Un ensayo sobre González Pomata se presenta este domingo en la Feria del Libro de Alicante

La Feria del Libro de Alicante, que se inaugura este miércoles con Lorenzo Silva en el Espacio Séneca, acoge el próximo domingo 10 de mayo la presentación del ensayo biográfico que acaba de editar el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, sobre el periodista alicantino Antonio González Pomata, quien fuera reportero gastronómico durante muchos años de INFORMACIÓN y creador del proyecto Menjars de la Terra.

Andar, ver, saborear y contar. El compromiso de Antonio González Pomata con las comarcas y la gastronomía de Alicante es el título de este nuevo libro sobre el legado de González Pomata que ha sido elaborado por Josep Bernabeu-Mestre, Inés Antón, Ángeles Ruiz y María Tormo-Santamaría.

Cartel de la presentación del libro / INFORMACIÓN

En el ensayo, de la mano de Antonio González Pomata (1926-1996), el lector conocerá las claves que explican muchas de las transformaciones —no siempre en la buena dirección— que experimentó la sociedad alicantina entre las décadas de 1950 y 1990. La mirada crítica de la realidad sobre la cual informaba, primero en el ámbito del sector agrario y más tarde en el etnográfico, el turístico y el gastronómico, lo convirtió en referente y prescriptor.

Degustación de productos de la tierra

Fue la cara visible y el protagonista indiscutible del proyecto Menjars de la terra, una iniciativa que puso en marcha el 1985 el diario INFORMACIÓN. La presentación -a las 13 horas en la feria- se acompañará de una degustación de coca en tonyina y coca de almendra del Horno Antiguo de Benimagrell y de vermut de la Bodega Cooperativa San Vicente Ferrer de Teulada.