El festival Rocanrola confirma una nueva edición para 2027 tras generar un impacto de nueve millones de euros en Alicante

Los más negativos presagiaron un declive del festival Rocanrola tras su cancelación el pasado año debido a las inclemencias meteorológicas del mes de octubre. No obstante, la organización apostó por adelantar las fechas del regreso de la consolidada marca de hip hop al puente de mayo. Ahora, tras finalizar esta cuarta edición, se confirma que el Rocanrola mantiene su liderazgo en el género con una asistencia de más de 20.000 personas diarias en cada una de las tres jornadas.

Del 30 de abril al 2 de mayo, una gran afluencia de asistentes congestionó los accesos al recinto, con largos atascos el jueves de arranque, y demostró la importancia del reclamo que este festival tiene entre los fans del rap nacional. Según datos aportados por la propia organización, más del 70% del público asistente llegó de otros puntos de la geografía española, e incluso un 7% se trasladó proveniente de otros países. Una proyección que deja patente la importancia del turismo cultural en el municipio.

Arranca Rocanrola 2026 en Alicante, el mayor festival de hip hop de España / Rafa Arjones

El festival contó con más de 35 horas de música y actividades, ofreciendo así un cartel formado por más de 100 artistas y cinco escenarios, donde se reunieron grandes referentes del rap en España de diferentes generaciones, Se contó con clásicos como Mucho Muchacho o Falsalarma y con jóvenes con futuro como DaniFlakko o la alicantina K1za. Así, el cartel reunió a nombres consolidados como Kase.O, Nach, Morodo, Hijos de la Ruina, Delaossa o Fernandocosta; junto a nombres destacados como Lia Kali, Hoke, Hard Gz, Al Safir, Bejo y otros exponentes del movimiento.

Momentos clave de esta cuarta edición

Entre los grandes triunfadores de esta edición destacó el espectacular directo de Hijos de la Ruina, que protagonizaron uno de los momentos más memorables del festival con el esperado reencuentro de Natos, Waor y Recycled J presentando su nuevo trabajo Vol. 4 ante un público completamente entregado. El concierto se enmarcó en temas interpretados en conjunto con otros de sus proyectos solitarios.

Romántico giro en el Rocanrola: pedida de mano en pleno show de Lia Kali en Alicante / Juan Fernández

También resultó histórica la actuación de Kase.O, que eligió Rocanrola como su única fecha en directo en todo 2026, convirtiendo su concierto en un acontecimiento más que esperado para los seguidores del rap clásico en el que subió al escenario a Sho-Hai y Lírico, completando por un momento la formación de Violadores del Verso al completo con R de Rumba a los platos. Además, el artista anunció en exclusiva en el festival que el próximo 19 de junio publicará su nuevo trabajo discográfico una década después de su aclamado El círculo.

Otra de las cosas interesantes de este festival es la capacidad para generar colaboraciones. En este caso, artistas como Ill Pekeño y Ergo Pro, Elane o FernandoCosta se subieron al escenario con otros compañeros para interpretar algunas colaboraciones. Además, sobre el escenario también aparecieron otros artistas que se encontraban fuera del cartel. Fue el caso, por ejemplo, de las raperas Tribade, del cartegenero Kaze o de la orquesta alicantina Virtuós Mediterrani, que acompañó durante una parte del concierto al rapero Nach. Además, también se permitió la reunión de algunos grupos más allá de Hijos de la Ruina. Fue el caso del reencuentro de formaciones como Violadores del Verso, Suite Soprano o Space Hammu.

El alicantino Nach, durante su actuación en el festival Rocanrola / Manuel R. Sala

Mucho más que música: el éxito del Living Park

Otro de los aciertos del festival fue el espacio donde se ofreció una experiencia más allá de la música en torno a los cuatro elementos del hip hop. El Living Park se consolidó con la visita de miles de asistentes que disfrutaron de una programación paralela que incluyó grafiti en vivo, exhibiciones y competiciones de skate, BMX y baloncesto urbano, así como las esperadas Batallas de Promesas, de las que salió ganador Mestizo, y las batallas de Red Bull, que reunieron a algunos de los mejores freestylers del panorama como Gazir, Mnak o Dani VK.

Además, el festival reforzó su apuesta por el talento emergente con iniciativas como el concurso universitario de rap en colaboración con la Universidad de Alicante, brindando a nuevos artistas la oportunidad de subirse al escenario ante miles de personas. Era una programación adicional que cumplimentaba a la oficial, que se desarrolló con puntualidad en los tres escenarios principales, que fueron alternando sus conciertos para garantizar una experiencia fluida.

El Living Park fue uno de los grandes aciertos de esta cuarta edición / Manuel R. Sala

El escenario Heineken, ubicado dentro de una gran carpa, permitió a su vez evitar solapes de sonido y mejorar la comodidad del público, integrando además una zona de restauración con 21 foodtrucks y una amplia variedad gastronómica. La propuesta se complementó con el escenario Poliakov, dedicado a la música tecno dentro del Living Park, ampliando así la oferta musical del festival con otros géneros que pudieran gustar a los asistentes.

Un impacto económico que abre la veda al 2027

El festival contó también con la instalación de puntos de agua gratuita e impulsó la reducción de plásticos. En el plano económico, la organización ha confirmado que el festival Rocanrola generó un impacto superior a los 9 millones de euros, impulsando de forma significativa el turismo, la hostelería y el comercio local durante el puente de mayo, además de reforzar la proyección internacional de Alicante como destino cultural.

El Rocanrola desata el éxito del hip hop en Alicante con una respuesta masiva del público / Manuel R. Sala

Así, debido a la gran aceptación de esta edición, que recicló algunas cosas como telones y pulseras del pasado año, tras no poder realizarse, se confirma que Rocanrola regresará en 2027 con su quinto aniversario. Próximamente se anunciará la fecha de salida a la venta de las entradas y se irán desvelando nuevos detalles que irán confeccionando la propuesta del festival de cara al próximo año. ¿Con qué sorpredarán el festival en su quinta edición?