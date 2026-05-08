Más confirmaciones para un Low Festival en Torrevieja todavía abierto: de León Benavente a Sidonie

Una de las ediciones del Low Festival con más incógnitas sigue revelando el nombre de los artistas que estarán presentes en su próxima edición, la primera que se realizará en Torrevieja. Habiendo confirmado ya a tres pesos pesados de tirada internacional como The Hives, Editors y Kasabian; la organización ha lanzado nuevos nombres que se suman al cartel para consolidar un apartado nacional de relevancia en la escena.

Se trata de un anuncio conservador donde predominan nombres como León Benavente o Sidonie, dos proyectos consolidados que abren una nueva tanda que también deja ver otras propuestas como La Plata, Toldos Verdes o Cycle. Los proyectos que cierran esta nueva lista de actuaciones son Ladilla Rusa, Nerve Agent, Biela, Ciutat, Innmir, Flash Stereo Club DJs y Neverland Bari. Así, se unen a formaciones previamente anunciadas como Love of Lesbian, La Casa Azul, Fangoria o Dani Fernández.

El festival se celebrará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el parque Antonio Soria de Torrevieja y buscará asentarse en su nueva ubicación con un cartel marcado por la combinación de sonidos nacionales e internacionales, donde también destacan formaciones consolidadas con otras de nuevo cuño. Además, el macrofestival también da cabida a jóvenes artistas que están reinventando el género como Barry B, Alcalá Norte o Ginebras.

Todo sobre los nuevos artistas confirmados

Uno de los nombres más característicos de esta nueva tanda de confirmaciones es el de Sidonie, que regresa al Low Festival como uno de los grandes nombres del indie nacional. Desde sus inicios vinculados al sonido psicodélico hasta su evolución hacia un pop más directo en sus últimos trabajos, la banda barcelonesa ha construido una conexión con el público que les ha llevado a crear un concierto de los que dejan huella. Actualmente estarán presentando Catalan Graffiti, un álbum íntegramente compuesto en catalán.

Por su parte, León Benavente llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Nacidos en 2012 de la unión de músicos con una larga trayectoria (Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú), la banda irrumpió con fuerza con su debut homónimo, posicionándose rápidamente en los principales festivales y salas. La banda presenta ahora Nueva sinfonía sobre el caos y se presenta con un espectáculo especial. En el Low volverán a demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más queridas del circuito nacional.

León Benavente, uno de los confirmados para el Low Festival 2026 / INFORMACIÓN

Más allá de los dos grandes nombres de esta nueva tanda, se encuentran otras propuestas como la de Ladilla Rusa, una banda que se ha convertido en uno de los fenómenos más singulares del pop electrónico nacional. Con sus temas virales como Macaulay Culkin o Kitt y los coches del pasado y una propuesta que combina humor y cultura popular, el dúo ha construido una relación muy directa con todo público.

Les sigue La Plata, banda que se ha consolidado como una de las referencias del post-punk y el synth-pop nacional en los últimos años. Desde sus primeros trabajos hasta sus últimos lanzamientos, la banda valenciana ha construido un sonido propio que combina tensión y melodía. Caso parecido es el de Cycle, que regresa con una trayectoria ligada al desarrollo del electroclash en España desde mediados de los 2000. Con temas que marcaron una época dentro del circuito alternativo, la banda mantiene una propuesta que mezcla electrónica, guitarras y una identidad reconocible.

En un escalón más bajo, que permitirá a los asistentes al festival la posibilidad de descubrir nuevos sonidos, se encuentra Nerve Agent, una de las propuestas que mejor representa el cruce actual entre electrónica y actitud punk. Formados en 2015, el proyecto evolucionó hacia sonidos más cercanos al techno y el hardbass a partir de 2019, construyendo una identidad propia dentro del circuito alternativo. Con varios EPs y dos LPs publicados, han pasado por salas como Razzmatazz o Independance, compartiendo escenario con nombres como Chill Mafia o VVV [Trippin’you].

Innmir se suma a la nueva edición del Low Festival, la primera en Torrevieja / INFORMACIÓN

En clave emergente, Biela forma parte de la nueva generación de artistas que están redefiniendo el pop independiente desde una mirada más íntima. Sus primeros lanzamientos han empezado a situar a la bandadentro del radar de la escena. También estará en el cartel Innmir, una de las figuras más activas de la electrónica pop nacional, que combinando su faceta como DJ y productora. Su directo combina electrónica, pop e indie en sesiones de alta energía.

Otra de las sorpresas del cartel es Ciutat, que nace de la unión de JP Sunshine y Guim, dos nombres habituales de la escena clubber nacional y que, tras su trayectoria como DJs dentro del colectivo Mainline, dan forma a un proyecto más personal. Desde su debut con Brandon (2023), han desarrollado una propuesta que se mueve entre lo íntimo y lo bailable, donde combinan texturas noventeras, melodías envolventes y una clara vocación emocional.

Neverland Bari, por su parte, se posiciona como una de las bandas emergentes del indie rock nacional. Con un sonido que combina guitarras y sintetizadores atmosféricos con una base cargada de distorsión. Tras la publicación de su primer EP Zona Cero (2023), han recorrido salas y festivales consolidando su propuesta en directo. Mientras que en el marco de artistas revelación se encuentran Toldos Verdes, que se ha consolidado como una de las propuestas más frescas de la nueva escena indie nacional tras la publicación de su disco homónimo y una intensa gira que les llevó por más de una veintena de salas y festivales.

Toldos verdes, una de las últimas revelaciones del género / INFORMACIÓN

Cierra esta tanda como uno de los nombres habituales de la pista dentro del circuito nacional Flash Show Stereo Club Djs. Con una trayectoria ligada a salas y festivales, sus sesiones se caracterizan por una selección directa y efectiva, orientada al baile sin fin. Con un setlist cargado de hits indie y electrónica, su paso por el Low Festival apunta a ser uno de esos cierres en los que el público no abandona la pista.

Entradas a la venta

Los abonos generales y VIP del Low Festival 2026 están disponibles en la página web del festival (www.lowfestival.es/abonos/) al precio de 70,99 euros el abono general y 129,99 euros el VIP. Además, continúa activo el descuento especial para personas empadronadas en Torrevieja, que podrán acceder a su abono a precio reducido: de esta manera, podrán acceder al recinto desde 34,99 euros. Además, también hay un precio reducido para menores entre 8 y 12 años.