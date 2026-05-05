Rubén Amón elogia al maestro Esplá en el pregón de la Feria Taurina de Hogueras en Alicante

Cuando un auditorio se entrega por completo, las emociones fluyen de la butaca al escenario y viceversa. Así se podría resumir la velada taurina que ayer se vivió en el Teatro Principal de Alicante. La gala, que tuvo su cénit en la figura del periodista Rubén Amón, fue una miscelánea de piezas de música clásica de la mano de la orquesta Virtuós Mediterrani, con piezas de gran arraigo popular como el conocido pasodoble Pan y Toros, así como piezas extraídas de la ópera Carmen, de George Bizet, o del compositor italiano Luigi Boccerini. Pero, además de todo esto, no faltó el himno de Alicante para el final de la gala y una pieza de jazz que sorprendió a los presentes. Música en casi todos los estilos que arroparon al discurso claro, directo y cargado de simbolismo de Rubén Amon, uno de los periodistas más importantes del panorama nacional y buena parte de Europa.

No pudo ocultar Amón su gran admiración personal por el maestro alicantino, Luis Francisco Esplá, amigo personal y compañero de trabajo durante algunos años. Esa relación profesional pronto cuajó en una amistad verdadera que Amón se preocupó en destacar desde el principio de su discurso. Lo más importante de todo fue la esencia de su mensaje, ese que legitima la tauromaquia como eje de todas las artes y como un espectáculo sublime para los sentidos y garante de la verdad de la vida, en la que siempre aparece la muerte.

Asistentes al pregón taurino celebrado ayer en el Teatro Principal de Alicante / Vigueras

Pero la gala dio para mucho más. Antes se recordó también la figura de Gregorio Tébar El Inclusero, que en este 2026 celebra sus 60 años como matador de toros. Por este motivo se recordó al público que el próximo día 10 de mayo Tébar será protagonista en la Plaza de Toros de Alicante junto a Juan Antonio Esplá, Carlos Escolar Frascuelo y Antonio Sánchez Puerto de un tentadero público con vacas de Zacarías Moreno a las seis de la tarde.

También sirvió el evento para anunciar otra cita de las indispensables de este año. El próximo 10 de junio, también en el Teatro Principal de Alicante, tendrá lugar la presentación de una película documental que este grupo, Editorial Prensa Ibérica, junto con la Generalitat Valenciana, ha realizado y que lleva por título Esplá: al servicio del arte. Dos grandes ocasiones para no olvidar que esta tierra alicantina es y será siempre una de las más importantes en materia taurina de la Comunidad Valenciana y de España.

Foto de familia tras la culminación del acto en el Teatro Principal de Alicante / Vigueras

Una de las anécdotas de la noche fue la falta de presentación de los carteles de la Feria de Hogueras, un hecho insólito que nunca había ocurrido en la gala del pregón y que el propio empresario de Alicante, Nacho Lloret, explicó desde el escenario aludiendo a los últimos dos percances sufridos por las dos figuras más importantes del escalafón, Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey. Una circunstancia que ha obligado a esperar algo más de tiempo a la empresa para cerrar definitivamente las combinaciones del serial.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, cerró el acto, como viene siendo costumbre, recordando a los presentes que Alicante es una ciudad taurina. Fue una velada muy emotiva, de discursos elevados que sublimaron el llamado arte de Cúchares, un gran evento social con vocación taurina que volvió a colocar a la tauromaquia en el lugar que le corresponde como motor económico de la ciudad y como uno de los mayores exponente artísticos en el mes de junio.