Así defendía Alicante su costa de los piratas berberiscos, según la nueva novela de Luis Amat

Vigilantes del mar es la nueva novela del escritor alicantino Luis Amat, un título que hace referencia a las torres de piedra encargadas de alertar a la población cuando los piratas berberiscos amenazaban las costas del Mediterráneo. Un episodio lejano, y a menudo olvidado, de la historia de Alicante que el autor ha querido rescatar a través de una exhaustiva labor de documentación para dar forma a una obra que no solo narra una historia apasionante, sino que también permite comprender mejor el pasado de la provincia.

"Lo primero que se va a encontrar el lector es emoción gracias a una trama y a unos personajes de lo más variopintos. Cada uno de ellos desempeña un papel concreto dentro de una historia que comienza en 1519 y concluye en 1561", explica el autor. La novela sigue la vida de Joana y Hernán, dos jóvenes que creen haber hallado en su amor un refugio frente a la violencia de su tiempo. Sin embargo, la Guerra de las Germanías, la Inquisición y la represión impulsada por la virreina Germana de Foix acabarán arrasándolo todo, incluso aquello que parecía indestructible.

En esa compleja amalgama histórica, el eje central de la obra recae sobre las torres de defensa de la costa de la antigua Corona de Aragón. "Son las auténticas protagonistas de esta historia, especialmente las de la provincia de Alicante. A través de crónicas y documentos históricos abordo hechos como los desembarcos de los piratas berberiscos", señala Amat. El temor a la amenaza corsaria se prolongó durante más de dos siglos y, en la actualidad, recuerda el escritor, "todavía quedan 28 torres abandonadas en Alicante".

Un sistema de vigilancia frente al terror corsario

Al grito de "¡Moros en la costa!", el miedo se extendía entre una población acostumbrada a vivir en permanente estado de alerta. Según relata el autor, "cuando divisaban velas en el horizonte, se encendían señales para avisar a la población, humo durante el día y fuego durante la noche. Las torres estaban situadas estratégicamente para que una pudiera ver a la siguiente y así transmitir el aviso a lo largo de toda la costa". Por ello, considera que alterar la ubicación original de algunas de estas construcciones, como ocurre con la Torre Placia, supone "un atentado contra la historia".

Luis Amat, autor de la obra "Vigilantes del mar", en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

La novela también refleja la enorme vulnerabilidad de la provincia frente a los corsarios berberiscos. "Toda la Corona de Aragón sufría estos ataques, pero Alicante era especialmente vulnerable porque la huerta alicantina era inmensa. Abarcaba territorios como Sant Joan, Mutxamel y muchas otras zonas llenas de aldeas y caseríos dispersos. Eso hacía que los ataques fueran relativamente fáciles, pues la ciudad estaba lejos y muchas áreas apenas contaban con defensa", subraya el escritor.

Al final de la obra, Amat incorpora además una relación histórica de ataques berberiscos sufridos por la provincia de Alicante, con fechas concretas y referencias a episodios que afectaron a localidades como La Vila Joiosa, Altea o la propia Alicante. "Por eso existe un gran interés por el tema de las torres en todas las zonas costeras. En La Vila, por ejemplo, vendí muchísimos ejemplares durante su Feria del Libro porque es una historia que siguen sintiendo muy cercana", comenta. Las fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa conmemoran precisamente la victoria sobre los piratas berberiscos, un hecho que ha despertado todavía más el interés de sus habitantes por Vigilantes del mar.

El alicantino Luis Amat, tras la entrevista realizada para INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Tres años de investigación histórica

La documentación ha sido una pieza esencial en la construcción de la novela. Amat se apoyó en numerosas crónicas históricas, “especialmente en la del deán Bendicho, donde se narran con gran detalle los desembarcos piratas”. El proceso de investigación se prolongó durante casi tres años de lecturas y consultas documentales, y contó con el asesoramiento de especialistas como el doctor en Historia Juan Antonio Barrio.

Durante este fin de semana, el autor de Por la libertad, otra de las novelas recientes centradas en la historia de Alicante, participará en varias sesiones de firmas en la Feria del Libro de Alicante. El sábado, a las 10.30 horas, estará en la caseta de la editorial Alas de Papel y, por la tarde, a partir de las 17.30 horas, firmará ejemplares en la caseta de Bukmeran. Según explica el propio autor, serán los dos únicos puntos de la feria donde podrá adquirirse la novela. Finalmente, el domingo, a las 18.45 horas, también estará presente en la caseta de las Bibliotecas Municipales.