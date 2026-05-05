José Manuel Carcasés ahonda en la vida amorosa de Miguel Hernández en su nueva novela

La obra y vida de Miguel Hernández siempre ha marcado las novelas, poemarios y ensayos del escritor y periodista José Manuel Carcasés, quien empezó a investigar sobre el poeta oriolano hace más de cuarenta años, cuando llegó a Madrid desde la localidad alicantina de Aigües. Su último trabajo es una nueva novela titulada Los amores del poeta, donde el autor profundiza en las relaciones amorosas que marcaron la vida de Miguel Hernández, y que presenta este viernes en el Palacio El Portalet de Alicante.

El libro acaba de ser publicado por la editorial Onuba y en la presentación en Alicante -en un acto de entrada libre hasta completar el aforo que se celebrará a las 19.30 horas- el autor estará acompañado del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

La novela de Carcasés narra la vida amorosa de Miguel Hernández, quien, "necesitado de cariño, buscó a la mujer de sus sueños en cualquiera que le prestara atención", apunta el escritor. A través de las páginas de Los amores del poeta, el lector conocerá las verdaderas relaciones sentimentales que Miguel Hernández tuvo con su mujer, su amante y sus novias y, a través de ellas, la novela también descubre el panorama caci­quil provinciano que vivió frente a la libertad de la gran ciudad, pero, de manera especial, la con­vulsa situación que padece todo un país.

Portada del libro / INFORMACIÓN

Carcasés destaca la universalidad de Miguel Hernández y "el compromiso del alcalde -perteneciente al PP- con la amplia cultura de la ciudad" al participar en la presentación de una novela que, "aunque de marcado tinte amoroso, descubre una faceta poco conocida de la vida del intelectual, que estuvo afiliado al Partido Comunista".

De esta manera, asegura el escritor, "Barcala demuestra que, por encima de aburridísimos enfrentamientos políticos actuales, que ya cansan a un importante sector de la población, siempre debería estar la cultura y el amor".

Sobre José Manuel Carcasés

Doctor en Comunicación, licenciado en Ciencias de la Información y título de Especialista en Periodismo Socioeconómico por la UCM, Carcasés (Aigües, 1966) fue nominado Mejor Periodista Joven (1990) por el Gobierno de España y ha sido profesor de Literatura y Periodismo en diversas universidades.

Su trayectoria literaria la ha plasmado en novela (De ansiedades cubro los almendros -Premio Internacional de Novela Alcorcón Siglo XXI y finalista del Premio Nacional de Novela Onuba en 2020- y Nunca volveré cuando me haya ido ,2016); poesía (Llega tarde la justicia -Premio de Poesía Carlos Giménez 2021- y Mi camino, Premio de Poesía Manuel Vázquez Montalbán 2018-); ensayo (Miguel Hernández, periodista -Premio de la Crítica Literaria de la Comunidad Valenciana 2010-), y biografía (75 curiosidades de Miguel Hernández y Miguel Hernández: textos e imágenes de un aniversario en 2018).