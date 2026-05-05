La composición musical sirve de inspiración para el artista Rixi Lago: así es su exposición en Alicante

El contrapunto es una técnica de composición musical que reúne varias melodías en una misma obra. A partir de esta idea, el artista Rixi Lago decidió dar vida a una exposición marcada por cuatro líneas de trabajo desde una sensibilidad artística común. Los paisajes urbanos de Monóvar, las marinas de Alicante, las composiciones abstractas dominadas por el color y algunas imágenes centradas en el rostro y la figura humana se presentarán mediante el uso de la pintura acrílica, óleo, gouache, aguada y técnicas mixtas.

Esta muestra, que recibe el título de Contrapunt 2021-2025, se inaugura el próximo jueves 7 de mayo, a las 19.30 horas, y se podrá visitar en el Centro Municipal de las Artes, situado en la Plaza Quijano, 2, de Alicante hasta el viernes 29 de mayo. De esta manera, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante programan una exposición del artista nacido en Monóvar en 1960, que reside en la ciudad de Alicante desde 1994. La inauguración, además, contará con la participación del rapero Manyacaes.

Una de las obras que se podrán visitar en la muestra ubicada en Alicante / Rixi Lago

Según se explica, las obras abstractas que se podrán contemplar invitan al espectador a buscar en sus propias referencias personales los significados o claves para descubrir lo que la obra puede transmitirle, haciéndolo partícipe del proceso creativo. En contraste, las obras figurativas de paisajes y marinas ofrecen referencias reconocibles del entorno natural o urbano, aunque alejándose del realismo más fiel al modelo para convertirse en una interpretación personal con una marcada predisposición poética.

Un artista autodidacta

De formación autodidacta, Rixi Lago ha expuesto desde 1980 sus pinturas y esculturas en diferentes muestras individuales y colectivas. Ha colaborado con los pintores Enrique Cosín y Richard Montesinos. Entre las iniciativas artísticas en las que ha participado destacan la creación del Bar-Galería de Arte L’Albereda en Monóvar, su colaboración con el Colectivo Carnestoltes de Alicante y su participación en la convocatoria anual de pintura al aire libre Les Balconades, organizada por la Biblioteca Pública de Monóvar.

Las marinas de Alicante son una de las líneas de trabajo de Rixi Lago / Rixi Lago

También participó en la edición de la revista de cómic y cultura de Les Valls del Vinalopó Pirata, así como colaborador en la revista cultural y de cómic de L’Alacantí La mácula del tiempo. Su obra se encuentra en colecciones particulares y en instituciones públicas. Además, desde 2025, sus trabajos pueden verse en todo el mundo a través de exposiciones virtuales promovidas por la plataforma digital Artboxi. Quebec, Berlín, Doha, Zúrich, París, Miami y Palma han sido algunos de los últimos lugares donde se han exhibido sus pinturas.