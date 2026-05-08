Fin de semana | Gastrorigen
Lula, Aurora Torres y la estética del recuerdo
Ella es pura energía, es territorio, es originalidad, es «cabezota» (cuando coge una idea no cesa hasta que la consigue), es búsqueda constante de la herencia y el patrimonio gastronómico en la Vega Baja, pero sobre todo es compromiso con el legado de las muchas mujeres que durante siglos han ido transmitiendo su recetario. «De la huerta a la mesa» es su eslogan, ir al campo su pasión y todo eso junto da como resultado un restaurante donde uno se sienta simplemente a disfrutar del plato, de su historia y de cómo te lo cuenta Aurora. Antes incluso de llegar el primer plato, ya ha comenzado la experiencia. Lula es eso, un conjunto de experiencias. Ubicado en una antigua vivienda de esencia mediterránea del siglo XVIII, se ha construido con el tiempo un universo propio donde cocina, decoración, vajilla y relato conviven con coherencia y gusto. La sensación es de transportarse al pasado con una escenografía emocional cuidadosamente diseñada para acompañar el discurso gastronómico. La casa, con detalles que remiten a la vida tradicional, aperos antiguos, materiales cálidos y rincones cargados de intención estética, creando un decorado costumbrista de época.
Todo parece dialogar con la cocina que sale desde el pase: una cocina profundamente vinculada a la memoria, al paisaje y a ciertos sabores reconocibles que Aurora Torres transforma con una sensibilidad muy personal. Lula, distinguido nuevamente con un Sol Repsol, lleva años consolidando una propuesta que huye tanto del exceso técnico como de la cocina de artificio, pero con un carácter solido donde la técnica es el instrumento de transformación de la tradición sin que pierda ni su sabor ni su sentido. Aquí la creatividad no busca impresionar desde la complejidad, sino emocionar desde el recuerdo. Hay una mirada contemporánea evidente, pero siempre apoyada sobre raíces reconocibles y sobre una estética culinaria muy definida. Su nuevo menú de temporada, De higos a brevas, ya desde el propio título deja entrever parte de ese universo narrativo tan característico de la chef.
Menú De higos a brevas - Lula
- Cítricos fritos con ajos tiernos y ñoras rojas
- Ñoras con tomate
- Sardina
- Berenjena y arrope
- Bocadillo de camarrojas
- Tortilla de alcachofas
- Conejo frito
- Ensalada La niña de la Vega Baja
- Paté de olivas negras pasificadas y chochos
- Ravioli al aglio
- Salsa de garbanzos
- Rémol y caldo de perol
- Pollo en el corral
- Pre-postre: higo de pala
- Postre: helado de higo
- Suave bizcocho con brevas de Albatera y almíbar de cerezas de la montaña alicantina
Localidad: Los Montesinos
Reservas: 966 72 10 78
lulabyauroratorres.com
Los snacks de entradas son un derroche de platos de siempre con una mirada innovadora en su formato con gran sabor y texturas, desde el bocadillo de camarrojas a los cítricos fritos con ajos tiernos. Un guiño a una práctica en las casas mas humildes, de una conserva tradicional de una ensalada de tomate y encurtidos (difícilmente encontrable en una gran superficies) surge el plato la niña de la Vega Baja, nombre de la marca de conservas, pero interpretado y adaptado a su versión particular y riquísima. Me sorprendió el ravioli al aglio con quisquilla de Santa Pola tanto en la estética como el refinado gusto; la proteína principal es un pescado autóctono de difícil captura, el Rémol, también llamado Lenguado mediterráneo, magnifico de sabor en un plato que despierta emoción.
Los postres son un verdadero festival de originalidad y disfrute; los conceptos y se alejan de lo estándar, es realmente sorprendente la gelée de higo de pala que abre la trilogía, la sigue un helado de higo que jamás había probado por su textura y sabor intenso a la par que elegante y equilibrado, termina con un bizcocho de brevas y ciruelas con una base de arroz con leche que me traslado a mi ya lejana infancia. Todo desde un servicio esmerado que ha mejorado de manera exponencial en los últimos tiempos. En definitiva, una experiencia integral donde nada es casual.
Mundo vinícola | La cultura del vino en la Escuela de Catas
En Alicante hay lugares donde el vino no se explica: se construye, se palpa, se vive y se siente. La Escuela de Catas de Alicante con más de veinte años de trabajo constante, sin excesivo ruido igual que se hace un buen vino, con el tiempo, han dado como resultado una comunidad real en torno al vino.
Más de 5.000 personas han pasado por sus cursos de iniciación en este tiempo. No es solo una cifra, es una base cultural creada desde abajo; han introducido a generaciones enteras en el lenguaje del vino en unos tiempos que es más que necesario estando en un país y en una tierra de vinos.
Pero donde realmente se mide el pulso de la escuela es en sus catas de alto nivel. En Bardisa, su sede, Juanjo y José Antonio Sellés han conseguido traer a Alicante grandes nombres y empresas nacionales e internacionales sumando prestigio a la ciudad y al sector y convocando a los mejores profesionales para su mejor formación. Conjuntamente con la Cámara de Comercio de Alicante se organiza el Curso de Sumiller Profesional, uno de los más prestigiosos y consolidados del panorama nacional, que este año va a completar su XIX edición.
La reciente cata dedicada a la gran bodega italiana Gaja fue un buen ejemplo. Dirigida por Francesco Giardino, export-manager de la marca, con la colaboración necesaria Juancho Asenjo (el mayor experto de España de vinos italianos, habitual y muy amigo de la escuela) y la intervención por videoconferencia de Angelo Gaja, alma mater y propietario de la ilustre bodega. La sesión reunió a algunos de los perfiles de sumilleres y expertos más cualificados del sector en la provincia, entre los que estaban nombres como José Antonio Navarrete, Alberto Redrado o Guillermo Llopis.
En la mesa de cata , una lectura coherente de la casa: desde la frescura del Idda Sicilia 2024 (Carricante), pasando por Ca’Marcanda Promis 2023 y Sito Moresco 2023, hasta vinos de mayor profundidad como Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino 2019, Dagromis Barolo 2021 y el buque insignia de la casa, Barbaresco 2021. Un recorrido que permitió entender no solo los diferentes paisajes y entornos, sino la filosofía de una de las grandes familias del vino italiano.
Ese es el verdadero valor de la Escuela de Catas de Alicante: haber sabido crear un espacio donde conviven iniciación y alta especialización. Donde alguien empieza a oler un vino por primera vez… y donde otros siguen afinando criterio después de años de profesión.
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