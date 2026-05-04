Programación completa de la Feria del Libro de Alicante 2026: actuaciones, coloquios, encuentros y eventos infantiles

La Feria del Libro de Alicante cuenta este año con una extensa programación para disfrutar de eventos, coloquios, actuaciones y encuentros para mayores y pequeños.

Leer es uno de los mayores placeres de la vida y poder conocer a los autores, nuevos títulos o disfrutar de una charla sobre un libro puede completar esta experiencia. A continuación recopilamos por días y horas toda la programación de la Feria del Libro de Alicante.

Feria del Libro de Alicante: miércoles, 6 de mayo

17:30 h. Coloquio inaugural con Lorenzo Silva «Con nadie» (Destino, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.

Coloquio inaugural con «Con nadie» (Destino, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca. 17:30-20:00 h – El cónsul (Ernesto Abarca) y Microcosmos (Germán Martins) – Editorial Sargantana

– El cónsul (Ernesto Abarca) y Microcosmos (Germán Martins) – 17:30-19:15 h – Augusta M.ª Santana Hernández – Miradas del tiempo – ECU

– Augusta M.ª Santana Hernández – Miradas del tiempo – 17:30-19:00 h – Sandra Barrera – Autoindefinida – Aliar Ediciones

– Sandra Barrera – Autoindefinida – 17:30-21:00 h – Roberto Hurtado – Pan, fútbol y silencio – Casa del Libro

– Roberto Hurtado – Pan, fútbol y silencio – 17:30 h – José Antonio Calero – La bella y misteriosa isla – Bibliotecas Municipales

– José Antonio Calero – La bella y misteriosa isla – 18:00 h. Cuentacuentos. Noelia Millán : El gato sin nombre. ¿Y si lo que necesita este gato no es un nombre? Público: de 3 a 8 años. Ubicación: Carpa de actividades.

: El gato sin nombre. ¿Y si lo que necesita este gato no es un nombre? Público: de 3 a 8 años. Ubicación: Carpa de actividades. 18:00-19:00 h – Ángela Devesa Bas – Lola y Vitamino – Petit Lector

– Ángela Devesa Bas – Lola y Vitamino – 18:00 h – José Antonio López Rastoll – Un abrazo lo puede todo – Santos Ochoa

– José Antonio López Rastoll – Un abrazo lo puede todo – 18:30 h. Coloquio con Marta Robles , presentación «Amada Carlota» (Espasa, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca.

Coloquio con , presentación «Amada Carlota» (Espasa, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca. 18:30 h – Patricia Serrano – La biblioteca de Natura – Llibres Chus

– Patricia Serrano – La biblioteca de Natura – 19:00 h. Presentación y taller del libro “Socorro abejorro” , con su autora Patri Mas (Organiza Llibres Chus). Ubicación: Carpa de actividades.

del libro , con su autora (Organiza Llibres Chus). Ubicación: Carpa de actividades. 19:00-20:00 h – M.ª Dolores González – Dolores en la UGR – Aliar Ediciones

– M.ª Dolores González – Dolores en la UGR – 19:00 h – Lola Alemany – Edelmira y la fábrica de lana – Bibliotecas Municipales

– Lola Alemany – Edelmira y la fábrica de lana – 19:15-21:00 h – María Lucas con Desde el alma… Poemas de amor y – Ana Rosario González Cerrajero con El síndrome del elefante verde. – ECU

– María Lucas con Desde el alma… Poemas de amor y – Ana Rosario González Cerrajero con El síndrome del elefante verde. – 19:30 h. Encuentro con Luz Gabás «Corazón de oro» (Planeta, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca.

Encuentro con «Corazón de oro» (Planeta, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca. 19:30 h – Patri Mas – Socorro abejorro – Llibres Chus

– Patri Mas – Socorro abejorro – 20:00 h. Espacio “Jóvenes creadores” : BookTok (actividad en línea). Ubicación: Carpa de actividades.

: BookTok (actividad en línea). Ubicación: Carpa de actividades. 20:00-21:00 h – Óscar Fernández García – Melodías de la memoria – Aliar Ediciones

– Óscar Fernández García – Melodías de la memoria – 20:00 h. ESPACIO PARA JÓVENES “BOOTTOK” (actividad en línea) Ubicación: Carpa de actividades

Feria del Libro de Alicante: jueves, 7 de mayo

10:30-14:00 h – Rosario Sancho Zamora – Recuerdos de mi niñez por esos pueblos de Murcia y Carlos Sillero García – El misántropo arrepentido – ECU

– Rosario Sancho Zamora – Recuerdos de mi niñez por esos pueblos de Murcia y Carlos Sillero García – El misántropo arrepentido – 10:30-14:00 h – Silver Nagaheco – La verdad de mi silencio – Casa del Libro

– Silver Nagaheco – La verdad de mi silencio – 11:00 h – María Serralva y Avelino Martínez – Alas de Papel

– María Serralva y Avelino Martínez – 11:00 h – Luisa Ruiz y Montse González – Alas de Papel

– Luisa Ruiz y Montse González – 11:00-12:00 h – Julio Pavanetti – Círculo cerrado – Aliar Ediciones

– Julio Pavanetti – Círculo cerrado – 11:00-14:00 h – Mapa de los sentimientos en blanco y azul (Enrique Moscat) y Vipéreos (José Antonio Aguilar) – Editorial Sargantana

– Mapa de los sentimientos en blanco y azul (Enrique Moscat) y Vipéreos (José Antonio Aguilar) – 11:00 h – Antonio Priego Valladares – Santos Ochoa

– Antonio Priego Valladares – 12:00-13:00 h – Juan Campello – Relatos en azul oscuro – Aliar Ediciones

– Juan Campello – Relatos en azul oscuro – 13:00-14:00 h – Antíara Barona – Repeticiones – Aliar Ediciones

– Antíara Barona – Repeticiones – 17:30 h. Conversación con Daniel Corpas «La mano negra» (Istoria, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca

Conversación con «La mano negra» (Istoria, 2025). Firma posterior. Espacio Séneca 17:30 h. Cuentacuentos. Noelia Millán : «Las luces de Carol». Descubre las emociones y cómo ellas nos hacen brillar. Público: de 5 a 10 años. Ubicación: Carpa de actividades.

: «Las luces de Carol». Descubre las emociones y cómo ellas nos hacen brillar. Público: de 5 a 10 años. Ubicación: Carpa de actividades. 17:30-20:00 h – Sombras en la corte (Pablo Díez) y Alma y las palabras (María Luisa Cañones) – Editorial Sargantana

– Sombras en la corte (Pablo Díez) y Alma y las palabras (María Luisa Cañones) – 17:30-18:30 h – Carol Rodríguez – Invierno en el hueco de un árbol – Petit Lector

– Carol Rodríguez – Invierno en el hueco de un árbol – 17:30-19:15 h – Moisés Aparici Pastor – Masticando palabras, entre otros; y Alberto Escudero Gómez-Pardo – Confidencias con Elena, entre otros – ECU

– Moisés Aparici Pastor – Masticando palabras, entre otros; y Alberto Escudero Gómez-Pardo – Confidencias con Elena, entre otros – 17:30-21:00 h – Silver Nagaheco – La verdad de mi silencio – Casa del Libro

– Silver Nagaheco – La verdad de mi silencio – 17:30 h – Rosario Perió Nevado – Nevado siempre sonríe – Bibliotecas Municipales

– Rosario Perió Nevado – Nevado siempre sonríe – 18:00-19:00 h – Juan Carlos Pastor – Se buscan Dulcineas – Aliar Ediciones

– Juan Carlos Pastor – Se buscan Dulcineas – 18:00-19:30 h – Koba Escudero – Las batallas del bisabuelo – Durii Editorial

– Koba Escudero – Las batallas del bisabuelo – 18:00 h – Paola Yanay – Santos Ochoa

– Paola Yanay – 18:30 h – Sara Ribela – Instalaciones sensoriales – Llibres Chus

– Sara Ribela – Instalaciones sensoriales – 18:30 h. Conversación con Sergio del Molino «La hija» (Alfaguara, 2026). Firma posterior.

Conversación con «La hija» (Alfaguara, 2026). Firma posterior. 18:45 h – Miguel Noguera Llopis – Cuando el uniforme se convierte en piel – Bibliotecas Municipales

– Miguel Noguera Llopis – Cuando el uniforme se convierte en piel – 19:00 h. Visita guiada. Exposición – La balada de Hugo Pratt : un recorrido por la vida, obra y universo creativo del dibujante italiano Hugo Pratt, creador de Corto Maltés. Espacio Séneca.

– : un recorrido por la vida, obra y universo creativo del dibujante italiano Hugo Pratt, creador de Corto Maltés. Espacio Séneca. 19:00 h. Talleres infantiles. Taller 1: MARCAPÁGINAS DEL MUNDO. Taller 2: DECORADOS 3D PARA TUS CUENTOS. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades.

Taller 1: MARCAPÁGINAS DEL MUNDO. Taller 2: DECORADOS 3D PARA TUS CUENTOS. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades. INSCRIPCIONES DISPONIBLES

19:00-20:00 h – Irene Esteve – El tiempo sin nosotros – Aliar Ediciones

– Irene Esteve – El tiempo sin nosotros – 19:15-21:00 h – Adelaida Pérez Sancho – La red del alma; y José Nieves – El extraño caso del capitán Peralta – ECU

– Adelaida Pérez Sancho – La red del alma; y José Nieves – El extraño caso del capitán Peralta – 19:30 h. Presentación UA: – Atlas de la desertificación de España , de Jaime Martínez-Valderrama , Jorge Olcina Cantos , Emilio Guirado Hernández , Javier Martí-Talavera y Juanma Cintas . – Faros de la costa valenciana , de Manuel Vicedo Martínez (ed.). Espacio Séneca.

Presentación UA: – , de , , , y . – , de (ed.). Espacio Séneca. 19:30-21:00 h – Sergi Reus – El dulce dictador – Durii Editorial

– Sergi Reus – El dulce dictador – 20:00-21:00 h – Miguel Ángel Pérez Oca – En busca de mí mismo – Aliar Ediciones

– Miguel Ángel Pérez Oca – En busca de mí mismo – 20:00 h – Victoria Cremades – Bibliotecas Municipales

– Victoria Cremades – 20:30 h. Coloquio con M.ª José Marcos «Dante y las (malas) mujeres». Espacio Séneca.

Feria del Libro de Alicante: viernes, 8 de mayo

10:30-14:00 h – Julio Calvet Botella – Descubriendo los secretos; y Ángel Eduardo Parra Sánchez – Nunca me dejes – ECU

– Julio Calvet Botella – Descubriendo los secretos; y Ángel Eduardo Parra Sánchez – Nunca me dejes – 10:30-14:00 h – Leticia Ortiz – ¿Y si te bordo un beso? – Casa del Libro

– Leticia Ortiz – ¿Y si te bordo un beso? – 11:00 h – Alex Jiménez y Avelina Chinchilla – Alas de Papel

– Alex Jiménez y Avelina Chinchilla – 11:00-14:00 h – Mandarina y los piratas (Mado Vidal) y El inconformista (Diego Cortes) – Editorial Sargantana

– Mandarina y los piratas (Mado Vidal) y El inconformista (Diego Cortes) – 11:00 h – Yennis Molina – Santos Ochoa

– Yennis Molina – 12:00-13:00 h – Juan Antonio López Benedí – El anillo de fuego – Aliar Ediciones

– Juan Antonio López Benedí – El anillo de fuego – 13:00-14:00 h – Juan Manuel Navarro Alfaro – La mujer de esparto – Aliar Ediciones

– Juan Manuel Navarro Alfaro – La mujer de esparto – 17:30-20:00 h – El verano que inventamos la nieve (Ana Draghia) y Una aventura digital (Andrea Millet) – Editorial Sargantana

– El verano que inventamos la nieve (Ana Draghia) y Una aventura digital (Andrea Millet) – 17:30 h. Coloquio con Catalina González «Caperucita en Manhattan». Espacio Séneca.

Coloquio con «Caperucita en Manhattan». Espacio Séneca. 17:30 h. Cuentacuentos. Bella : «Nos visita la princesa BELLA y sus fábulas tradicionales». Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.

: «Nos visita la princesa BELLA y sus fábulas tradicionales». Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades. 17:30 h – Verónica Parrilla – Biomaternidad – Bibliotecas Municipales

– Verónica Parrilla – Biomaternidad – 17:30 h – María Teresa Rodríguez y María Serralva – Alas de Papel

– María Teresa Rodríguez y María Serralva – 17:30-18:30 h – Carolina Gomis Aliaga – Diamantes por todas partes – Petit Lector

– Carolina Gomis Aliaga – Diamantes por todas partes – 17:30-19:30 h – Ángel Ávila Freire – Enseñanza bilingüe del inglés en las ciencias. Material CLIL diseñado para Secundaria y Bachillerato y Trabajo experimental en Física y Química. Situaciones de aprendizaje en un laboratorio de Bachillerato; y Ángel Pernías Peco – Las tres razones del capitán, entre otros – ECU

– Ángel Ávila Freire – Enseñanza bilingüe del inglés en las ciencias. Material CLIL diseñado para Secundaria y Bachillerato y Trabajo experimental en Física y Química. Situaciones de aprendizaje en un laboratorio de Bachillerato; y Ángel Pernías Peco – Las tres razones del capitán, entre otros – 17:30-21:30 h – Paloma Di Giallo – Agárrate fuerte – Casa del Libro

– Paloma Di Giallo – Agárrate fuerte – 18:00 h. ESPECTÁCULO. MAGIA CACHINOCHEVE. Público: familiar. Ubicación: Plaza Séneca

MAGIA CACHINOCHEVE. Público: familiar. Ubicación: Plaza Séneca 18:00 h. Espectáculo. Mago Cachinocheve . Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.

. Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades. 18:00 h – Catalina González Vilar – Caperucita en Manhattan – Llibres Chus

– Catalina González Vilar – Caperucita en Manhattan – 18:00 h – Paula Alenda – Ilustradora con Editorial Iglú – Llibres Chus

– Paula Alenda – Ilustradora con Editorial Iglú – 18:00-19:00 h – Miguel Jiménez – Kenna – Aliar Ediciones

– Miguel Jiménez – Kenna – 18:00-19:30 h – Nacho Hevia – El Dodecaedro del Zodiaco – Durii Editorial

– Nacho Hevia – El Dodecaedro del Zodiaco – 18:00 h – Luís García Tejedor – Santos Ochoa

– Luís García Tejedor – 18:00 h – Sofía Brotons – Matriz – 80 Mundos

– Sofía Brotons – Matriz – 18:30 h. Conversación con Karina Sainz Borgo «Nazarena» (Alfaguara, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca

Conversación con «Nazarena» (Alfaguara, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca 18:30-19:30 h – Verónica Yébenes – Vela vuela – Petit Lector

– Verónica Yébenes – Vela vuela – 18:30-20:30 h – Juan Carlos Prieto – El niño que lo hacía todo al revés y La historia de Gloria Zanahoria – Petit Lector

– Juan Carlos Prieto – El niño que lo hacía todo al revés y La historia de Gloria Zanahoria – 18:45 h – Reyes Caballero – Reina de Reyes: esclava del Mediterráneo y Lola Galíndez – Mil cartas de amor – Bibliotecas Municipales

– Reyes Caballero – Reina de Reyes: esclava del Mediterráneo y Lola Galíndez – Mil cartas de amor – 19:00-20:00 h – Charo Cutillas y Antonio Borrás – Relatos de ternura y disparate – Aliar Ediciones

– Charo Cutillas y Antonio Borrás – Relatos de ternura y disparate – 19:00 h – Aurelio Serrano – El intervalo – 80 Mundos

– Aurelio Serrano – El intervalo – 19:30 h. Conversación con Juan Gómez Bárcena «Abril o nunca» (Seix Barral, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.

Conversación con «Abril o nunca» (Seix Barral, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca. 19:30 h. Taller musical del libro “Amics i músics” con Carolina Martínez (Organiza Llibres Chus). Ubicación: Carpa de actividades.

Taller musical del libro con (Organiza Llibres Chus). Ubicación: Carpa de actividades. 19:30-20:30 h – Nieves García – Al corro chirimbolo, Cuento para dormir a una hormiga y Por la mar salada – Petit Lector

– Nieves García – Al corro chirimbolo, Cuento para dormir a una hormiga y Por la mar salada – 19:30-21:00 h – Nina Sulé – Escribiéndote, me encontré – Durii Editorial

– Nina Sulé – Escribiéndote, me encontré – 19:30-21:30 h – M.ª Isabel Domenech Jiménez – La preparación laboral de las mujeres que trabajaron en la ciudad de Alicante desde mediados del siglo XIX hasta la II República; y Ana Félix Garnés Ros – Vidas encontradas. Wajadat Hayatan, entre otros – ECU

– M.ª Isabel Domenech Jiménez – La preparación laboral de las mujeres que trabajaron en la ciudad de Alicante desde mediados del siglo XIX hasta la II República; y Ana Félix Garnés Ros – Vidas encontradas. Wajadat Hayatan, entre otros – 20:00 h. ESPACIO “JÓVENES CREADORES”. Ilustración: CreativeFLOW. Público: De 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades

Ilustración: CreativeFLOW. Público: De 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades 20:00 h. Espacio “Jóvenes creadores”. Ilustración, por CreativeFLOW . Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades.

Ilustración, por . Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades. 20:00 h – Rocío Jadraque – Llibres Chus

– Rocío Jadraque – 20:00 h – Carolina Martínez – Amics i músics – Llibres Chus

– Carolina Martínez – Amics i músics – 20:00 h – Silverio Soler Gómez – El cuaderno de rayas verdes – Bibliotecas Municipales

– Silverio Soler Gómez – El cuaderno de rayas verdes – 20:00-21:00 h – Tony Marlon – Las dificultades del viaje interestelar – Aliar Ediciones

– Tony Marlon – Las dificultades del viaje interestelar – 20:30-21:30 h – Nadia Moreno – La venganza del destino – Petit Lector

– Nadia Moreno – La venganza del destino – 20:30 h. ACTUACIÓN. C oncierto de Pep & Yass – jazz, soul y otras músicas de raíz (guitarra, voz y recursos de loop). Ubicación: Plaza Séneca

oncierto de Pep & Yass – jazz, soul y otras músicas de raíz (guitarra, voz y recursos de loop). Ubicación: Plaza Séneca 20:30 h. Concierto de Pep & Yass (jazz, soul y otras músicas de raíz). Plaza Séneca.

Feria del Libro de Alicante: sábado, 9 de mayo

10:30-11:30 h – Marta Albiol – Solete y las gallinas y El ovillo que no quería ser jersey – Petit Lector

– Marta Albiol – Solete y las gallinas y El ovillo que no quería ser jersey – 10:30 h – Luis Amat, Avelino Martínez y Gloria Bruno – Alas de Papel

– Luis Amat, Avelino Martínez y Gloria Bruno – 10:30-11:30 h – Verónica Parrilla – Bio-maternidad – Petit Lector

– Verónica Parrilla – Bio-maternidad – 10:30-14:00 h – Octavio Caballero Carpena – Tertulias culturales de reboticas. Recuerdos de tertulianos célebres y R. R. Boo – El misterioso viaje III y Curso 77-78 – ECU

– Octavio Caballero Carpena – Tertulias culturales de reboticas. Recuerdos de tertulianos célebres y R. R. Boo – El misterioso viaje III y Curso 77-78 – 10:30-14:00 h – Joaquín Hernández – Los secretos del olvido – Casa del Libro

– Joaquín Hernández – Los secretos del olvido – 11:00 h. TALLERES INFANTILES. Taller: Mi primer libro. Taller: El Principito. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades. INSCRIPCIONES DISPONIBLES

Mi primer libro. El Principito. Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades. INSCRIPCIONES DISPONIBLES 11:00 h. Presentación del “Any Almela i Vives” , a cargo de Ángel Capé . Generalitat Valenciana (GVA). Espacio Séneca.

Presentación del , a cargo de . Generalitat Valenciana (GVA). Espacio Séneca. 11:00-12:00 h – Jonás Ramírez – Tres tristes tigres lloraban – Aliar Ediciones

– Jonás Ramírez – Tres tristes tigres lloraban – 11:00-12:30 h – Quique Gallo – Un centímetro te falta – Durii Editorial

– Quique Gallo – Un centímetro te falta – 11:00-14:00 h – Rimbombanta y Exprés (Ana Durá Gómez) y El Santo Grial: una historia diferente (Roberto C. Chuliá) – Editorial Sargantana

– Rimbombanta y Exprés (Ana Durá Gómez) y El Santo Grial: una historia diferente (Roberto C. Chuliá) – 11:00 h – Silver Nagaheco – Santos Ochoa

– Silver Nagaheco – 11:00 h – Raquel Pastor – La lanza de Izanami – Bibliotecas Municipales

– Raquel Pastor – La lanza de Izanami – 11:30-12:30 h – María Marco – Caperucita Roja – Petit Lector

– María Marco – Caperucita Roja – 11:30-12:30 h – Henar Valor y Cristina Vaello – Elia – Petit Lector

– Henar Valor y Cristina Vaello – Elia – 12:00 h. Cuentacuentos. “Una vida de cuento” con Boniface Ofogo . (Organiza Llibres Chus). Público familiar: a partir de 3 años. Ubicación: Carpa de actividades.

con . (Organiza Llibres Chus). Público familiar: a partir de 3 años. Ubicación: Carpa de actividades. 12:00-13:00 h – Yovanny Ferrer – El silencio de los días – Aliar Ediciones

– Yovanny Ferrer – El silencio de los días – 12:00 h. Coloquio con Raúl Bartleby «La chica adecuada». Espacio Séneca.

Coloquio con «La chica adecuada». Espacio Séneca. 12:30 h – Boniface Ofogo – El elefante que perdió su ojo y Una vida de cuento – Llibres Chus

– Boniface Ofogo – El elefante que perdió su ojo y Una vida de cuento – 12:30-13:30 h – Patricia Más – Socorro abejorro – Petit Lector

– Patricia Más – Socorro abejorro – 12:30-13:30 h – Vanessa Fontanilla – Pérez, Rosella la gran maga y Paty la cigüeña – Petit Lector

– Vanessa Fontanilla – Pérez, Rosella la gran maga y Paty la cigüeña – 12:30-14:00 h – Álvaro Díaz del Real – No solo se muere una vez – Durii Editorial

– Álvaro Díaz del Real – No solo se muere una vez – 12:30 h – Miguel Garrido – La noche líquida – 80 Mundos

– Miguel Garrido – La noche líquida – 12:30 h – Maruja Moyano – El abogado de Lyon – Bibliotecas Municipales

– Maruja Moyano – El abogado de Lyon – 13:00 h. Cuentacuentos. Susana Romero : «TOT es trasforma». Conoce a la oruga Lula y su emocionante historia. Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.

: «TOT es trasforma». Conoce a la oruga Lula y su emocionante historia. Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades. 13:00 h – Alejandra Beneyto – Llibres Chus

– Alejandra Beneyto – 13:00 h. Coloquio con Gigi Rote «La culpa la tuvo un balcón corrido». Espacio Séneca.

Coloquio con «La culpa la tuvo un balcón corrido». Espacio Séneca. 13:00-14:00 h – Marcela Rugo – Techos de zinc – Aliar Ediciones

– Marcela Rugo – Techos de zinc – 17:30-20:00 h – El renacer de Técnum (Rafa R. Soberbio) y La amenaza del león negro (Rais Busom) – Editorial Sargantana

– El renacer de Técnum (Rafa R. Soberbio) y La amenaza del león negro (Rais Busom) – 17:30 h. Cuentacuentos. Susana Romero : «Cuentos conscientes para infantiles valientes». Popurrí de cuentos sobre valores. Público: de 3 a 10 años. Ubicación: Carpa de actividades.

: «Cuentos conscientes para infantiles valientes». Popurrí de cuentos sobre valores. Público: de 3 a 10 años. Ubicación: Carpa de actividades. 17:30 h. Mesa de presentación de autores locales . – Leopoldo Bernabeu «Los Misterios de la Incertidumbre» – Sonia Martín «Él. Cuenta atrás, vive adelante« – Loida Smith «Lo que enreda el oleaje« – Emilio Israel Cortés y Sally Cortes «La imagen del Pueblo Gitano: De la literatura al cine«. Espacio Séneca.

Mesa de presentación de . – «Los Misterios de la Incertidumbre» – «Él. Cuenta atrás, vive adelante« – «Lo que enreda el oleaje« – «La imagen del Pueblo Gitano: De la literatura al cine«. Espacio Séneca. 17:30 h – El cielo no es azul (Bárbara Ripoll Jareño y Marina Llorca Esquerdo) – 80 Mundos

– El cielo no es azul (Bárbara Ripoll Jareño y Marina Llorca Esquerdo) – 17:30 h – Maruja Moyano, Alex Jiménez y Virginia Sanz – Alas de Papel

– Maruja Moyano, Alex Jiménez y Virginia Sanz – 17:30-18:30 h – Miriam Díez y Begoña Monllor – Panocha – Petit Lector

– Miriam Díez y Begoña Monllor – Panocha – 17:30-18:30 h – Sandra Prim – Mi madre y Nike – Petit Lector

– Sandra Prim – Mi madre y Nike – 17:30-19:30 h – Matilde González Ibáñez – Er Múo; y Alain Andreu Rodríguez – Los grandes mitos a la luz del psicoanálisis – ECU

– Matilde González Ibáñez – Er Múo; y Alain Andreu Rodríguez – Los grandes mitos a la luz del psicoanálisis – 17:30-21:30 h – Joaquín Hernández – Los secretos del olvido y Luis Sala – La última frontera – Casa del Libro

– Joaquín Hernández – Los secretos del olvido y Luis Sala – La última frontera – 17:30 h – Loida Smith – Lo que enreda el oleaje y Sonia Martín – Cuenta atrás, vive adelante – Bibliotecas Municipales

– Loida Smith – Lo que enreda el oleaje y Sonia Martín – Cuenta atrás, vive adelante – 18:00 h. TÍTERES Y MARIONETAS. Artista: Con los Pies en el Aire. Cuento: Cuca, Cuco y los bibliónidos. Dos pájaros se han equivocado y se han colado en una biblionido. Público: familiar. Ubicación: Plaza Séneca

Artista: Con los Pies en el Aire. Cuento: Cuca, Cuco y los bibliónidos. Dos pájaros se han equivocado y se han colado en una biblionido. Público: familiar. Ubicación: Plaza Séneca 18:00 h. Títeres y marionetas. Con los Pies en el Aire : «Cuca, Cuco y los biblionidos. Dos pájaros se han equivocado y en una biblionido se han colado». Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.

: «Cuca, Cuco y los biblionidos. Dos pájaros se han equivocado y en una biblionido se han colado». Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades. 18:00 h – Miguel Ángel Díez – Poema al pedo – Llibres Chus

– Miguel Ángel Díez – Poema al pedo – 18:00-19:00 h – Javier Martínez Pallarés – Girasoles negros – Aliar Ediciones

– Javier Martínez Pallarés – Girasoles negros – 18:00-19:30 h – Luis Borrajo – Cónsul – Durii Editorial

– Luis Borrajo – Cónsul – 18:00 h – Sandra Moñino – Adiós a la inflamación – 80 Mundos

– Sandra Moñino – Adiós a la inflamación – 18:30 h. Laboratorio de lectura en familia. “En familia mola más” . .Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades.

. .Público: familiar. Ubicación: Carpa de actividades. 18:30 h. Encuentro con Manuel Vilas «Islandia» (Destino, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.

Encuentro con «Islandia» (Destino, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca. 18:30-19:30 h – María Lozano – Mateo y el hada del orden – Petit Lector

– María Lozano – Mateo y el hada del orden – 18:30-19:30 h – Mariela Vadillo – La niña de las pozas – Petit Lector

– Mariela Vadillo – La niña de las pozas – 18:45 h – Marian Diez Picó – La dona de l’alcalde – Bibliotecas Municipales

– Marian Diez Picó – La dona de l’alcalde – 19:00-20:00 h – Lola Alemany – Edelmira y la fábrica de lana – Aliar Ediciones

– Lola Alemany – Edelmira y la fábrica de lana – 19:00 h – Joan Borja – Breviari d’amors nobles – EIC

– Joan Borja – Breviari d’amors nobles – 19:30 h. Presentación y taller. “Leo y las estrellas” con Belén Cantó . Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades.

con . Público: adaptado a todas las edades. Ubicación: Carpa de actividades. 19:30 h – Belén Cantó y Cristina Vaello – Leo y las estrellas – Llibres Chus

– Belén Cantó y Cristina Vaello – Leo y las estrellas – 19:30 h. Encuentro con Juan Manuel Gil «Majareta» (Seix Barral, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca.

Encuentro con «Majareta» (Seix Barral, 2026). Firma posterior. Espacio Séneca. 19:30-20:30 h – Cruz María Box – Viaja con Coco y Kika – Petit Lector

– Cruz María Box – Viaja con Coco y Kika – 19:30-20:30 h – Juan Ramón Torregrosa – Verdad o mentira – Petit Lector

– Juan Ramón Torregrosa – Verdad o mentira – 19:30-21:00 h – Néstor Barbosa – Nuestra Pluma y Riquiño – Durii Editorial

– Néstor Barbosa – Nuestra Pluma y Riquiño – 19:30-21:30 h – Natalia Santiago Remón – Árboles en la pecera; y Andy Rodríguez Olivares – Hijos de las sombras. El ocaso de Vesperia – ECU

– Natalia Santiago Remón – Árboles en la pecera; y Andy Rodríguez Olivares – Hijos de las sombras. El ocaso de Vesperia – 20:00 h. Espacio “Jóvenes creadores”. Escritura exprés, por Turbo-Letra . Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades.

Espacio Escritura exprés, por . Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades. 20:00 h. ESPACIO “JÓVENES CREADORES”. Escritura exprés: TURBO-LETRA. Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades

Escritura exprés: TURBO-LETRA. Público: de 10 a 16 años. Ubicación: Carpa de actividades 20:00-21:00 h – Manoli Penalva Lorca – Amor en desuso – Aliar Ediciones

– Manoli Penalva Lorca – Amor en desuso – 20:00 h – Valeria Beltrán – Tu olor a sol – Bibliotecas Municipales

– Valeria Beltrán – Tu olor a sol – 20:30 h. Concierto de Lidia López , Veus femenines dels 80 i 90 . Plaza Séneca.

Concierto de , . Plaza Séneca. 20:30 h. Presentación del libro “Confidencias. Diálogos metapoéticos” , a cargo de José Antonio Buil y Emili Rodríguez-Bernabéu . Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Espacio Séneca.

Presentación del libro , a cargo de y . Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Espacio Séneca. 20:30 h. ACTUACIÓN. Concierto de Lidia López – Voces femeninas de los 80 y 90. Ubicación: Plaza Séneca

Concierto de Lidia López – Voces femeninas de los 80 y 90. Ubicación: Plaza Séneca 20:30-21:30 h – Carmen Galvañ Bernabé – El origen: los héroes del oráculo. Volumen I de las leyendas de Hesperia – Petit Lector

– Carmen Galvañ Bernabé – El origen: los héroes del oráculo. Volumen I de las leyendas de Hesperia – 20:30-21:30 h – Cristina Torres – Del cielo al infierno y Ni ángeles ni demonios – Petit Lector

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