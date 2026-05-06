Concierto homenaje a Pedro Iturralde en la Lonja de Orihuela

El cuarteto de saxofones Amalgama integrado por Antonio Salas (saxo soprano), Rafael Lozano (saxo alto), José Luis Moreno (saxo tenor) y Antonio José Serna (saxo barítono), realizará un concierto homenaje a Pedro Iturralde el próximo 9 de mayo, a las 20 horas, en el Auditorio La Lonja de Orihuela con un programa que recordará los cuatro años que la formación compartió junto al saxofonista y compositor en una gira de conciertos en España con el disco Vivencias.

Creador de la Cátedra de Saxofón en España e introductor del jazz flamenco en nuestro país, Iturralde (1929-2020) descubrió a Paco de Lucía cuando en 1972 invitó a tocar en su grabación a este joven guitarrista que se hacía llamar Paco de Algeciras.

Cartel del concierto del cuarteto Amalgama en homenaje a Pedro Iturralde / INFORMACIÓN

El concierto del sábado será una gran cita para todos los amantes de la música que quieran disfrutar y recordar al saxofonista español más importante e internacional que ha tenido este país y que sigue siendo un referente para muchas generaciones de saxofonistas en España.

El concierto está organizado por la Asociación Cultural Lux Aeterna de Orihuela con la colaboración de la Caja Rural Central, Antares Edificios, SL., Red Oriol y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela. La entrada será gratuita hasta completar aforo.