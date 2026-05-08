Lula, Aurora Torres y la estética del recuerdo

Ella es pura energía, es territorio, es originalidad, es «cabezota» (cuando coge una idea no cesa hasta que la consigue), es búsqueda constante de la herencia y el patrimonio gastronómico en la Vega Baja, pero sobre todo es compromiso con el legado de las muchas mujeres que durante siglos han ido transmitiendo su recetario. «De la huerta a la mesa» es su eslogan, ir al campo su pasión y todo eso junto da como resultado un restaurante donde uno se sienta simplemente a disfrutar del plato, de su historia y de cómo te lo cuenta Aurora. Antes incluso de llegar el primer plato, ya ha comenzado la experiencia. Lula es eso, un conjunto de experiencias. Ubicado en una antigua vivienda de esencia mediterránea del siglo XVIII, se ha construido con el tiempo un universo propio donde cocina, decoración, vajilla y relato conviven con coherencia y gusto. La sensación es de transportarse al pasado con una escenografía emocional cuidadosamente diseñada para acompañar el discurso gastronómico. La casa, con detalles que remiten a la vida tradicional, aperos antiguos, materiales cálidos y rincones cargados de intención estética, creando un decorado costumbrista de época.

Todo parece dialogar con la cocina que sale desde el pase: una cocina profundamente vinculada a la memoria, al paisaje y a ciertos sabores reconocibles que Aurora Torres transforma con una sensibilidad muy personal. Lula, distinguido nuevamente con un Sol Repsol, lleva años consolidando una propuesta que huye tanto del exceso técnico como de la cocina de artificio, pero con un carácter solido donde la técnica es el instrumento de transformación de la tradición sin que pierda ni su sabor ni su sentido. Aquí la creatividad no busca impresionar desde la complejidad, sino emocionar desde el recuerdo. Hay una mirada contemporánea evidente, pero siempre apoyada sobre raíces reconocibles y sobre una estética culinaria muy definida. Su nuevo menú de temporada, De higos a brevas, ya desde el propio título deja entrever parte de ese universo narrativo tan característico de la chef.

Menú De higos a brevas - Lula Cítricos fritos con ajos tiernos y ñoras rojas

Ñoras con tomate

Sardina

Berenjena y arrope

Bocadillo de camarrojas

Tortilla de alcachofas

Conejo frito

Ensalada La niña de la Vega Baja

Paté de olivas negras pasificadas y chochos

Ravioli al aglio

Salsa de garbanzos

Rémol y caldo de perol

Pollo en el corral

Pre-postre: higo de pala

Postre: helado de higo

Suave bizcocho con brevas de Albatera y almíbar de cerezas de la montaña alicantina Localidad: Los Montesinos Reservas: 966 72 10 78 lulabyauroratorres.com

Los snacks de entradas son un derroche de platos de siempre con una mirada innovadora en su formato con gran sabor y texturas, desde el bocadillo de camarrojas a los cítricos fritos con ajos tiernos. Un guiño a una práctica en las casas mas humildes, de una conserva tradicional de una ensalada de tomate y encurtidos (difícilmente encontrable en una gran superficies) surge el plato la niña de la Vega Baja, nombre de la marca de conservas, pero interpretado y adaptado a su versión particular y riquísima. Me sorprendió el ravioli al aglio con quisquilla de Santa Pola tanto en la estética como el refinado gusto; la proteína principal es un pescado autóctono de difícil captura, el Rémol, también llamado Lenguado mediterráneo, magnifico de sabor en un plato que despierta emoción.

Los postres son un verdadero festival de originalidad y disfrute; los conceptos y se alejan de lo estándar, es realmente sorprendente la gelée de higo de pala que abre la trilogía, la sigue un helado de higo que jamás había probado por su textura y sabor intenso a la par que elegante y equilibrado, termina con un bizcocho de brevas y ciruelas con una base de arroz con leche que me traslado a mi ya lejana infancia. Todo desde un servicio esmerado que ha mejorado de manera exponencial en los últimos tiempos. En definitiva, una experiencia integral donde nada es casual.