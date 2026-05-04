El Festival de Cine de Alicante desvela su último premio honorífico

El Festival de Cine de Alicante ha dado a conocer el último de los premios honoríficos que otorgará en su 23 edición, que se celebra del 23 al 30 de mayo, con la concesión del Premio Música para la Imagen a uno de los compositores más reconocidos del cine español. Se trata del murciano Roque Baños, compositor especializado en música de cine y televisión, quince veces nominado a los Premios Goya y ganador de tres estatuillas, entre otros galardones, que vive a medio camino entre Los Ángeles y Madrid.

El certamen ha querido rendir homenaje a este músico de dilatada trayectoria, que ha trabajado con directores nacionales e internacionales como Spike Lee, Ron Howard, Alex de la Iglesia o Carlos Saura, responsable de bandas sonoras de películas como Oldboy, La Comunidad, Las trece rosas, Celda 211 o No respires 2, entre los más de un centenar de títulos en los que ha participado.

El Premio Música para la Imagen se entregará durante la gala de clausura del certamen, que tendrá lugar el 30 de mayo en el Teatro Principal de Alicante, junto a la galardonada con el premio Fashion Cinema de esta edición, Cristina Rodríguez.

El director del festival Vicente Seva ha destacado que "Roque Baños es uno de los grandes compositores de nuestro país, con una trayectoria internacional extraordinaria. Su capacidad para dotar de identidad y emoción a las imágenes lo convierte en una figura imprescindible del cine contemporáneo. Es un honor poder reconocer su carrera en esta nueva edición".

Roque Baños, Premio Música para la Imagen 2026 / Juan Canicio

El galardón reconoce cada año la labor de compositores cuya música ha contribuido de manera decisiva a enriquecer el lenguaje audiovisual, convirtiéndose en una parte esencial de la narrativa cinematográfica. En ediciones anteriores recibieron este galardón músicos y compositores como Arnau Bataller, Luis Ivars, Zeltia Montes, Óscar Navarro, Pascal Gaigne, Lucas Vidal o Antón García Abril.

Una trayectoria consolidada e internacional

Roque Baños (Jumilla, 1968) se formó en el Conservatorio de Música de Madrid, donde obtuvo titulaciones superiores en diversas disciplinas como saxofón, piano, composición o dirección de orquesta. Posteriormente amplió su formación en el Berklee College of Music de Boston (EE UU), especializándose en composición de música para cine y jazz, donde recibió el premio Robert Share Award por su excelencia en el ámbito del film scoring.

A lo largo de su carrera ha compuesto la música de más de un centenar de películas, tanto de producción española como internacional, consolidándose como una figura clave en la industria audiovisual. Su trabajo ha sido reconocido con quince nominaciones a los Premios Goya, obteniendo el galardón en tres ocasiones: en 2003, Premio Goya a la mejor canción original por Sevillana para Carlos, de la película Salomé, de Carlos Saura; en 2008, Premio Goya por mejor música original con la banda sonora de la película Las trece rosas, de Emilio Martínez-Lázaro; y en 2009, Premio Goya por mejor música original por la banda sonora de Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia.

El compositor, en una imagen tomada el pasado año en Valencia / INFORMACIÓN

Cuenta también con otras seis nominaciones a los Premios de la Música, habiéndolo obtenido en tres ocasiones; con otras quince a las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, de las cuales obtuvo el premio en cuatro ocasiones y cuatro nominaciones en los Premios Feroz. Le fue otorgado el premio María Honorífica en el Festival Internacional de Cine de Sitges, en 2021, o el premio Ricardo Franco, a toda su carrera, en el Festival de Cine de Málaga, en 2012.

Producciones variadas: de Risen a Torrente, presidente

Entre sus trabajos destacan producciones internacionales como In The Heart of the Sea de Ron Howard, Risen de Kevin Reynolds, Don´t Breathe de Fede Álvarez, His House de Remi Weekes, y Come Play de Jacob Chase, UMMA, una producción de Sam Raimi, entre muchas otras.

En nuestro país destacan títulos como El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam, Padre no hay más que uno de Santiago Segura, Adú de Salvador Calvo, Explota de Nacho Álvarez, la serie de 30 Monedas, Veneziafrenia, El cuarto pasajero y 1992 de Álex de la Iglesia; La piel del Tambor de Sergio Dow, La Fiera de Salvador Calvo y Torrente, presidente o la saga de Padre no hay más que uno de Santiago Segura, entre otras muchas otras.

Además de su labor como compositor, Baños ha desarrollado una importante carrera como director de orquesta, interpretando sus propias obras en conciertos tanto en España como en el extranjero, con gran éxito de público.