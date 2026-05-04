El regreso de Stars Gala a Alicante marca la agenda de las estrellas más destacadas del ballet internacional

Otra gala para reunir a las figuras más destacadas del ballet internacional regresa a Alicante. El Teatro Principal acogerá el próximo 25 de julio la nueva edición de Stars Gala, una cita que se ha consolidado en la ciudad donde un gran número de estrellas invitadas demostrarán su talento al público asistante. Entre las bailarinas confirmadas. se encuentra Maria Ilyushkina, bailarina principal del Teatro Mariinsky.

El espectáculo está organizado por la Asociación Nacional de Ballet Profesional y contará con bailarines y solistas de formaciones como el Dutch National Ballet de Ámsterdam, el Czech National Ballet de Praga, el Ballet de la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, el Musa Jalil Tatar Opera and Ballet Theatre de Tartaristán o de los prestigiosos teatros Mariinsky, Mikhailovsky o Novosibirsk (NOVAT) que ofrecerán un completo espectáculo con un programa compuesto por obras románticas, clásicas y neoclásicas principalmente.

Imagen promocional de la Stars Gala, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Un programa con nombre propio

Entre las novedades de la actual edición se encuentra el debut en España de la primera bailarina del Mariinsky Maria Ilyushkina, quien es la artista más joven de la historia en ser promovida a la máxima categoría de la prestigiosa compañía y cuna del ballet. Además, Stars Gala pone el acento en una obra escasamente programada en los teatros internacionales, Laurencia, de Vakhtang Chabukiani, basada en la obra Fuenteovejuna, de la que se ofrecerá un fragmento. Y, a petición del público, vuelve la obra Class Concert, de Asaf Messerer.

El Adagio de Giselle, el Pas de Deux de El Talismán y el estreno absoluto de una nueva pieza del coreógrafo Anton Valdbauer forman parte del programa que se dará a conocer al completo próximamente. Además, la organización asegura que las estrellas invitadas estarán acompañadas por un cuerpo de baile de jóvenes bailarines, de manera que las piezas interpretadas reunirán a un centenar de artistas sobre el escenario.

Maria Ilyushkina y Evan Capitaine estarán presentes en el Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

Actividad benéfica para becas

La recaudación de Stars Gala se destinará a respaldar un programa de becas y apoyo directo a jóvenes bailarines de ballet en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Desde la Asociación Nacional de Ballet Profesional destacan que su "compromiso es fomentar el ballet clásico como un arte beneficioso para toda la sociedad y colaborar con artistas que comparten los valores de este arte escénico". Las entradas para Stars Gala están a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Principal de Alicante. Los precios de las entradas van desde 30 hasta 60 euros.

El recital cuenta con la autoría de Asiya Lukmanova y, hasta la fecha, los profesionales confirmados para la Stars Gala son Maria Ilyushkina (Mariinsky Theatre), Evan Capitaine (Mariinsky Theatre), Anna Ol (Dutch National Ballet), Jan Špunda (Dutch National Ballet), Ivan Zaitsev (Mikhailovsky Theatre), Nikita Ksenofontov (International guest), Elizaveta Anoshina (International guest), Svetlana Bednenko (Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf) y Evgeniya V. Gonzalez (Czech National Ballet).