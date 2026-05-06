Conoce qué ideas participarán en el Laboratorio de Proyectos de Ficción del Festival de cine de Alicante

Un total de 19 proyectos participarán en la nueva edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción promovido por el Festival Internacional de Cine de Alicante e Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante. Los trabajos, seleccionados de entre más de 200 recibidos, serán defendidos por sus autores ante profesionales del sector durante las jornadas que dura este laboratorio, que se enmarca dentro de las actividades paralelas de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante.

El taller está dirigido a productores, directores, guionistas o cualquier persona con un proyecto de ficción tanto serie o largometraje para analizar su proyecto. Se desarrollará entre el 25 y el 29 de mayo de forma presencial en las instalaciones de Puerta Ferrisa. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE, se ha consolidado y crece año tras año para dar la oportunidad de emprender, formarse y exponer sus proyectos audiovisuales a los nuevos creadores, generando un punto de encuentro de la industria cinematográfica alicantina y nacional.

Los 19 proyectos seleccionados, entre los que destacan cuatro series y 15 largometrajes, son El último hombre bala, de Nerea Úbeda; Alegría de Los Cortés, de Alberto Heredia; Cenizas, de Daniel Utrilla; Churras con merinas, de Sergio Alonso; Luz, de Jorge Sánchez; Destiempo y espacio, de Francisco Crescimbeni; El desconcierto, de Reyes Valenciano; El hombre sin rostro, de Samuel Quiles y Claudio Cerdán; La mies tumbada, de José Luis Iglesias; Pa Paula, de Aida Gren y Marta Ros; Ruido oculto, de Juan Pato; Siete vestidos negros, de Max Deniam; Once contra una, de María Vanacloig; Bis, de Carlos Bigorra; Briseila, de Alberto Corcoles; Índigo, de Mia Martin & Stefani Franco; La mujer de los peces, de Eliana Niño; Nunca estuviste aquí, de Constanza Pérez; y Vivas de Marta Eguias.

Una presentación marcada por la calidad

El director del certamen, Vicente Seva, ha manifestado su satisfacción ante la calidad de los proyectos presentados que “un año más nos pone muy difícil la selección. Es además un orgullo ver como crece el interés por este laboratorio y todas las charlas, mesas redondas y actividades que se organizan”.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, y responsable de la Agencia Local de Desarrollo Impulsalicante señala que "impulsamos el Laboratorio de Proyectos de Ficción con el objetivo de apoyar el talento y fomentar el emprendimiento audiovisual. De más de 200 propuestas recibidas, se han seleccionado 15 proyectos de largometraje y cinco series por su calidad y potencial".

Asimismo, ha expresado que "el apoyo a la industria del Cine es una vertiente estratégica del Ayuntamiento de Alicante, un sector dinámico y con mucho potencial para el desarrollo económico y la generación de empleo que tenemos que seguir respaldando con acciones como esta orientada a la generación creativa de la industria audiovisual y que proyecta el potencial de la ciudad con hitos como Festival Internacional de Cine de Alicante y la producción cinematográfica de los estudios de la Ciudad de la Luz".

Elección por criterios de calidad narrativa y técnica

Por su parte, el coordinador del laboratorio, Luis María Ferrández, ha explicado que “como coordinador del laboratorio de desarrollo de proyectos de ficción y ya en esta octava edición después de ocho años al frente, estamos profundamente orgullosos de la calidad y la cantidad de los proyectos que nos llegan cada año. En esta ocasión, hemos elegido 19 proyectos de entre los 217 recibidos. Se han seleccionado 11 proyectos de hombres y nueve de mujeres, pero siempre atendiendo única y exclusivamente a los criterios de calidad narrativa y técnica de cada uno de los proyectos".

En ese sentido, ha explicado que estos proyectos "se presentarán ante una mesa de ponentes que darán el feedback a cada una de las presentaciones y competirán entre el jueves 28 y el viernes 29 por los diferentes premios que otorga el laboratorio de desarrollo de proyectos de ficción del Festival de Cine de Alicante. Este laboratorio se ha establecido como uno de los grandes referentes tanto a nivel tanto nacional como internacional en lengua castellana”.

Entre los proyectos presentados se entregarán el Premio Impulsa al proyecto innovación; el Premio À Punt al mejor proyecto de ficción nacional; el Premio SGAE al proyecto más original y creativo; el Premio Music Library, que otorga tarifa plana limitada a una producción con acceso a los catálogos de música de producción que sub-edita y distribuye valorado en 1.500 euros; el Premio Movibeta, premio de distribución en tarifa plana durante un año a festivales de cine en Movibeta sin tasas; y el Premio Welab, que cuenta con 2.000 euros de descuento directo en alquiler de equipos de cámara, lentes y accesorios de Welab.