Los alicantinos CrystalZoo aspiran al premio Architizer a mejor despacho de arquitectura pública

No es la primera vez que el despacho de arquitectos CrystalZoo que capitanea José Luis Campos desde Alicante aspira al premio Architizer como mejor estudio de arquitectura de obra pública. Ya lo ganó en una ocasión, en 2021, con una decena de personas trabajando en él, y ahora, cinco años después y con 14 trabajadores en plantilla, es uno de los cinco finalistas a este galardón que cada año otorga la plataforma Architizer de Estados Unidos, considerados los Oscar de la arquitectura, que cada año evalúan edificios y construcciones contemporáneas de todo el mundo.

El estudio de arquitectos de CrystalZoo es la única firma española incluida entre los cinco finalistas a estos premios en la categoría de mejor despacho de arquitectura de obra pública, cuyo plazo de votación se encuentra abierto hasta el 15 de mayo, y en la que compiten con otros cuatro estudios de Estados Unidos, Reino Unido y México.

En este caso, los alicantinos han presentado su currículum de obras de carácter público ubicadas todas ellas en la provincia de Alicante y realizadas en los últimos años, poniendo como "cabeza de cartel" las siguientes: El Estadio Olímpic Camilo Cano y el edificio de oficinas Lab_Nucia de La Nucia; el Velódromo Luis Navarro de Novelda; y las oficinas deportivas de la Universidad de Alicante en San Vicente del Raspeig.

Estadio Camilo Cano en La Nucia / David Frutos

Pero también se valora el resto del currículum, en el que se incluyen el Polideportivo de Busot; el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves; el Casal de Juventud de Novelda; la remodelación del Espacio Séneca de Alicante, obra compartida con Isaac Peral, entre otros, y en La Nucia La Seu de la Universidad de Alicante, la extensión administrativa Bello Horizonte, el Centro Social el Tossal, el Centro de Mayores La Casilla y el CEM.

José Luis Campos, CEO de CrystalZoo, manifiesta su alegría por esta nueva nominación "desde un despacho de Alicante, que somos los más pequeños entre los cinco finalistas. Somos de provincias -y a mucha honra- pero el resto tiene una dimensión mucho mayor: nArchitects, con sede en New York, cuenta con varios premios a sus espaldas y han sido galardonados con el National Design Award en 2023 del Smithsonian Museum; WW+P Architects tiene más de 12 estudios, con sede en México, Toronto, Hong Kong, Sidney, Londres, San Francisco, Shenzhen, Riyadh entre otros; Fernanda Canales, con sede en Ciudad de México, ha sido elegida una de las 10 arquitectas más influyentes de los últimos años por The New York Times...."

Oficinas deportivas de la Universidad de Alicante / David Frutos

Una plantilla estable y precios ajustados

Campos añade que "seguro que trabajan en muchos más proyectos que nosotros porque en Crystalzoo tenemos una política de conciliación familiar y solo trabajamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestra plantilla es muy estable, lo que nos da tranquilidad, y no buscamos ir creciendo demasiado con muchos becarios; solo tenemos uno. Intentamos hacer las cosas bien y con precios bastante ajustados", apunta el responsable de CrystalZoo, que entre sus creaciones figura la remodelación de este diario.

"Estos son casi los únicos premios a los que nos presentamos, que distinguen la funcionalidad y también la espectacularidad en la arquitectura", apunta el arquitecto sobre los Architizer, que también han logrado, en concreto, por sus edificios de obra pública Lab_Nucia en 2020, tanto del jurado como del público, y la Extensión Administrativa Municipal de esta localidad, con el premio del jurado en 2016.

Además, el estudio alicantino se situó el pasado año en el puesto número 7 de la clasificación anual que realiza la plataforma Architizer sobre los treinta mejores despachos de arquitectura de España de 2025.

En la actualidad, CrystalZoo se encuentra inmerso en varios proyectos de construcción o remodelación de colegios públicos en Alicante y La Cañada del Fenollar, en diferentes fases de ejecución, así como un pabellón polideportivo en Busot, una clínica en La Nucia y una residencia de mayores en Ontinyent.