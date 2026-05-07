Videojuegos y arquitectura, ¿una relación imposible? Una exposición en Alicante te responde

¿Puede un videojuego hacernos experimentar la arquitectura de un modo diferente? Esa es la pregunta que vertebra Game[in]g Problems: Playtecture, una exposición que explora la relación entre el espacio interactivo de los videojuegos y el pensamiento arquitectónico desde una perspectiva a la vez artística, crítica y divulgativa. La muestra se puede visitar desde este jueves y hasta el próximo 7 de julio en la Fundación Mediterráneo de Alicante.

Arquitectura medieval y antigua en diversos videojuegos / INFORMACIÓN

En la sala podrán verse piezas que reinterpretan espacios emblemáticos de la ciudad de Alicante -como el castillo de Santa Bárbara o el edificio de la Pirámide, entre otros- mediante tecnología lúdica, así como una panorámica audiovisual de hitos del videojuego internacional vinculados al diseño espacial, y trabajos que, desde técnicas como el mapping o el píxel art, amplían la temática hacia el diseño de personajes y la representación de paisajes.

Alicante en juego, en la exposición "Game[in]g Problems: Playtecture" / INFORMACIÓN

A diferencia del cine o la literatura, el videojuego no propone un relato cerrado: quien juega no sigue una historia lineal, sino que se enfrenta a un entorno que responde a sus decisiones. El espacio se convierte así en el verdadero motor de la experiencia.

La exposición recorre esta idea a través de piezas que van desde las primeras representaciones pixeladas de ruinas y pirámides —en títulos como Pyramid o Bomb Jack— hasta los entornos hiperdetallados de sagas como Assassin's Creed o Red Dead Redemption, pasando por arquitecturas imposibles que desafían las leyes físicas y convierten el videojuego en un laboratorio de formas de habitar el espacio.

Cartel de la exposición / INFORMACIÓN

El proyecto ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación MASSIVA del Centro de Investigación en Artes (CíA) de la Universidad Miguel Hernández, junto con estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual.

Espacios abstractos y arquitecturas imposibles en el espacio de juego / INFORMACIÓN

Se trata de la quinta edición del proyecto Game[in]g Problems, que cada año explora la relación entre los videojuegos, entendidos como una manifestación cultural y un medio para abordar determinadas controversias sociales como, por ejemplo, la representación del colectivo LGTBIQ+ en su segunda edición (Game[in]g Problems: Queerplay, Centre Cultural L’Escorxador, 2023), la inclusión de drogas y fármacos en la tercera (Game[in]g Problems: Drugstore, Centro Cultural Las Cigarreras, 2024), o el tratamiento del pasado histórico en la cuarta (Game[in]g Problems: Historytelling, MAHE - Museo Arqueológico y de Historia de Elche, 2025).