André Schuen y Daniel Heide interpretan en Alicante el "Viaje de invierno" de Schubert

El barítono italiano André Schuen, considerado una de las voces más destacadas y hermosas de la lírica actual, actuará en el Teatro Principal de Alicante el próximo lunes 11 de mayo, a partir de las 20 horas, dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Estará acompañado al piano por Daniel Heide, con el que forma un dúo estable y consolidado, con una de las asociaciones artísticas más estrechas y fructíferas del panorama lírico actual.

André Schuen combina una sólida formación técnica con una sensibilidad especial para el texto, lo que lo ha convertido en un referente tanto en la ópera como en el Lied. En la actuación sin pausa interpretarán juntos Die winterreise (Viaje de invierno) Op. 89 D. 911, compuesto por Franz Schubert sobre poemas de Wilhelm Müller.

La voz versátil de André Schuen

Criado en un entorno trilingüe (ladino, italiano y alemán), la versatilidad de André Schuen se refleja en un repertorio que abarca desde el bel canto italiano y el Lied alemán hasta los grandes papeles operísticos. Primero se formó como violonchelista antes de dedicarse al canto vocal en la prestigiosa Mozarteum University de Salzburgo, donde fue alumno de los profesores Horiana Brănișteanu y Wolfgang Holzmair. Tras su graduación, pasó a formar parte del ensemble de Oper Graz. Actualmente, actúa en los escenarios de ópera, concierto y recital más importantes del mundo.

Entre sus logros recientes se encuentran su debut en Carnegie Hall con Ein deutsches Requiem de Brahms junto a la Orchestra of St. Luke’s; su participación en el Munich Opera Festival como Wolfram en Tannhäuser; su papel debut como Sharpless en Madama Butterfly de Puccini en la Royal Opera House London; y el papel protagonista en Don Giovanni de Mozart en el Festival d’Aix-en-Provence en verano de 2025. También ha actuado en varias ocasiones en Salzburgo.

En julio de 2025, su nuevo álbum, Mozart, fue publicado por Deutsche Grammophon, grabado con la Mozarteumorchester Salzburg bajo la dirección de Roberto González-Monjas. Como artista exclusivo del sello, André ha recibido un amplio reconocimiento por sus grabaciones de Schubert, incluyendo Die schöne Müllerin, Winterreise y Schwanengesang.

El compañero inseparable al piano

El pianista Daniel Heide, originario de Weimar, es conocido actualmente como uno de los acompañantes de canciones más solicitados de su generación. Cada vez se presenta con mayor frecuencia como solista en recitales de piano. Estudió en la Academia de Música Franz Liszt de su ciudad natal con el profesor Ludwig Bätzel, pero se define a sí mismo como autodidacta y buscador de fuentes de inspiración.

Su extensa trayectoria concertística lo ha llevado por toda Europa, Sudáfrica, Sudamérica y Asia y colabora intensamente con cantantes como André Schuen, Konstantin Krimmel, Christoph Prégardien, Julian Prégardien, Katharina Konradi, Patrick Grahl, Tobias Berndt y Britta Schwarz. A Heide le encanta trabajar en contextos melodramáticos, incluidos programas con Christian Brückner, Klaus Maria Brandauer, Thomas Thieme, Hanns Zischler, Markus Meyer, Sky Dumont y Udo Samel.

Además de su activa agenda de conciertos, su trabajo está documentado en más de 30 lanzamientos en CD. Más recientemente, grabó Schwanengesang de Schubert con André Schuen (Deutsche Grammophon, 2022) y el ciclo Die schöne Müllerin de Franz Schubert con el barítono Konstantin Krimmel (Alpha). La grabación Schwanengesang recibió el premio Opus Klassik en 2023, mientras que Die schöne Müllerin recibió el premio de la crítica discográfica alemana en 2023 y el Opus Klassik en 2024. Sus lanzamientos más recientes incluyen Winterreise de Franz Schubert, grabada con André Schuen para Deutsche Grammophon, y sonatas de Shostakovich y Schubert con el violista Andreas Willwohl, en CAvi-Music/Universal Music (2024).