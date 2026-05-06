La Fundación Mediterráneo reivindica a Óscar Esplá con la creación de un concurso nacional de piano para jóvenes en Alicante

"Inmerecidamente, Óscar Esplá no está en el lugar que le corresponde", ha asegurado Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, que ha presentado este miércoles la primera edición del Concurso Nacional de Piano Óscar Esplá, dirigido a jóvenes intérpretes, con objeto de reivindicar su figura y divulgar el legado musical de uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX en España y en Europa.

La Fundación Mediterráneo, que cuenta con el legado documental y personal del compositor alicantino -incluido su piano Pleyel construido en París con madera de palo santo en 1930, y cuya afinación ha comprobado el director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, Jesús Gómez- ha lanzado esta convocatoria en colaboración con el propio conservatorio, la Concejalía de Cultura de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y la Sociedad de Conciertos de Alicante.

El director del Conservatorio Superior de Música ÓScar Esplá, Jesús Gómez, toca el piano del músico alicantino en la Fundación Mediterráneo / INFORMACIÓN

"Por las razones históricas que sean, Esplá no está en el lugar que merece como gran compositor de prestigio internacional que fue y queremos volver a relanzar su figura aprovechando el cincuenta aniversario de su fallecimiento con actividades como esta", ha indicado Boyer, tras destacar la colaboración entre instituciones públicas y privadas, que harán posible que el certamen tenga continuidad anual. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha invitado a la participación y confía en que vengan a Alicante pianistas de toda España a esta convocatoria, tras recordar algunos de los conciertos programados por el Ayuntamiento por el 50 aniversario, que finalizarán en noviembre.

Fermín Crespo, en representación de la Sociedad de Conciertos, de la que es presidente honorario el músico alicantino, ha destacado esta iniciativa como una oportunidad para "dar voz a la música de Óscar Esplá y recuperar sus obras para piano", mientras el director del conservatorio que lleva su nombre ha incidido en que "como músicos, tenemos la obligación de mantener su legado". Su relevancia internacional, ha recordado, "fue impresionante: trabajó para la Unesco, creó una sociedad de compositores contemporáneos, dirigió el Conservatorio de Madrid y la Junta de Teatros Nacionales de la República, fue también director de orquesta, crítico, musicólogo y humanista".

Fotografia de Óscar Esplá que se puede ver el el legado que conserva la Fundación Mediterráneo / INFORMACIÓN

6.000 euros de premio para el ganador del certamen

El concurso está planteado para jóvenes pianistas españoles o residentes en España nacidos a partir del 1 de enero del año 2000 con el fin de estimular la formación musical en edades tempranas. Las inscripciones ya están abiertas, hasta el 30 de junio de 2026, a través del siguiente enlace: oscaresplapiano.es/inscripcion

El concurso constará de dos fases: una eliminatoria, en la que un jurado de cinco personas seleccionará a 10 participantes, y otra fase final, que se celebrará el próximo 17 de octubre a partir de las 10 horas en la sede de la Fundación Mediterráneo, con un programa con una duración máxima de 30 minutos, a libre elección del candidato, que debe incluir como mínimo una pieza de Óscar Esplá.

El primer premio consistirá en dos recitales públicos y 6.000 euros: uno dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, en el Auditorio de la Fundación Mediterráneo durante la temporada 2026/27, con una dotación de 3.000 euros y dos pases gratuitos para la temporada, y otro concierto patrocinado por el Institut Valencià de Cultura en el Auditorio de Castellón, durante la temporada 2026-27, con un caché de 3.000 euros.

Un momento de la presentación del Concurso Nacional de Piano Óscar Esplá / INFORMACIÓN

El segundo premio cuenta con 1.000 euros y diploma, y otros dos pases gratuitos para la temporada 2026/27 de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

El jurado podrá conceder hasta dos menciones honoríficas, dotadas con 300 euros cada una en concepto de ayuda para gastos de desplazamiento.

Otras actividades por el 50 aniversario

Además del Concurso de Composición Musical con el nombre de Óscar Esplá, presentado en febrero por la Fundación La Mácula del Tiempo, Luis Boyer ha señalado que con motivo del aniversario del músico alicantino, la Fundación Mediterráneo está en contacto con la Orquesta Nacional de España para que interprete piezas de Esplá en el Auditorio Nacional de Madrid durante esta temporada, además del documental sobre su figura que se está realizando en colaboración con Información TV, que se avanzará en el próximo Festival de Cine de Alicante y se estrenará en el Festival de Cine Independiente de Elche.

A su vez, Nayma Beldjilali ha recordado que el próximo 22 de mayo (19.30h.) habrá un concierto de música de cámara interpretada por profesores y alumnos del Conservatorio Superior de Música bajo el título Óscar Esplá en el recuerdo en la Casa de la Música de Las Cigarreras; el 13 de noviembre (11h.), concierto matinal La huella sonora de Óscar Esplá: 50 años de su legado por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante en Las Cigarreras; y el 20 de noviembre (20h.), el Coro del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá ofrece el Universo Vocal de Óscar Esplá en el monasterio de la Santa Faz, donde está enterrado el músico.