El Muelle Live de Alicante acogerá los conciertos de grandes leyendas del pop y rock español

El Muelle Live afronta su programación de 2026 consolidado como uno de los principales espacios para la música en directo en Alicante. El recinto, situado en el Puerto de Alicante, acogerá entre los meses de mayo y septiembre una agenda de conciertos que reunirá a destacados artistas del pop y el rock en español, además de propuestas internacionales y espectáculos vinculados a diferentes estilos musicales.

La programación arrancará el próximo 29 de mayo con Miguel Ríos, que llegará a Alicante con su gira El último vals. El artista presentará un repertorio en el que combinará algunos de los temas más representativos de su trayectoria con nuevas reinterpretaciones de corte acústico y sonidos cercanos al country y al rock clásico. En junio también pasarán por El Muelle Live grupos y propuestas de estilos diversos. El 6 de junio actuará La Gossa Sorda, mientras que el 13 de junio el recinto acogerá el espectáculo La Reina del Flow en vivo.

Una imagen de archivo del recinto de El Muelle Live / INFORMACIÓN

Uno de los ejes principales de la programación será el ciclo Aquarela Music, previsto para el mes de julio y que reunirá una amplia variedad de artistas nacionales e internacionales. Entre las actuaciones confirmadas figuran Rosario, el 2 de julio; Rosana, el día 4; Alan Parsons Live Project, el 6 de julio; Yerai Cortés, el 8; Pablo Alborán, el 9 de julio con su gira KMO; y Valeria Castro, el día 11.

El ciclo también incluirá actuaciones como las de Anastacia, prevista para el 15 de julio; God Save The Queen, el 16 de julio; la gira de OT 2025, el día 17; y Luz Casal, que cerrará la programación de Aquarela Music el 18 de julio. Además, el 3 de julio tendrá lugar la actuación de DJ Symphonic y el 10 de julio compartirán cartel Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja.

Pablo Alborán, uno de los artistas confirmados en El Muelle Live este 2026 / INFORMACIÓN

Tras la programación estival de julio, el calendario continuará en agosto con dos de los nombres más reconocidos de la música española. Loquillo actuará el 15 de agosto con su gira Corazones legendarios, mientras que Sergio Dalma llegará el 22 de agosto con Ritorno a Via Dalma, un proyecto centrado en versiones y reinterpretaciones de clásicos italianos.

La programación continuará en septiembre con Vanesa Martín, que actuará el día 11 presentando su gira Casa Mía. El cierre de la temporada correrá a cargo de Raphael, que actuará el 26 de septiembre con el espectáculo Raphaelísimo, con el que el artista repasa algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

Programación confirmada en El Muelle Live de Alicante / INFORMACIÓN

Además de los conciertos, El Muelle Live mantiene una programación complementaria vinculada al ocio y la gastronomía. Entre sus actividades destacan Directos al Muelle, que se celebra todos los sábados con música en directo, sesiones de DJ y zona gastronómica, y El Muelle Family, una propuesta dominical orientada al público familiar que incluye música, market, talleres y actividades infantiles. Ambas iniciativas cuentan con entrada gratuita.

El espacio dispone también de la zona gastronómica El Muelle Box, donde se integran diferentes propuestas culinarias como L’Arruzz, especializado en arroces; Achavo, centrado en gastronomía local; y Cargo, con una oferta más informal y contemporánea. Toda la programación y la venta de entradas para los distintos conciertos y actividades ya está disponible a través de la página web oficial de El Muelle Live.