepentido – ECU
- 10:30-14:00 h – Silver Nagaheco – La verdad de mi silencio – Casa del Libro
- 11:00 h – María Serralva y Avelino Martínez – Alas de Papel
- 11:00 h – Luisa Ruiz y Montse González – Alas de Papel
- 11:00-12:00 h – Julio Pavanetti – Círculo cerrado – Aliar Ediciones
- 11:00-14:00 h – Mapa de los sentimientos en blanco y azul (Enrique Moscat) y Vipéreos (José Antonio Aguilar) – Editorial Sargantana
- 11:00 h – Antonio Priego Valladares – Santos Ochoa
- 12:00-13:00 h – Juan Campello – Relatos en azul oscuro – Aliar Ediciones
- 13:00-14:00 h – Antíara Barona – Repeticiones – Aliar Ediciones
- 17:30 h. Conversación con Daniel Corpas «La mano negra» (Istoria, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca
- 17:30 h. Cuentacuentos. Noelia Millán: «Las luces de Carol». Descubre las emociones y cómo ellas nos hacen brillar. Público: de 5 a 10 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 17:30-20:00 h – Sombras en la corte (Pablo Díez) y Alma y las palabras (María Luisa Cañones) – Editorial Sargantana
- 17:30-18:30 h – Carol Rodríguez – Invierno en el hueco de un árbol – Petit Lector
- 17:30-19:15 h – Moisés Aparici Pastor – Masticando palabras, entre otros; y Alberto Escudero Gómez-Pardo – Confidencias con Elena, entre otros – ECU
- 17:30-21:00 h – Silver Nagaheco – La verdad de mi silencio – Casa del Libro
- 17:30 h – Rosario Perió Nevado – Nevado siempre sonríe – Bibliotecas Municipales
- 18:00-19:00 h – Juan Carlos Pastor – Se buscan Dulcineas – Aliar Ediciones
- 18:00-19:30 h – Koba Escudero – Las batallas del bisabuelo – Durii Editorial
- 18:00 h – Paola Yanay – Santos Ochoa
- 18:30 h – Sara Ribela – Instalaciones sensoriales – Llibres Chus
- 18:30 h. Conversación con Sergio del Molino «La hija» (Alfaguara, 2026). Firma posterior.
- 18:45 h – Miguel Noguera Llopis – Cuando el uniforme se convierte en piel – Bibliotecas Municipales
- 19:00 h. Visita guiada. Exposición – La balada de Hugo Pratt: un recorrido por la vida, obra y universo creativo del dibujante italiano Hugo Pratt, creador de Corto Maltés. Espacio Séneca.
- 19:00 h. Talleres infantiles. Taller 1: MARCAPÁGINAS DEL MUNDO. Taller 2: DECORADOS 3D PARA TUS CUENTOS. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades.
- INSCRIPCIONES DISPONIBLES
- 19:00-20:00 h – Irene Esteve – El tiempo sin nosotros – Aliar Ediciones
- 19:15-21:00 h – Adelaida Pérez Sancho – La red del alma; y José Nieves – El extraño caso del capitán Peralta – ECU
- 19:30 h. Presentación UA: – Atlas de la desertificación de España, de Jaime Martínez-Valderrama, Jorge Olcina Cantos, Emilio Guirado Hernández, Javier Martí-Talavera y Juanma Cintas. – Faros de la costa valenciana, de Manuel Vicedo Martínez (ed.). Espacio Séneca.
- 19:30-21:00 h – Sergi Reus – El dulce dictador – Durii Editorial
- 20:00-21:00 h – Miguel Ángel Pérez Oca – En busca de mí mismo – Aliar Ediciones
- 20:00 h – Victoria Cremades – Bibliotecas Municipales
- 20:30 h. Coloquio con M.ª José Marcos «Dante y las (malas) mujeres». Espacio Séneca.
Feria del Libro de Alicante: viernes, 8 de mayo
- 10:30-14:00 h – Julio Calvet Botella – Descubriendo los secretos; y Ángel Eduardo Parra Sánchez – Nunca me dejes – ECU
- 10:30-14:00 h – Leticia Ortiz – ¿Y si te bordo un beso? – Casa del Libro
- 11:00 h – Alex Jiménez y Avelina Chinchilla – Alas de Papel
- 11:00-14:00 h – Mandarina y los piratas (Mado Vidal) y El inconformista (Diego Cortes) – Editorial Sargantana
- 11:00 h – Yennis Molina – Santos Ochoa
- 12:00-13:00 h – Juan Antonio López Benedí – El anillo de fuego – Aliar Ediciones
- 13:00-14:00 h – Juan Manuel Navarro Alfaro – La mujer de esparto – Aliar Ediciones
- 17:30-20:00 h – El verano que inventamos la nieve (Ana Draghia) y Una aventura digital (Andrea Millet) – Editorial Sargantana
- 17:30 h. Coloquio con Catalina González «Caperucita en Manhattan». Espacio Séneca.
- 17:30 h. Cuentacuentos. Bella: «Nos visita la princesa BELLA y sus fábulas tradicionales». Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.
- 17:30 h – Verónica Parrilla – Biomaternidad – Bibliotecas Municipales
- 17:30 h – María Teresa Rodríguez y María Serralva – Alas de Papel
- 17:30-18:30 h – Carolina Gomis Aliaga – Diamantes por todas partes – Petit Lector
- 17:30-19:30 h – Ángel Ávila Freire – Enseñanza bilingüe del inglés en las ciencias. Material CLIL diseñado para Secundaria y Bachillerato y Trabajo experimental en Física y Química. Situaciones de aprendizaje en un laboratorio de Bachillerato; y Ángel Pernías Peco – Las tres razones del capitán, entre otros – ECU
- 17:30-21:30 h – Paloma Di Giallo – Agárrate fuerte – Casa del Libro
- 18:00 h. ESPECTÁCULO. MAGIA CACHINOCHEVE. Público: familiar. Ubicación: Plaza Séneca
- 18:00 h. Espectáculo. Mago Cachinocheve. Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.
- 18:00 h – Catalina González Vilar – Caperucita en Manhattan – Llibres Chus
- 18:00 h – Paula Alenda – Ilustradora con Editorial Iglú – Llibres Chus
- 18:00-19:00 h – Miguel Jiménez – Kenna – Aliar Ediciones
- 18:00-19:30 h – Nacho Hevia – El Dodecaedro del Zodiaco – Durii Editorial
- 18:00 h – Luís García Tejedor – Santos Ochoa
- 18:00 h – Sofía Brotons – Matriz – 80 Mundos
- 18:30 h. Conversación con Karina Sainz Borgo «Nazarena» (Alfaguara, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca
- 18:30-19:30 h – Verónica Yébenes – Vela vuela – Petit Lector
- 18:30-20:30 h – Juan Carlos Prieto – El niño que lo hacía todo al revés y La historia de Gloria Zanahoria – Petit Lector
- 18:45 h – Reyes Caballero – Reina de Reyes: esclava del Mediterráneo y Lola Galíndez – Mil cartas de amor – Bibliotecas Municipales
- 19:00-20:00 h – Charo Cutillas y Antonio Borrás – Relatos de ternura y disparate – Aliar Ediciones
- 19:00 h – Aurelio Serrano – El intervalo – 80 Mundos
- 19:30 h. Conversación con Juan Gómez Bárcena «Abril o nunca» (Seix Barral, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 19:30 h. Taller musical del libro “Amics i músics” con Carolina Martínez (Organiza Llibres Chus). Ubicación: Carpa de actividades.
- 19:30-20:30 h – Nieves García – Al corro chirimbolo, Cuento para dormir a una hormiga y Por la mar salada – Petit Lector
- 19:30-21:00 h – Nina Sulé – Escribiéndote, me encontré – Durii Editorial
- 19:30-21:30 h – M.ª Isabel Domenech Jiménez – La preparación laboral de las mujeres que trabajaron en la ciudad de Alicante desde mediados del siglo XIX hasta la II República; y Ana Félix Garnés Ros – Vidas encontradas. Wajadat Hayatan, entre otros – ECU
- 20:00 h. ESPACIO “JÓVENES CREADORES”. Ilustración: CreativeFLOW. Público: De 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades
- 20:00 h. Espacio “Jóvenes creadores”. Ilustración, por CreativeFLOW. Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 20:00 h – Rocío Jadraque – Llibres Chus
- 20:00 h – Carolina Martínez – Amics i músics – Llibres Chus
- 20:00 h – Silverio Soler Gómez – El cuaderno de rayas verdes – Bibliotecas Municipales
- 20:00-21:00 h – Tony Marlon – Las dificultades del viaje interestelar – Aliar Ediciones
- 20:30-21:30 h – Nadia Moreno – La venganza del destino – Petit Lector
- 20:30 h. ACTUACIÓN. Concierto de Pep & Yass – jazz, soul y otras músicas de raíz (guitarra, voz y recursos de loop). Ubicación: Plaza Séneca
- 20:30 h. Concierto de Pep & Yass (jazz, soul y otras músicas de raíz). Plaza Séneca.
Feria del Libro de Alicante: sábado, 9 de mayo
- 10:30-11:30 h – Marta Albiol – Solete y las gallinas y El ovillo que no quería ser jersey – Petit Lector
- 10:30 h – Luis Amat, Avelino Martínez y Gloria Bruno – Alas de Papel
- 10:30-11:30 h – Verónica Parrilla – Bio-maternidad – Petit Lector
- 10:30-14:00 h – Octavio Caballero Carpena – Tertulias culturales de reboticas. Recuerdos de tertulianos célebres y R. R. Boo – El misterioso viaje III y Curso 77-78 – ECU
- 10:30-14:00 h – Joaquín Hernández – Los secretos del olvido – Casa del Libro
- 11:00 h. TALLERES INFANTILES. Taller: Mi primer libro. Taller: El Principito. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades. INSCRIPCIONES DISPONIBLES
- 11:00 h. Presentación del “Any Almela i Vives”, a cargo de Ángel Capé. Generalitat Valenciana (GVA). Espacio Séneca.
- 11:00-12:00 h – Jonás Ramírez – Tres tristes tigres lloraban – Aliar Ediciones
- 11:00-12:30 h – Quique Gallo – Un centímetro te falta – Durii Editorial
- 11:00-14:00 h – Rimbombanta y Exprés (Ana Durá Gómez) y El Santo Grial: una historia diferente (Roberto C. Chuliá) – Editorial Sargantana
- 11:00 h – Silver Nagaheco – Santos Ochoa
- 11:00 h – Raquel Pastor – La lanza de Izanami – Bibliotecas Municipales
- 11:30-12:30 h – María Marco – Caperucita Roja – Petit Lector
- 11:30-12:30 h – Henar Valor y Cristina Vaello – Elia – Petit Lector
- 12:00 h. Cuentacuentos. “Una vida de cuento” con Boniface Ofogo. (Organiza Llibres Chus). Público familiar: a partir de 3 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 12:00-13:00 h – Yovanny Ferrer – El silencio de los días – Aliar Ediciones
- 12:00 h. Coloquio con Raúl Bartleby «La chica adecuada». Espacio Séneca.
- 12:30 h – Boniface Ofogo – El elefante que perdió su ojo y Una vida de cuento – Llibres Chus
- 12:30-13:30 h – Patricia Más – Socorro abejorro – Petit Lector
- 12:30-13:30 h – Vanessa Fontanilla – Pérez, Rosella la gran maga y Paty la cigüeña – Petit Lector
- 12:30-14:00 h – Álvaro Díaz del Real – No solo se muere una vez – Durii Editorial
- 12:30 h – Miguel Garrido – La noche líquida – 80 Mundos
- 12:30 h – Maruja Moyano – El abogado de Lyon – Bibliotecas Municipales
- 13:00 h. Cuentacuentos. Susana Romero: «TOT es trasforma». Conoce a la oruga Lula y su emocionante historia. Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.
- 13:00 h – Alejandra Beneyto – Llibres Chus
- 13:00 h. Coloquio con Gigi Rote «La culpa la tuvo un balcón corrido». Espacio Séneca.
- 13:00-14:00 h – Marcela Rugo – Techos de zinc – Aliar Ediciones
- 17:30-20:00 h – El renacer de Técnum (Rafa R. Soberbio) y La amenaza del león negro (Rais Busom) – Editorial Sargantana
- 17:30 h. Cuentacuentos. Susana Romero: «Cuentos conscientes para infantiles valientes». Popurrí de cuentos sobre valores. Público: de 3 a 10 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 17:30 h. Mesa de presentación de autores locales. – Leopoldo Bernabeu «Los Misterios de la Incertidumbre» – Sonia Martín «Él. Cuenta atrás, vive adelante« – Loida Smith «Lo que enreda el oleaje« – Emilio Israel Cortés y Sally Cortes «La imagen del Pueblo Gitano: De la literatura al cine«. Espacio Séneca.
- 17:30 h – El cielo no es azul (Bárbara Ripoll Jareño y Marina Llorca Esquerdo) – 80 Mundos
- 17:30 h – Maruja Moyano, Alex Jiménez y Virginia Sanz – Alas de Papel
- 17:30-18:30 h – Miriam Díez y Begoña Monllor – Panocha – Petit Lector
- 17:30-18:30 h – Sandra Prim – Mi madre y Nike – Petit Lector
- 17:30-19:30 h – Matilde González Ibáñez – Er Múo; y Alain Andreu Rodríguez – Los grandes mitos a la luz del psicoanálisis – ECU
- 17:30-21:30 h – Joaquín Hernández – Los secretos del olvido y Luis Sala – La última frontera – Casa del Libro
- 17:30 h – Loida Smith – Lo que enreda el oleaje y Sonia Martín – Cuenta atrás, vive adelante – Bibliotecas Municipales
- 18:00 h. TÍTERES Y MARIONETAS. Artista: Con los Pies en el Aire. Cuento: Cuca, Cuco y los bibliónidos. Dos pájaros se han equivocado y se han colado en una biblionido. Público: familiar. Ubicación: Plaza Séneca
- 18:00 h. Títeres y marionetas. Con los Pies en el Aire: «Cuca, Cuco y los biblionidos. Dos pájaros se han equivocado y en una biblionido se han colado». Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.
- 18:00 h – Miguel Ángel Díez – Poema al pedo – Llibres Chus
- 18:00-19:00 h – Javier Martínez Pallarés – Girasoles negros – Aliar Ediciones
- 18:00-19:30 h – Luis Borrajo – Cónsul – Durii Editorial
- 18:00 h – Sandra Moñino – Adiós a la inflamación – 80 Mundos
- 18:30 h. Laboratorio de lectura en familia. “En familia mola más”. .Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.
- 18:30 h. Encuentro con Manuel Vilas «Islandia» (Destino, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 18:30-19:30 h – María Lozano – Mateo y el hada del orden – Petit Lector
- 18:30-19:30 h – Mariela Vadillo – La niña de las pozas – Petit Lector
- 18:45 h – Marian Diez Picó – La dona de l’alcalde – Bibliotecas Municipales
- 19:00-20:00 h – Lola Alemany – Edelmira y la fábrica de lana – Aliar Ediciones
- 19:00 h – Joan Borja – Breviari d’amors nobles – EIC
- 19:30 h. Presentación y taller. “Leo y las estrellas” con Belén Cantó. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades.
- 19:30 h – Belén Cantó y Cristina Vaello – Leo y las estrellas – Llibres Chus
- 19:30 h. Encuentro con Juan Manuel Gil «Majareta» (Seix Barral, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 19:30-20:30 h – Cruz María Box – Viaja con Coco y Kika – Petit Lector
- 19:30-20:30 h – Juan Ramón Torregrosa – Verdad o mentira – Petit Lector
- 19:30-21:00 h – Néstor Barbosa – Nuestra Pluma y Riquiño – Durii Editorial
- 19:30-21:30 h – Natalia Santiago Remón – Árboles en la pecera; y Andy Rodríguez Olivares – Hijos de las sombras. El ocaso de Vesperia – ECU
- 20:00 h. Espacio “Jóvenes creadores”. Escritura exprés, por Turbo-Letra. Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 20:00 h. ESPACIO “JÓVENES CREADORES”. Escritura exprés: TURBO-LETRA. Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades
- 20:00-21:00 h – Manoli Penalva Lorca – Amor en desuso – Aliar Ediciones
- 20:00 h – Valeria Beltrán – Tu olor a sol – Bibliotecas Municipales
- 20:30 h. Concierto de Lidia López, Veus femenines dels 80 i 90. Plaza Séneca.
- 20:30 h. Presentación del libro “Confidencias. Diálogos metapoéticos”, a cargo de José Antonio Buil y Emili Rodríguez-Bernabéu. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Espacio Séneca.
- 20:30 h. ACTUACIÓN. Concierto de Lidia López – Voces femeninas de los 80 y 90. Ubicación: Plaza Séneca
- 20:30-21:30 h – Carmen Galvañ Bernabé – El origen: los héroes del oráculo. Volumen I de las leyendas de Hesperia – Petit Lector
- 20:30-21:30 h – Cristina Torres – Del cielo al infierno y Ni ángeles ni demonios – Petit Lector
Feria del Libro de Alicante: domingo, 10 de mayo
- 10:30-14:00 h – Alberto Soler García – La cuerda y el cubo (I parte); y María del Carmen Blaya Ruiz – Relatos de una poeta – ECU
- 10:30-14:00 h – Nina Sweet – Lo prohibido y Ana García – La cajita de música – Casa del Libro
- 11:00 h. Talleres infantiles. Taller: Harry Potter. Taller: Marcapáginas del mundo. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades. INSCRIPCIONES DISPONIBLES
- 11:00 h – Sonia Guerrero – Ella vino para salvarme – Bibliotecas Municipales
- 11:00 h – Avelina Chinchilla, Montse González y Luisa Ruiz – Alas de Papel
- 11:00-12:00 h – Pedro Galván París – La fecha de caducidad – Aliar Ediciones
- 11:00-12:30 h – Roberto Miralles – Cuida de mí – Durii Editorial
- 11:00-14:00 h – Cuatro muñecas (Enrique Vaqué) y Entre tinta y fuego (M. J. Peris) – Editorial Sargantana
- 11:00 h – Fran González Amorós – Santos Ochoa
- 11:00 h – Alan Pitronello – Alma de Castilla – 80 Mundos
- 11:30 h. Encuentro con Helena Resano «Las rutas del silencio» (Espasa, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 12:00 h. Cuentacuentos y taller colección «Al Corro Chirimbolo» con Nieves Garcia (Organiza Llibres Chus). De 0 a 4 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 12:00 h. Mesa redonda de la AEL (Asociación de Escritores de Alicante): Auroras, con Olga Luján y Reyes Caballero. Espacio Séneca.
- 12:00-13:00 h – Ana Villanueva – No estaba escrito – Aliar Ediciones
- 12:00 h – Juli Martínez Amorós – El falcó daurat – EIC
- 12:30-14:00 h – Ismael Ferrer – Con la música de fondo y Días del espectador – Durii Editorial
- 12:30 h – Carmen Rodenas – El castillo Montealegre – 80 Mundos
- 12:30 h – Mercedes Tormo – Dejando a un lado a Freud – Bibliotecas Municipales
- 13:00 h. Presentación del libro “Andar, ver, saborear y contar. El compromiso de Antonio González Pomata (1926-1996) con las comarcas y la gastronomía de Alicante”, con Josep Bernabeu-Mestre, Inés Antón Dayas, Ángeles Ruiz García y María Tormo-Santamaria. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Espacio Séneca.
- 13:00 h – Nieves García – Al corro chirimbolo – Llibres Chus
- 13:00-14:00 h – Miguel Ángel Santiago – Un trocito de cielo – Aliar Ediciones
- 17:30-20:00 h – Leo y las estrellas (Belén Cantó) y La teniente de Ayas (Olga Luján) – Editorial Sargantana
- 17:30 h. Cuentacuentos. Cuentina: ¿Qué animal nos cuenta un cuento? Público: de 3 a 8 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 17:30 h. Conversación con Inés Plana «Las espías y el enigma Aquiles» (Espasa, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 17:30 h – Marisa González – Las calles donde vivimos – Bibliotecas Municipales
- 17:30 h – Virginia Sanz, Maruja Moyano y Montse González – Alas de Papel
- 17:30 h – Vicente Cruz – La extraña visita – Llibres Chus
- 17:30-19:10 h – Ángel Sánchez Bahíllo – Arreglando el mundo; y Carmen Armengol Gil – La memoria está en la orilla – ECU
- 17:30-21:00 h – Ana García – La cajita de música – Casa del Libro
- 18:00-19:30 h – Laura Stern – Días de entretiempo – Durii Editorial
- 18:00 h. Títeres y marionetas. Cuentina: Historias locas y divertidas. Público: de 3 a 8 años. Ubicación: Carpa de actividades.
- 18:30 h. TÍTERES Y MARIONETAS. Artista: Cuentina. Cuento: Historias locas y divertidas. Público: de 3 a 8 años. Ubicación: Plaza Séneca
- 18:30 h – Lola Rius – Llibres Chus
- 18:30 h. Coloquio de clausura con Natalia Moreno «Madonna no nació en Wisconsin» (Galaxia Gutenberg, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.
- 18:45 h – Luis Amat Vidal – Vigilantes del mar – Bibliotecas Municipales
- 19:00 h – Firma sin confirmar – Llibres Chus
- 19:10-21:00 h – Òscar Banegas Garrido – Amb veu pròpia. Dir les coses pel seu nom, entre otros; y Francisco Andrés Pardo Rech – 6+1 Asesinatos en serio – ECU
- 19:30 h. CONCIERTO. Belén Devesa – Recorriendo las calles… (Piano y voz). Ubicación: Plaza Séneca
- 19:30 h. Coloquio con Susi Rosa «La vida secreta de Junio Sanz». Espacio Séneca.
- 19:30 h. Concierto de Belén Devesa (Recorriendo las calles…, piano y voz). Plaza Séneca.
- 20:30 h. Coloquio con Jorge Zaragoza Gómez «El pacto de los lobos». Espacio Séneca.
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