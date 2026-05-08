Fin de semana | Música
Directos entre folklores y aniversarios que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante
La Gramola de Orihuela encabeza un fin de semana musical con actuaciones de artistas como Los Jaleo, Th’ Losin Streaks o The Briefs. La agenda también contará con el concierto especial de la Sala Marearock para celebrar su tercer aniversario en su nueva ubicación, la raíz africana de Doudou Nganga en Euterpe y los conciertos gratis de La Matinal en Elche
A. Zaragoza
Variedad sonora especial para descubrir en Orihuela
La Gramola de Orihuela propone un intenso fin de semana musical con tres conciertos consecutivos que comienzan este viernes, a las 22 horas, con Los Jaleo, grupo que mezcla rockabilly, surf, una pizca de flamenco y folklore mediterráneo en un estilo que rompe fronteras entre géneros, presentando además su nuevo disco El Quebranto. Mañana, a las 20 horas, será el turno de Th’ Losin Streaks, referentes del freak beat y el garage punk mundial, que llegan desde California dentro de su gira española tras varios años de ausencia con su último trabajo Last House, un álbum de sonido potente con riffs furiosos y melodías sorprendentes. El domingo, a la misma hora y en el mismo escenario, cerrará el ciclo The Briefs, banda de Seattle que aterriza con una explosiva mezcla de punk y new wave, letras cargadas de sátira y un directo demoledor influido por el mejor punk británico. La Gramola, Orihuela.
La Sala Euterpe se convierte e Pangea y une continentes
La Sala Euterpe acoge una doble cita musical tan original como interesante que arranca este viernes, a las 21 horas, con Doudou Nganga The Band. Este grupo hispano-congoleño presenta su nuevo álbum Tokororo, un trabajo que reflexiona sobre las relaciones humanas y el encuentro entre culturas desde raíces africanas milenarias y la modernidad, a través de un sonido que refleja la integración de continentes, sociedades y mundos que se enriquecen mutuamente. El sábado, en el mismo espacio, pero a las 21.30 horas, será el turno de Alfonso Toribio y su banda His Yodeling Cowboys, una propuesta musical diferente a todo lo actual que ofrece un directo cercano y con personalidad propia, en el que fusionan clásicos de la música tradicional americana con composiciones originales manteniendo la esencia del western, el swing y el country, todo ello impulsado por la sorprendente voz de Alfonso, que vuelve a entusiasmar al público en esta gira por todo el país. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.
Tres años de la nueva Sala Marearock, con Juantxo Skalari
La Sala Marearock celebra su tercer aniversario por todo lo alto con una gala especial que tendrá lugar este sábado a las 21 horas, en la que reunirá a dos bandas de auténtico postín. Lidera la jornada Juantxo Skalari y la Rude Band, que llegan con su nuevo trabajo El tiempo perdido, manteniendo su característico sonido vibrante y enérgico que fusiona ska, rock y ritmos latinos, alcanzando su máxima expresión en directo y logrando una intensa conexión con el público. Junto a ellos estarán Desklate para destilar su punk rock con temas como No tengas miedo, Ahora soy un punkarra o Fentanilo. Sala Marearock, Alicante.
Dos artistas en constante exploración musical en Elche
El ciclo de La Matinal de Elche contará este sábado, a las 12 horas, con una doble actuación protagonizada por Laia Alcolea, una joven cantante, compositora y productora que domina varios instrumentos y destaca por su interés en la exploración de nuevos sonidos, y que ya obtuvo gran éxito con su álbum El amor no debería doler. Junto a ella actuará el también joven talento Agus Priore, que tras varios meses de creación presenta su nuevo trabajo Mar Adentro, un disco del que destacan temas como Bonanza o Vale la Pena. Auditorio de la rotonda, Elche.
Unión de música y vino en Mutxamel durante todo el día
Este sábado llega un nuevo evento cultural y gastronómico, a partir de las 12 horas, al Parque Municipal El Canyar de les Portelles de Mutxamel, bajo el lema Donde la vida se degusta. El cartel contará con las actuaciones de Café Quijano, Orquesta Mondragón y Elefantes, además de tributos a Estopa y Joaquín Sabina, en una jornada pensada para disfrutar de la música y el ambiente festivo desde el mediodía. El Canyar de les Portelles, Mutxamel.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante