Susto con la pirotecnia en el concierto de Kase.O en Alicante: "Pa' habernos matao'"

Era, con permiso de Hijos de la Ruina, el artista que más expectación generaba en el cartel. El rapero Kase.O aterrizaba en Alicante con la despedida de su gira especial 33 aniversario y con el festival Rocanrola como única fecha prevista para este 2026. El que fuera integrante del mítico grupo Violadores del Verso ya había asegurado en sus redes sociales que lo que se viviría sobre aquel escenario sería especial, pero lo sucedido superó todas las expectativas, incluidas las suyas.

En lo que respecta a lo que el MC zaragozano podía controlar, el concierto estuvo estructurado en partes cuidadosamente referenciadas. Fue un autohomenaje a toda su trayectoria, desde sus inicios viajando por todo el país de manera precaria y con una mochila a la espalda hasta su éxito en solitario con álbumes de la talla de El círculo o Jazz Magnetism. Y, aunque el jazz tuvo poca presencia, Kase.O demostró por qué sigue siendo uno de los artistas más respetados del género.

El Rocanrola desata el éxito del hip hop en Alicante con una respuesta masiva del público / Manuel R. Sala

Entre canciones cada vez más olvidadas y composiciones de cuño reciente, se sucedió una hora y media de concierto que dejó, además, una reunión histórica, aunque efímera, de los integrantes de Violadores del Verso sobre el escenario. Javier Ibarra llamó a Sho-Hai para interpretar juntos temas como Te pone bien y Viejos ciegos, para los que también contó con la voz de otro mítico rapero, Xhelazz. La sorpresa llegó cuando, de forma testimonial, Lírico subió al escenario y se colocó en un segundo plano.

Así, estaban las tres voces de Violadores del Verso sobre el escenario, junto al DJ y productor R de Rumba, inseparable en los directos de Kase.O, lo que supuso, de facto, la reunión de Doble V en el festival Rocanrola de Alicante, considerado por los entendidos como el mayor evento de hip hop nacional. Era una imagen más que esperada por sus seguidores, que claman a gritos el regreso del mítico grupo. Además, el concierto contó con la colaboración de otros músicos zaragozanos como El Momo o Hazhe.

Lírico, Sho-Hai y Kase.O; las voces de Violadores del Verso reunidas en el Rocanrola de Alicante / Manuel R. Sala

Anuncio de nuevo disco

El concierto también sirvió para poner fecha al lanzamiento de su próximo álbum, que verá la luz el 19 de junio. Una década después de su último trabajo, el aclamado El círculo, el rapero saciará la sed musical de sus seguidores con nuevo material, del que ya dejó escuchar un pequeño adelanto en Alicante.

No obstante, el artista podría lanzar algún anticipo antes de esa fecha para abrir el apetito de sus seguidores, que en este tiempo han podido disfrutar de EPs como sus Divertimentos, algunas recopilaciones de rarezas y colaboraciones con artistas tan variados como Albert Pla, SFDK, Chambao o Tokischa.

Unos accidentados fuegos artificiales

Pero no todo lo que sucedió el sábado por la noche, en la tercera jornada del Rocanrola, estaba previsto. Coincidiendo con la última canción, el festival había preparado un espectáculo de fuegos artificiales para engrandecer el cierre. Este formato ya se había probado con Hijos de la Ruina, con gran acogida por gran parte del público, y lo quisieron replicar con el rapero maño. Sin embargo, un fallo provocó un contratiempo y algunos fuegos llegaron a entrar en el escenario, generando cierto peligro para quienes se encontraban allí.

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Tras unos segundos de tensión, en los que algunos de los artistas sobre el escenario llegaron a asustarse, Kase.O no pudo continuar la canción sin reírse y, al terminar, bromeó con la frase "Pa' habernos matao’ co”, con un tono que dejaba entrever el mal cuerpo que le había quedado tras el incidente, pero tomándoselo con humor. Afortunadamente, no hubo heridos y el suceso quedó como una anécdota en el cierre del festival, que congregó a más de 20.000 personas diarias venidas de muchos puntos de España.