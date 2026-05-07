Toni Cabot, Inma Serrano, Jorge Soler y el cine La Esperanza, entre los premiados por el Ateneo de Alicante

Una veintena de instituciones y personalidades del mundo de la ciencia, el arte y la cultura serán distinguidas en la próxima Gala de la Cultura del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, que este año celebra 25 años de estos galardones anuales con la entrega de premios el próximo miércoles, 20 de mayo, durante el descanso de la actuación de la Orquesta Barroca Valenciana en el Teatro Principal de Alicante.

La institución que preside Maribel Berna reconoce con carácter honorífico a quienes contribuyen con su actividad a la riqueza cultural, científica o social de la provincia mediante la entrega de diez medallas y diez placas este año por su labor en distintos campos de interés para la provincia.

Los premiados en esta XXV edición son los siguientes:

Medallas de honor

Marcela Fernández Losada, por impulsar el reconocimiento y las oportunidades de la mujer, especialmente en el entorno laboral

por impulsar el reconocimiento y las oportunidades de la mujer, especialmente en el entorno laboral María López Iglesias, treinta años al frente de la fundación Alió promoviendo artistas dentro y fuera de España

treinta años al frente de la fundación Alió promoviendo artistas dentro y fuera de España Rosalía Mayor Rodríguez, por una larga trayectoria como periodista, comprometida con la difusión de la cultura

Otras medallas

Bellas Artes: Jorge Soler Díaz, director del Mubag, por su trayectoria de investigación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural y Artístico de Alicante

director del Mubag, por su trayectoria de investigación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural y Artístico de Alicante Botánico Cavanilles: Jorge Mataix Solera , catedrático de Edafología en la UMH y destacado investigador en suelos afectados por incendios forestales

, catedrático de Edafología en la UMH y destacado investigador en suelos afectados por incendios forestales Doctor Balmis: Josefa Antón Botella, catedrática de Microbiología en la UA, con una trayectoria investigadora y docente en ecología microbiana

catedrática de Microbiología en la UA, con una trayectoria investigadora y docente en ecología microbiana Medios de Comunicación: Toni Cabot , director de INFORMACIÓN, comprometido con la innovación y el periodismo ejercido con rigor y responsabilidad

director de INFORMACIÓN, comprometido con la innovación y el periodismo ejercido con rigor y responsabilidad Óscar Esplá: Inma Serrano, cantautora con más de tres décadas de trayectoria por su labor en la difusión cultural y proyectos solidarios

cantautora con más de tres décadas de trayectoria por su labor en la difusión cultural y proyectos solidarios Quijano: Antonio Arroyo Sebastián, catedrático de Cirugía en la UMH, reconocido como referente nacional e internacional en su especialidad

catedrático de Cirugía en la UMH, reconocido como referente nacional e internacional en su especialidad Vicente Ramos: Felipe Sanchís Berná, investigador especializado en el patrimonio cultural y festivo de Alicante

Placas de honor