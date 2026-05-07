"Republicanas" llega a Alicante para rescatar la historia de las primeras nueve diputadas de España

La Segunda República española vivió tres legislaturas, entre 1931 y 1939, en las que únicamente nueve mujeres ocuparon un escaño en las Cortes. Cuatro de ellas pasaron a la historia parlamentaria y sus nombres todavía permanecen en la memoria colectiva, como es el caso de Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent; mientras que otras figuras, igualmente relevantes, han quedado relegadas al olvido con el paso del tiempo.

Con el objetivo de rescatar sus trayectorias, el periodista e historiador valenciano Miguel Ángel Villena ha publicado Republicanas, una biografía coral de aquellas diputadas que dieron un paso al frente en favor del sufragio femenino, la igualdad de derechos y el compromiso político con las clases más desfavorecidas. La obra devuelve la voz a nombres menos conocidos hoy en día, como las escritoras María Lejárraga y Matilde de la Torre; la abogada Julia Álvarez Resano; la maestra Veneranda García Manzano; o la pedagoga Francisca Bohigas, la única de las nueve que no tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil.

Portada de "Republicanas: Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas" / INFORMACIÓN

"Ellas no solo fueron las únicas nueve diputadas de la Segunda República, sino que impulsaron una auténtica revolución pacífica desde sus escaños. Lograron avances fundamentales como la ley del divorcio, la posibilidad de investigar la paternidad, la igualdad jurídica o la igualdad laboral. Es decir, promovieron una transformación enorme para la sociedad española y, especialmente, para las mujeres", explica Villena a INFORMACIÓN.

Un libro atravesado por la memoria

El autor valenciano asegura que una de las grandes motivaciones de Republicanas era volver a situar en el centro del relato histórico a mujeres "cuya trayectoria había quedado injustamente relegada". El libro se convierte así en un ejercicio de memoria democrática que, a juicio del escritor, sigue siendo una tarea pendiente en España. "Todo lo relacionado con la exhumación de fosas, la reivindicación de la generación republicana o la recuperación de una etapa tan brillante de nuestra historia continúa siendo una asignatura pendiente en este país", apunta.

Miguel Ángel Villena, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Por ello, la obra, editada por Tusquets, incluye un epílogo formulado casi como una declaración de principios: "Perdonar, sí; olvidar, no". En él aborda el regreso a España de las diputadas que sobrevivieron a la dictadura, un retorno que, según señala, se produjo "desde la idea del perdón, nunca desde el revanchismo".

Esa reivindicación de la memoria no se dirige únicamente a las grandes líderes políticas, sino también a las miles de mujeres republicanas anónimas que sufrieron las consecuencias de la guerra y la represión posterior. "Yo dedico el libro a mi abuela materna, que fue encarcelada tras la guerra simplemente por sus ideas, sin ningún cargo político ni relevancia pública", explica.

Asimismo, Villena subraya que "toda esa generación, las abuelas y bisabuelas de muchos de nosotros, merece que se rescate su memoria, sus logros y su trayectoria. Porque no debemos olvidar que España sigue siendo un país con miles de personas enterradas todavía en fosas comunes como consecuencia de la represión de la guerra y, sobre todo, de la posguerra y la dictadura". Es una historia colectiva que toma forma a través de nueve nombres propios.

Presentación en Alicante

Miguel Ángel Villena presentará Republicanas: Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas el próximo sábado 9 de mayo, a las 12.30 horas, en la librería 80 Mundos. El encuentro servirá para profundizar en una obra de marcado carácter histórico que reconstruye la vida y el legado de las nueve mujeres que ocuparon un escaño durante la Segunda República y se convirtieron en referentes del sufragio femenino y de la conquista de derechos en España.