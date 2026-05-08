Los ecos del Festival de Cine de Alicante resuenan en Madrid: el certamen se presenta en la capital

El Festival Internacional de Cine de Alicante ha presentado este viernes su 23 edición en la sede de la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid con la presencia de actores, directores, productores y otros representantes del mundo del cine. El festival, que se celebra en la capital alicantina entre el 23 y el 30 de mayo, cuenta con siete películas incluidas en su sección oficial que lucharán por alzarse con la Tesela de Oro.

A la presentación han asistido, entre otros, dos de los homenajeados en la edición de este año, el director Pablo Berger, Premio Ciudad de la Luz, y la diseñadora Cristina Rodríguez, Premio Fashion Cinema. Otra de las asistentes ha sido Rosario Puñales, coordinadora de la sección Fashion Cinema del festival.

Por las películas a concurso han estado en la presentación los directores Liteo Pedregal y la productora Victoria Alberca (del largometraje Un hombre de verdad); Javier Marco, director de A la cara o José Alberto Sánchez de Rabioso.

Foto de familia en la presentación del Festival de Cine de Alicante en la Escuela Universitaria de Artes TAI en Madrid / INFORMACIÓN

También han acudido representantes de los cortometrajes que se emitirán en el festival como Cecilia Gessa, directora de Una conversación pendiente; el director Mario Hernández, que participa con Pordentro; Sergio Checa, director de Dafne y Paul; Miguel Ángel Olivares que participa con Piedra, papel o tijera; Rubén Guindo, que presenta Montecarlo 67 o Kiko Prada de The Call. Además, ha asistido el actor Luis Miguel Seguí.

Asimismo, han participado en la presentación Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante y, por parte de la Escuela Universitaria de Artes TAI, Federico Baixeras, director del área de Estudiantes y extensión universitaria.

Cristina Rodríguez, visiblemente emocionada, ha expresado su agradecimiento por recibir este premio en su tierra. "Quiero dar las gracias al festival por dar un reconocimiento a los que estamos detrás, pues, por norma general, se reconoce a los que están delante de las cámaras y es muy reconfortante ver cómo nos ponen cara también a los que estamos detrás de ella", ha expresado.

Cristina Rodríguez, premio Fashion Cinema / INFORMACIÓN

Pablo Berger, por su parte, ha manifestado su felicidad de recibir este premio junto a Cristina Rodríguez, y en un festival que es "de los grandes de este país". "Para mí es un honor, me encantan los premios y más, este, que es doble, pues viene con un fin de semana en Alicante, que me hace mucha ilusión, estoy contando los días para que se inaugure el festival".

Vicente Seva, director del festival, ha agradecido tanto a los homenajeados su presencia en la presentación del festival como a la Escuela Universitaria de Artes TAI por acoger un año más, como viene haciendo los cuatro años anteriores, la presentación del festival en la capital.

Federico Baixeras, director del área de Estudiantes y extensión universitaria de TAI, ha reconocido que es "un placer" para la Escuela Universitaria acoger esta presentación pues, aunque además de ser una escuela de cine, cuentan con más de 10 titulaciones diferentes, "esta vinculación con un festival de esta dimensión es obligada".

Pablo Berger, premio Ciudad de la Luz / INFORMACIÓN

Los homenajes del festival

Entre las proyecciones, debates y otras actividades habrá tiempo para rendir homenaje a algunas de los cineastas destacados. En esta ocasión el Premio Ciudad de Alicante recae sobre la actriz Clara Lago, el Premio de Honor sobre el actor Javier Gutiérrez, el Premio Ciudad de la Luz sobre el director Pablo Berger, el Premio Música para la Imagen sobre el compositor Roque Baños y el Premio Alicante Fashion Cinema sobre la diseñadora Cristina Rodríguez.

Las películas incluidas en la sección oficial son Un hombre de verdad, de Liteo Pedregal; Mi cielo, tu infierno, de Alberto Evangelio; Absolute Love, de Carlo Avventi; A la cara, de Javier Marco; Rabioso, de Luis María Ferrández; Que vienen los perros, de Iván Sanchez y David Tembleque; y Cowgirl, de Cristina Fernánez Pintado y Miguel Llorens.

Luis Miguel Seguí, uno de los invitados en la presentación del festival en Madrid / INFORMACIÓN

Una mirada a los cortometrajes

Además de la sección oficial, el festival incluye otras secciones, entre las que destaca la de cortometrajes. De hecho, el certamen nació en 2004 como un festival de cortos y de presentaciones de largometrajes, pero ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años. En esta ocasión participarán en las diferentes secciones un total de 92 cortos procedentes de 13 países.

En la sección de cortometrajes de ficción nacional concursarán 20 cintas y en la de ficción internacional habrá otras 12; mientras que en la sección de animación competirán 12 cortometrajes, 9 trabajos se presentarán en la sección LGTBI, otros 9 en cortos documentales y 30 trabajos en la sección Alicante Cinema.

Cada una de estas secciones contará con un jurado. En el caso de la sección oficial, el jurado estará presidido por el cineasta y gestor cultural Rafael Maluenda, al que acompañarán Vanesa Romero, Carlo D'Ursi y Fina Martínez. La Tesela de Oro a la mejor película está dotada con 3.000 euros. Además, el jurado oficial entregará premios a mejor director, mejor guion, mejor actriz y mejor actor.

Secciones especiales

El Festival de Cine contará además con proyecciones especiales, películas invitadas, la sección Fashion Cinema y tendrá a Marruecos como país invitado. Mención también a la octava edición del Laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de ficción, una incubadora de propuestas destinada a productores, directores, guionistas o cualquier persona con un proyecto tanto de serie como de largometraje.