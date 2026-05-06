La rehabilitación del Teatro Principal de Alicante se retrasa y cambia el orden: primero la fachada y luego el interior
La demora por el recurso presentado por una empresa, ya resuelto a favor del Ayuntamiento, impide iniciar el cambio de butacas este verano y se pospone a junio de 2027
La ansiada rehabilitación del Teatro Principal de Alicante tendrá que esperar un poco más. El recurso presentado por una empresa excluida en el proceso de contratación del plan director, ya resuelto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) a favor del Ayuntamiento de Alicante, ha dilatado alrededor de tres meses los plazos inicialmente previstos, lo que imposibilita que las obras de reforma se inicien este verano.
Según ha informado a este diario la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, la resolución del recurso permite continuar con el proceso y proceder a la firma del contrato "en los próximos días" con la empresa adjudicataria, que es una UTE formada por Galiano Garrigós Arquitectos y Consultoría Ypido. "Ahora hay que hacer un nuevo calendario con la empresa porque el recurso nos ha restado tres meses. Lo positivo es que va unido la redacción del proyecto con la ejecución de la obra porque son los mismos y eso agilizará bastante", ha añadido.
No obstante, esta demora ha obligado a invertir el orden de la rehabilitación, ya que se había planificado iniciar las obras en el interior con la intervención en el patio de butacas este verano ya que así no afectaba a la programación de temporada, y a continuación seguir con las obras en el exterior, especialmente en la fachada, donde habían aparecido nuevas grietas que en marzo fueron selladas.
"Ahora hay que invertirlo y se empezará por la fachada principal y, cuando no haya programación, se intervendrá en el patio de butacas", ha indicado Beldjilali, tras añadir que la primera fase podría iniciarse a final de año y la segunda parte en el interior deberá esperar al verano de 2027. También ha señalado que la Junta de Propietarios del teatro -que poseen a partes iguales el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Banco Sabadell- deberá decidir si se restauran las butacas o se ponen unas nuevas, de acuerdo al plan de accesibilidad, una vez redactado el proyecto.
Efectos colaterales del retraso
Las obras, que iban a comenzar a finales de junio y se iban a prolongar hasta octubre, ya habían obligado a suspender la convocatoria de la Residencia teatral José Estruch -cuyos ensayos se desarrollan en el coliseo en los meses de verano- y el Festival de Teatro Clásico, que se celebra en septiembre. Ahora, según ha apuntado Beldjilali, la subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla, está reorganizando algunas fechas en la medida de lo posible para programar algunos espectáculos que puedan ofrecerse en septiembre y, como el caso de Stars Gala, el próximo 25 de julio.
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