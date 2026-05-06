Diego Vaya presenta en Alicante su novela premiada "Al final de las voces"

Un thriller articulado en torno a la desaparición de una joven estudiante de periodismo en la España de los años setenta es el eje argumental de Al final de las voces, la novela del escritor sevillano Diego Vaya, galardonada con el XLV Premio de Novela Felipe Trigo, que se presenta este viernes en Alicante con la presencia del autor.

El acto se celebrará este viernes 8 de mayo, a las 19 horas, en la Casa del Libro de Alicante, y será el profesor y escritor Fernando Parra quien introduzca al público en el universo de la novela, publicada por la Fundación José Manuel Lara.

Al final de las voces es una novela que indaga en la memoria, la identidad y el peso del pasado, reflexionando sobre cómo las experiencias y las voces que nos acompañan configuran nuestra forma de entender el mundo. La novela combina distintos planos narrativos: el presente de la investigación, los documentos y expedientes que esta genera y la reconstrucción del pasado familiar durante la Guerra Civil y la posguerra.

Portada de "Al final de las voces", de Diego Vaya / INFORMACIÓN

Sobre el autor

Diego Vaya es profesor de Lengua Castellana y Literatura. Ha publicado, entre otros, los libros de poemas Streaming (2022, Premio Ciudad de Badajoz), Pulso solar (2021, accésit del Premio Jaime Gil de Biedma y Premio Andalucía de la Crítica), Game Over (2015, Premio Vicente Núñez) y El libro del viento (2008, accésit del Premio Adonáis). Es también autor del libro de relatos Arde hasta el fin, Babel (2018) y de la novela corta Medea en los infiernos (2013, Premio Universidad de Sevilla).