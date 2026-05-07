Toni Cabot, Inma Serrano, Jorge Soler y el cine La Esperanza, entre los premiados por el Ateneo de Alicante
La entidad celebra la XXV Gala de la Cultura el próximo 20 de mayo, en el descanso del concierto de la Orquesta Barroca Valenciana en el Teatro Principal de Alicante
Una veintena de instituciones y personalidades del mundo de la ciencia, el arte y la cultura serán distinguidas en la próxima Gala de la Cultura del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, que este año celebra 25 años de estos galardones anuales con la entrega de premios el próximo miércoles, 20 de mayo, durante el descanso de la actuación de la Orquesta Barroca Valenciana en el Teatro Principal de Alicante.
La institución que preside Maribel Berna reconoce con carácter honorífico a quienes contribuyen con su actividad a la riqueza cultural, científica o social de la provincia mediante la entrega de diez medallas y diez placas este año por su labor en distintos campos de interés para la provincia.
Los premiados en esta XXV edición son los siguientes:
Medallas de honor
- Marcela Fernández Losada, por impulsar el reconocimiento y las oportunidades de la mujer, especialmente en el entorno laboral
- María López Iglesias, treinta años al frente de la fundación Alió promoviendo artistas dentro y fuera de España
- Rosalía Mayor Rodríguez, por una larga trayectoria como periodista, comprometida con la difusión de la cultura
Otras medallas
- Bellas Artes: Jorge Soler Díaz, director del Mubag, por su trayectoria de investigación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural y Artístico de Alicante
- Botánico Cavanilles: Jorge Mataix Solera, catedrático de Edafología en la UMH y destacado investigador en suelos afectados por incendios forestales
- Doctor Balmis: Josefa Antón Botella, catedrática de Microbiología en la UA, con una trayectoria investigadora y docente en ecología microbiana
- Medios de Comunicación:Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, comprometido con la innovación y el periodismo ejercido con rigor y responsabilidad
- Óscar Esplá: Inma Serrano, cantautora con más de tres décadas de trayectoria por su labor en la difusión cultural y proyectos solidarios
- Quijano: Antonio Arroyo Sebastián, catedrático de Cirugía en la UMH, reconocido como referente nacional e internacional en su especialidad
- Vicente Ramos: Felipe Sanchís Berná, investigador especializado en el patrimonio cultural y festivo de Alicante
Placas de honor
- Fogueres de Sant Joan: Rubén Hernández, por su proyección como indumentarista festero y por sus diseños de alta costura
- Gastronomía: Familia Riquelme, con más de 50 años de tradición gastronómica dedicada a la difusión de los arroces alicantinos
- Socia de Honor: María José Sáez Hernández.
- Ayuntamiento de Albatera, por el centenario de Valentín García Quinto, rindiendo homenaje a su legado artístico mediante una programación cultural
- Copa de San Pedro, un torneo de fútbol que es historia viva de la ciudad y la provincia
- Cine La Esperanza, que cumple 100 años como espacio imprescindible para la vida social, lúdica y cultural de San Vicente del Raspeig y de l’Alacantí
- 12TV, por ser desde el año 2013 un medio de comunicación de referencia y proximidad de Alicante
- Colegio San Antonio de Padua (Franciscanos), por haber formado en sus aulas a varias generaciones de alicantinos durante 100 años
- Fiestas Patronales de Villafranqueza, de las más antiguas de Alicante, con más de 350 años de historia
- III Festival de Grandes Compositores –Turandot de Puccini, por su excelencia artística, impacto social y capacidad de movilización ciudadana
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