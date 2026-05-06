El escritor Lorenzo Silva inaugura la Feria del Libro de Alicante "con una novela que juega en casa"
El autor, que acaba de publicar Con nadie, una obra que rescata del olvido la figura del general alcoyano Miguel Campins, protagonizó el coloquio de bienvenida junto a Marta Robles y Luz Gabás
"Abrimos la Feria del Libro de Alicante con una novela que juega en casa". La inauguración de la 56ª edición del certamen literario alicantino ha tenido como principal protagonista a Lorenzo Silva, que acaba de publicar Con nadie: vida y destino del general Campins, una obra que rescata del olvido la figura del general alcoyano Miguel Campins, “un hombre acuciado por las circunstancias, pero fiel a sus valores”, según ha señalado el escritor madrileño.
Su visita al Espacio Séneca ha marcado el inicio oficial de una programación que, hasta el próximo domingo 10 de mayo, reunirá a más de 150 autores y acogerá más de 200 actividades literarias, con especial atención al público infantil. "Estos actos permiten acortar la distancia entre los lectores y el libro", ha subrayado Silva, quien ha destacado la capacidad de la literatura como "una invitación a abrir una nueva ventana en la realidad de quien la lee y de quien la escribe".
En este sexto acercamiento al primer tercio del siglo XX en España, Silva aborda la trayectoria de un militar culto que atravesó las guerras de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y los convulsos años de la República "sin traicionarse jamás". Huérfano de madre desde niño y marcado por una soledad que ni la gloria ni el amor lograron disipar, Campins hizo del deber su única patria. "Creo que priorizaba salvar la vida de otros, algo que le costó la suya, por el simple hecho de que no sabía vivir de otra manera", ha apostillado.
Desde los barrancos del Rif hasta el fatídico verano de 1936, en el que falleció, Con nadie reconstruye la trayectoria de un hombre que eligió la conciencia antes que la sumisión y la lealtad a la palabra dada frente a la conveniencia. "Sorprende que haya personas que arriesguen su vida incluso en momentos tan turbulentos. Eso me llevó a rescatar su nombre del olvido y dedicarle una novela como esta", ha explicado el autor en Alicante.
Una jornada con Marta Robles y Luz Gabás
En esta jornada inaugural en el Espacio Séneca también han participado las escritoras Marta Robles y Luz Gabás, quienes han desgranado los detalles de sus últimas obras, Amada Carlota y Corazón de oro, respectivamente. Al acto, que ha contado con una notable asistencia de público, han acudido también el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, quienes han conversado con autores y asistentes y han recorrido las casetas instaladas en la plaza.
Más allá de los coloquios, los autores han dedicado tiempo a atender a los lectores, que han aprovechado su visita para conseguir una dedicatoria. Asimismo, el público ha podido disfrutar de la exposición La balada de Hugo Pratt, creador de Corto Maltés, comisariada por Paco Linares y que encandiló a la propia Marta Robles. Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo ha protagonizado una lectora invidente de Luz Gabás, quien, al consumir su obra en formato audiolibro, no pudo obtener una firma en el libro, pero sí compartir sus impresiones con la autora y llevarse una hoja de la programación de la feria dedicada.
Más allá del Espacio Séneca
La Feria del Libro de Alicante no se limita al Espacio Séneca. En esta edición cuenta con 28 casetas, dos más que el año anterior, de entidades, instituciones, editoriales y librerías, a las que se suma la Fundación ONCE. En la plaza también se ha instalado una carpa infantil donde se desarrollan talleres, cuentacuentos y espectáculos de magia.
Durante la jornada inaugural, varios autores se han situado a lo largo de la Plaza Séneca para dar a conocer y firmar sus obras. Es el caso de la poeta madrileña Sandra Barrera, que firmaba ejemplares de Autoindefinida (Aliar Ediciones), una invitación a sentir, resistir y renacer a través de un recorrido emocional articulado en seis "casilleros".
También han estado presentes autores como Augusta M.ª Santana Hernández, que hace una retrospectiva sobre poetas que han marcado su admiración por la literatura en Miradas del tiempo (Editorial ECU); Roberto Hurtado, con Pan, fútbol y silencio; José Antonio López Rastoll, que ha firmado Un abrazo lo puede todo en la caseta de Santos Ochoa; Noe de la Casa, que invita a consumir una nueva forma de literatura con La llamada del fuego; o Patricia Serrano, que propuso un mensaje social sobre las emociones en su libro infantil La biblioteca de Natura, en la caseta de Llibres Chus.
Por su parte, la editorial Sargantana ha reunido a dos de sus autores en una mesa compartida: el alicantino Ernesto Abarca, con El cónsul, una historia sobre dos jóvenes ajenos a los avatares de la Primera Guerra Mundial hasta que uno de ellos es llamado a filas; y Germán Martins, que ha presentado Microcosmos, una obra coral compuesta por cincuenta y ocho microrrelatos de distintos autores y estilos.
Programación del jueves 7 de mayo
Entre la programación preparada para el jueves 7 de mayo, se encuentra el coloquio de Daniel Corpas a las 17.30 horas, que presentará su novela La mano negra en el Espacio Séneca. A la misma hora también se realizarán las firmas de Sombras en la corte, de Pablo Díez; Alma y las palabras, de María Luisa Cañones; Invierno en el hueco de un árbol, de Carol Rodríguez; Masticando palabras, de Moisés Aparici Pastor; y Confidencias con Elena, de Alberto Escudero Gómez-Pardo.
Otro de los platos fuertes de la jornada es Sergio del Molino, que estará presentando su novela La hija a las 18.30 horas en el Espacio Séneca con una firma posterior. A las 18.45 horas será el turno de Miguel Noguera Llopis, que mostrará al público que se acerque a la caseta de Bibliotecas Municipales su novela Cuando el uniforme se convierte en piel. Finalizará el turno de los autores, a las 20.30 horas, el coloquio con M.ª José Marcos por su obra Dante y las (malas) mujeres, en el Espacio Séneca.
Más allá de firmas y coloquios, que en esta jornada cuenta con otros grandes autores que se darán a conocer al gran público gracias a las 28 casetas instaladas en la plaza alicantina, a las 19 horas se efectuará una visita guiada a la exposición La balada de Hugo Pratt, un recorrido por la vida, obra y universo creativo del dibujante italiano Hugo Pratt, creador de Corto Maltés.
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