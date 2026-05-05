Un festival de cantautores busca llenar la Plaza de Toros de Alicante este verano

La canción de autor ha tenido siempre el estigma de una escena íntima de aforos pequeños. Sin embargo, la cantautora Inma Serrano busca combatir esa percepción dando un paso más y trasladando su Festival Mediterráneo Cuevas del Canelobre a la Plaza de Toros de Alicante. Será el 11 de julio y reunirá a una selección de artistas que dibujan una amalgama bastante variada dentro del panorama. Las entradas están disponibles desde 38 euros en baila.fm para disfrutar de una noche en la que, a partir de las 21 horas, la música íntima tomará el ruedo alicantino.

Para dar a conocer este proyecto, la cantautora alicantina ha realizado este martes por la mañana una rueda de prensa en la que ha contado con la participación de algunos de los artistas que componen el cartel, integrado por nombres de renombre tanto nacional como provincial. Se trata de un formato que reúne a diferentes generaciones de la canción de autor, con voces que están causando sensación entre los más jóvenes, como Mercedes Cañas o Marta Soto, junto a otras propuestas más arraigadas como las de Tontxu o Carlos Chaouen.

"Es una oportunidad perfecta para dar una mayor visibilidad a este tipo de música, el festival está creado con la idea de demostrar que la canción de autor puede ocupar estos sitios de aforos grandes", explica Inma Serrano, que ha agradecido la ayuda de Nacho Lloret, empresario de la Plaza de Toros, por haber facilitado la realización del festival en el coso alicantino. Asimismo, este certamen también está patrocinado por Casa Mediterráneo, la Fundación SGAE, la Asociación de Periodistas de Alicante y el diario INFORMACIÓN.

Generando impacto en la localidad

Para llegar a la Plaza de Toros, la organización del festival ha contado con la ayuda de Vectalia, que ha puesto a su disposición un bus turístico serigrafiado con el logo del certamen musical y con las caras de algunos de los artistas participantes. Se han movido por todo el centro de Alicante, pasando por los principales lugares turísticos de la localidad, seguidos por coches que pitaban para generar impacto. En la parte abierta del autobús, los artistas anunciaban que el Festival Mediterráneo de Cantautores llegaría el 11 de julio a la ciudad.

Algunos de los participantes del festival, en la Plaza de Toros de Alicante / HECTOR FUENTES

Una manera diferente de hacer promoción de un cartel que contará con la participación de Conchita, Marta Soto, Mercedes Cañas, Tontxu, Carlos Chaouen, La María, Diego Martín, Esmeralda Grao, Pilar Arejo, Richard Von, Aitor Carrasco y Quique Montes, además de la participación de una sorpresa que, pese a no haber sido desvelada, la organización asegura que generará expectación. "Alicante está recibiendo con los brazos abiertos este festival y estamos dando todo para que el público pueda disfrutar de esta propuesta en verano".

Una rueda de prensa diferente

La rueda de prensa, realizada en la propia Plaza de Toros, ha contado con la participación de algunos artistas del cartel que se han trasladado a Alicante. Además de la organizadora Inma Serrano, en la presentación se encontraban Diego Martín, Marta Soto, Mercedes Cañas, Esmeralda Grao, Pilar Arejo y Richard Von. Todos ellos han interpretado, a guitarra y voz, fragmentos de sus canciones y han mostrado su entusiasmo por el festival ante los medios de comunicación.

Los músicos han llegado subidos en un autobús turístico a modo promocional / HECTOR FUENTES

"Es un proyecto muy arriesgado y fabuloso, una iniciativa valiente a la que me sumé sin dudarlo. Es muy significativo que la música de autor pueda trasladarse a espacios como este manteniendo su esencia, esa capacidad de emocionar desde la sencillez", ha expresado la oriolana Esmeralda Grao. Por su parte, Richard Von se ha mostrado satisfecho por la existencia de un festival "que busca darle el protagonismo que se merece a la canción de autor".

Marta Soto, que llegó esa misma mañana desde Madrid, mostró su ilusión por compartir espacio con Inma Serrano. "El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en las Cuevas del Canelobre, el lugar más especial en el que he actuado, y cuando me planteó la idea de hacer crecer el festival le dije que contara conmigo. Es importante que, en un momento en el que el consumo musical es mayoritariamente digital, existan iniciativas que apuesten por la música en directo y la canción de autor", señaló.

Llegada del autobús serigrafiado a la Plaza de Toros de Alicante / HECTOR FUENTES

Una de las voces emergentes del panorama nacional, Mercedes Cañas, también participó en la presentación y destacó su vínculo con Alicante, "primero, porque es casi como mi tierra, ya que veraneo aquí desde siempre; y segundo, porque es un festival impulsado por personas que creen en la música de autor y en las canciones tal y como nacen". En una línea similar se expresó la alicantina Pilar Arejo, que subrayó "la singularidad de un festival que apuesta por la esencia de las canciones en formato acústico, a guitarra y voz".

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Por último, Diego Martín, que ya acompañó a Inma Serrano el pasado fin de semana en su concierto en las Cuevas del Canelobre, puso el foco en la diversidad del cartel dentro de la canción de autor: "Después de más de 20 años sobre los escenarios con banda, me apetecía volver a esa interpretación más esencial, con estilos diferentes entre nosotros, lo que convierte este cartel en una propuesta especialmente atractiva", finalizó.