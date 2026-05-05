Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana

La ciudad de Alicante vuelve a ser por unos días, y por segundo año consecutivo, la capital del swing para todos los amantes del baile a ritmo de jazz. El festival The Nest Fest (Volumen 2) regresa al Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante y durante los próximos días, del 8 al 10 de mayo, prevé reunir a más de doscientos bailarines de lindy hop y músicos, tras la buena acogida que tuvo el pasado año la primera edición, que congregó a cerca de trescientas personas llegadas de todo el territorio nacional.

Serán tres días de música en directo, bandas de swing de referencia internacional y bailarines de cualquier procedencia y "no importa si no sabes bailar, los pies se mueven solos cuando escuchas la música y los profesores son buenos, así que al menos los pasitos de arranque te los llevarás puestos", apuntan los organizadores de The Nest Fest, en cuya página web se pueden consultar los niveles de baile, las inscripciones y los precios.

Imagen del festival de música y baile celebrado el pasado año / INFORMACIÓN

Impulsado por The Nest Swing, proyecto liderado por Luis Martín y Vira León y consolidado desde 2019 como escuela de referencia en bailes de swing en Alicante, el festival continúa creciendo y se enmarca dentro del Día Internacional del Jazz, que se celebró el pasado 30 de abril, conectando así con una programación cultural de alcance global y reforzando su vínculo con la música que da origen a esta danza.

"The Nest Fest no es solo un evento de baile, sino una apuesta por la cultura viva, la música en directo y la construcción de comunidad que, tras el éxito de su primera edición en año pasado, ha consolidado a Alicante no solo como un referente internacional del swing, sino también, como un espacio abierto a nuevas formas de expresión artística y participación ciudadana", apuntan sus promotores Martín y León sobre el espíritu con el que se han lanzado a esta segunda edición.

Toulouse Hot Club / INFORMACIÓN

En su volumen 2, The Next Fest se reafirma como "un festival internacional con el español como lengua vehicular, en el que bailarines llegados de todos los confines se forman y disfrutan en un ambiente marcado por una programación de artistas y docentes de gran calado".

A la cabeza entre los profesores de baile, los reconocidos Elle & Asael, referentes de la escena europea afincados en Berlín. Y, junto a ellos, otros nombres destacados del panorama nacional como Gurutz & Aiala, desde Madrid y María & Alex, desde Valencia.

En el apartado musical, el festival mantiene su apuesta por la música en directo como motor de la experiencia. Repite la reconocida banda francesa Toulouse Hot Club, y se incorpora como novedad Paul Evans & His Swing Cadets, una formación con fuerte arraigo en la escena cercana que aporta una energía auténtica y a la vez conectada con la tradición del swing.

Sacar el swing a la calle

En esta ocasión el festival concentrará toda su actividad en el Colegio de Médicos de Alicante, ofreciendo un formato más cohesionado, aunque desde la organización ultiman los detalles para sacar algunas de sus acciones a distintos espacios públicos de la ciudad que permitan acercar el swing a la ciudadanía reforzando así su intrínseco carácter participativo.

El swing fue la música más popular en América durante la primera mitad del siglo XX, con estilos de baile como Lindy Hop, Balboa, Jazz y Soft Shoes, todos ellos bailes sociales que mantienen vivo el espíritu comunitario de este estilo de música vibrante.